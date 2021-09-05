Das Erste: после брексита в британских вузах почти не осталось студентов из ЕС

Повышение цен на обучение, расходы и трудности с получением визы, больше бюрократических препятствий — получение высшего образования в Великобритании после брексита стало непростым делом для граждан ЕС, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Программа студенческого обмена Erasmus на страну также больше не распространяется. В результате до Соединённого Королевства добирается всё меньше студентов из Европы, что приводит к ещё большему отчуждению между Великобританией и материком.

Выход Великобритании из ЕС сказался и на университетах страны: в начале нынешнего учебного года к обучению в британских вузах приступают всего лишь 800 немцев, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Это вдвое меньше, чем было в прошлом году, когда в Великобритании обучались 1,6 тыс. студентов из Германии, — в то время ещё действовали правила переходного периода после брексита.

Ещё значительнее сократилось общее число студентов из стран ЕС: оно снизилось с 27 750 до 11 700 человек. До брексита отправиться на обучение или для проведения научных исследований в Великобританию было очень просто, но теперь из-за необходимости получения визы процесс усложнился. Организовать кратковременное пребывание в стране в целях обучения тоже стало сложнее. В результате брексита Великобритания вышла из программы ЕС по студенческому обмену Erasmus, благодаря которой тысячи молодых людей из ЕС на протяжении многих лет имели возможность отучиться семестр в британских вузах.

Пандемия коронавируса также способствовала сокращению числа студентов, однако ключевую роль сыграло повышение стоимости обучения и рост бюрократии после брексита. «Когда Великобритания ещё была частью Европейского союза, действовал принцип равных оснований. Тогда все должны были платить за обучение одинаковые суммы», — отмечает глава германо-британской торгово-промышленной палаты в Лондоне Ульрих Хоппе. Теперь ситуация изменилась.

Если до сих пор граждане ЕС в Англии платили за обучение, как британские и ирландские студенты, максимум около €10,8 тыс. за год, то с этого учебного года университеты могут потребовать от студентов из ЕС — но также, к примеру, из Швейцарии — более высоких расходов на обучение. Кроме того, те, кто только приехал в Великобританию, не могут подать заявление на получение помощи от государства. Помимо этого, все, кто переехал в Соединённое Королевство только в 2021 году, должны иметь визу, а это также связано с высокими расходами и бюрократией.

В британском правительстве отмечают лишь, что студенты из ЕС являются важной и ценной частью системы высшего образования. Тем не менее Питер Мейсон из правозащитной организации Universities UK International признаёт: «После брексита была переходная фаза, когда со студентами из ЕС обращались так же, как с другими иностранными кандидатами на обучение, в противовес со студентами, которые проживают в Соединённом Королевстве». Однако он подчеркнул, что студентам из ЕС в стране по-прежнему рады и что они играют важную роль.

Тем не менее скепсис велик, отмечает немецкий телеканал. Из-за выхода Великобритании из европейской программы студенческого обмена Erasmus британские университеты стали менее привлекательными для студентов с материка. В качестве замены правительство решило учредить другую программу под названием Turing Scheme. В нынешнем учебном году эта программа поддержит 363 проекта, которые дают более чем 40 тыс. школьников и студентов возможность пройти обучение за границей, в том числе в Германии. Сколько из них действительно используют этот шанс, пока неизвестно.

Для того чтобы выстроить такую же цепочку контактов, как в случае с программой Erasmus, необходимо много времени. Особенно сильно это скажется на гуманитарных науках и искусствоведении. Также брексит будет иметь последствия и для преподавателей: чем дольше Великобритания не будет поддерживать с ЕС стабильные отношения, тем сложнее станет привлечь высококвалифицированных специалистов, которые способствовали успеху этой сферы. Нынешнее развитие может привести к ещё большему отчуждению между Великобританией и ЕС, предостерегает немецкий телеканал Das Erste.