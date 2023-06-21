Economist: студенты из Индии активно замещают европейцев в британских вузах

Как показывает статистика, за последние годы количество студентов из Индии в британских вузах значительно увеличилось, в то время как число европейцев после выхода Великобритании из состава ЕС заметно сократилось. По мнению некоторых экспертов, такие тенденции могут иметь как позитивные, так и негативные последствия, пишет The Economist.

Если шесть лет назад лишь несколько сотен граждан Индии посещали занятия в Университете Восточного Лондона (UEL), бывшем политехническом институте с кампусами в Стратфорде и Доклендсе, то к прошлому году их число превысило 6000 человек. В результате выходцы из Индии сейчас составляют около четверти от общего числа студентов этого вуза. Причём похожие тенденции наблюдаются и в других учебных заведениях, сообщает The Economist.

Статистика показывает, что за последние годы университеты по всей Великобритании переживают всплеск заявок на обучение от желающих из Индии, Нигерии и других стран дальнего зарубежья, в то время как количество студентов из Европы резко сократилось. В частности, за период с 2017 по 2021 год в Великобритании примерно в шесть раз увеличилось количество индийцев, приступающих к новым учебным курсам, говорится в статье.



Данные по количеству выданных учебных виз также показывают, что к прошлому году Индия вытеснила Китай с лидирующих позиций и заняла первое место по числу студентов, отправляемых в Великобритании. Благодаря этому вновь прибывшие иностранные студенты более чем компенсировали резкое сокращение числа европейских абитуриентов после выхода Великобритании из состава ЕС, отмечает The Economist.



Это частично было связано с изменением визовых правил, поясняется в статье. Кроме того, брексит положил конец договоренностям, согласно которым студенты из Евросоюза раньше могли оплачивать своё обучение на внутрибританском уровне, а не на условиях для иностранцев.



И в то время как китайские граждане сейчас чаще всего обучаются в более престижных и дорогих британских университетах, индийские студенты рассматривают более широкий спектр вариантов. Кроме того, из Индии приезжают в основном аспиранты, которые составляют до трёх четвертей от общего количества поступающих.



Чаще всего это выходцы из двух юго-восточных штатов Индии — Андхра-Прадеша и Теланганы, где располагается большое количество технологических и инженерных фирм, поясняется в статье. Кроме того, индийское правительство активно поощряет обучение своих специалистов за границей.



По словам экспертов, такой подъём во многом объясняется изменениеи визовых правил в 2019 году, когда британские чиновники восстановили схему, позволяющую иностранцам оставаться и работать в стране течение двух лет после окончания учёбы. Выпускники чаще всего используют это время, чтобы найти работодателей, которые будут готовы спонсировать им долгосрочные визы, или хотя бы просто заработать достаточно средств, чтобы погасить долги за обучение.



Без сомнения, это также помогает Великобритании облегчить ситуацию с дефицитом рабочей силы, подчёркивается в статье. Кроме того, приток иностранцев идёт во благо для университетов, поскольку они обычно платят за своё обучение больше, чем местные жители. Тем самым они помогают вузам сохранять доступное образование и для британских студентов.



В частности, в Англии плата за обучение для местных жителей последние шесть лет оставалась неизменной, несмотря на стремительный рост инфляции. А некоторые учебные курсы вообще вряд ли существовали бы без иностранцев, отмечается в статье: по направлениям, связанным с бизнесом и менеджментом, аспирантов из-за рубежа обычно примерно в 10 раз больше, чем британцев.



Как рассказала вице-канцлер Университета Восточного Лондона Аманда Бродерик, раньше они обычно набирали студентов «всего из трёх районов» британской столицы, однако за последние годы этот вуз внезапно приобрёл глобальное значение. Благодаря притоку иностранных абитуриентов он сейчас находится на подъёме: общее количество учащихся в кампусах выросло более чем на 60% с 2017 года, а поступающие от иностранцев средства обеспечивают около одной пятой от доходов университета, помогая преобразить и модернизировать его.



Однако эксперты предупреждают, что в этой картине не всё выглядит радужно. Правящие консервативные политики, которые стремятся жёстко выступать в отношении иммиграции, были вынуждены признать, что количество иностранцев в Великобритании стремительно растёт. В мае правительство заявило, что большинству иностранных аспирантов теперь будет запрещено приезжать в сопровождении супругов или детей — по статистике, в прошлом году около 40 тыс. людей из этой категории присоединились к 140 тыс. прибывших в страну индийских студентов.



Как опасается Квинтин МакКеллар, вице-канцлер Университета Хартфордшира, в котором обучается около 6000 индийских студентов, такие заявления и действия властей могут послать сигнал о том, что Великобритания больше не приветствует иностранцев в своих вузах, говорится в статье.



Со своей стороны, приезжающие из Индии абитуриенты иногда также обнаруживают, что красноречивые заявления рекрутёров не совсем совпадают с реальностью. Как рассказал Амит Тивари из Индийской национальной студенческой ассоциации Великобритании, его соотечественники всё чаще жалуются на высокую стоимость жизни, особенно на дорогое жильё. Некоторые студенты также сталкиваются с тем, что некоторые британские вузы до сих пор слишком часто используют онлайн-обучение даже после завершения пандемии COVID-19, пишет The Economist.



Кроме того, британские университеты должны осознавать, что конкуренция на рынке образования становится всё более острой, в то время как в самой Индии появляется всё больше филиалов как иностранных, так и отечественных вузов. Поэтому перспектива учиться дома становится для многих всё более заманчивой, отметил Тивари. «Индия уже не такая, какой была десять лет назад», — заключил он.