DWN: падение уровня интеллекта в развитых странах приведёт к трагическим последствиям

Учёные по всему миру фиксируют падение уровня интеллектуального развития у граждан промышленно развитых стран, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Средний IQ по западным государствам падает, что может привести к трагическим последствиям. В обществе будет меньше доверия, больше коррупции и глупых ошибок, люди разучатся делать те вещи, которые раньше были возможными. Население будет расти быстрее, чем производство, а это неизбежно приведёт к падению уровня жизни, объясняют учёные.

Уровень интеллекта жителей промышленно развитых стран падает, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом свидетельствуют исследования учёных, в частности американских, которые проверили уровень IQ у 400 тыс. граждан США в период с 2006 по 2018 годы и проанализировали полученные данные. Выяснилось, что падение уровня интеллекта наблюдается во всех социальных группах независимо от возраста и пола.

В Германии немецкие психологи также смогли установить, что с 2010 по 2019 годы IQ среднестатистического школьника сократился на два пункта. Эксперты отмечают, что требования, которые сейчас предъявляют к ученикам, гораздо ниже тех, которые были десятилетия назад. А по сравнению с современными Индией и Китаем у них вообще спрашивают «глупую ерунду».

При этом с 1930-х вплоть до 2000-х годов IQ жителей планеты только рос, продолжает немецкое издание. Учёные назвали это эффектом Флинна. Но сейчас в развитых странах он очень сильно ослаб, а в некоторых государствах даже наблюдается обратный тренд. При этом исследователи не могут сойтись во мнении о причинах происходящего. Некоторые считают, что главный фактор — это генетический. Раньше дети более бедных и малообразованных классов часто умирали. Промышленная революция помогла существенно снизить детскую смертность. К тому же в XIX веке были изобретены методы контрацепции, которыми сейчас пользуются в основном как раз образованные слои населения. Так что теперь тех, кто унаследовал от своих родителей низкий уровень интеллекта, попросту больше.

Другие учёные считают, что IQ-тест сам по себе несовершенен и не годится для замеров уровня развития интеллекта, особенно в течение долгих промежутков времени. Дело в том, что в нём не учитываются многие другие характеристики человеческого разума, в частности способность к абстрактному мышлению. Поэтому они предлагают альтернативные методы изучения, например советуют измерять скорость реакции людей. Но и исследования в этом направлении показали, что с 1885 года скорость реакции существенно снизилась. К тому же значительно сократился словарный запас человека.

С 2013 по 2014 годы немецкий психолог Хайнер Риндерманн провёл опрос среди 72 исследователей в области интеллекта по поводу причин снижения умственных способностей у людей. Важность тех или иных факторов им нужно было оценить по шкале от 1 до 9. В результате выяснилось, что самое большое значение учёные приписывают эффекту высокой рождаемости среди людей с низким уровнем интеллекта, а также тем социальным последствиям, к которым это приводит. Среди причин они также выделяют миграцию и крах системы образования. Самую низкую значимость, по мнению исследователей, имеет та информация, которую человек потребляет, дефицит семейного образования, плохое питание и проблемы со здоровьем.

При этом учёные убеждены, что падение уровня интеллекта приведёт к трагическим последствиям. По имеющимся подсчётам, к 2100 году среднестатистический IQ упадёт со 100 до 85 пунктов. Население будет расти быстрее, чем производство, при условии, что не произойдёт никаких технологических прорывов. В конце концов уровень жизни начнёт падать. В обществе будет меньше доверия, больше коррупции и глупых ошибок, люди разучатся делать те вещи, которые раньше были возможными.

При этом они считают, что в некоторых частях мира, например в Восточной Азии, будет наблюдаться обратный тренд. Там уровень интеллекта, напротив, будет расти, а вместе с ним и уровень благосостояния. И изменить ситуацию практически невозможно, ведь для этого умные люди должны рожать больше детей, но они не будут этого делать, так как они гораздо более чутко реагируют на своё окружение, а с эволюционной точки зрения современная цивилизация — это не самая оптимальная жизненная среда для них. Перед крахом Рима и Афин было замечено, что представители высшего общества не размножались. В связи с этим римский император Октавиан Август обложил их налогом на бездетность, но ситуацию это никак не изменило: они просто его платили.