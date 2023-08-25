«Удар по украинскому контрнаступлению» — CNN о предстоящей затяжной подготовке украинских пилотов F-16

Подготовка украинских пилотов для полётов на F-16, которая, как было объявлено, начнётся в США в октябре, займёт как минимум полгода, сообщает CNN. В ближайшие месяцы это может стать ударом по украинскому контрнаступлению, говорится в материале.

США заявили, что начнут обучать украинских пилотов летать на истребителях F-16 в октябре этого года. Пока неясно, сколько времени у них уйдёт на обучение этому навыку, ведь у американских пилотов на это уходит от пяти до восьми месяцев.



Официальные лица США заявили, что приняли это решение, поскольку европейские союзники также будут обучать украинцев и что в какой-то момент они достигнут предела своих возможностей.



В четверг Норвегия стала третьей страной, пообещавшей передать самолёты F-16 Украине. Это обещание прозвучало в День независимости Украины. Президент Зеленский назвал это лучшей праздничной новостью.



С нами на прямой связи из Лондона Нада Башир, которая сообщит нам подробности. Нада, Украина уже давно ждала возможности полетать на истребителях F-16. Сориентируйте нас по срокам.



НАДА БАШИР, корреспондент CNN: Сроки таковы: на всё это могут уйти месяцы. Как вы уже упомянули, подготовка должна начаться в октябре на базе ВВС Нацгвардии США Моррис в Аризоне. Но для начала пилоты и инженеры пройдут обучение английскому языку, которое будет проводиться в Техасе в следующем месяце. Там пилотов и инженеров будут обучать сложному, специализированному английскому, который необходим для работы с этими истребителями.



Разумеется, Украина ждала этого уже несколько месяцев. Пока неясно, сколько пилотов будут участвовать в этой программе подготовки. Чиновники Пентагона говорят о нескольких пилотах и о десятках инженеров по техническому обслуживанию. Это станет серьёзным усилением. Как вы уже упомянули, речь тут идёт не о независимом проекте. США действуют не в одиночку. Они будут работать в тесной связке со своими европейскими союзниками. Послушаем.



ПЭТ РАЙДЕР, бригадный генерал, пресс-секретарь Пентагона: Подготовка, предоставляемая Соединёнными Штатами, станет дополнением к программе подготовки пилотов и обслуживающего персонала, которая уже реализуется в Европе и которая ещё больше углубляет нашу поддержку возглавляемой Данией и Нидерландами коалиции по обучению пилотов F-16. Двигаясь вперёд, мы будем активно консультироваться с датчанами, нидерландцами и другими союзниками для того, чтобы обучение со стороны США однозначно дополнило более широкие коалиционные усилия по подготовке.



НАДА БАШИР: Ранее на этой неделе Дания и Нидерланды пообещали отправить самолёты F-16 на Украину, как только обучение будет завершено. И нам известно, что США проводят переговоры с другими европейскими союзниками, которые, вероятно, тоже смогут отправить на Украину F-16. Мы узнали от Белого дома, что президент Байден в четверг обсудил это с президентом Зеленским. Он заверил президента Зеленского в том, что процесс одобрения будет проведён в ускоренном порядке, как только подготовка (пилотов. — ИноТВ) будет завершена в надежде на то, что для Украины это может стать поворотным моментом и столь необходимым усилением для украинского контрнаступления.



Мы слышали слова представителя украинских ВВС, который заявил, что это предоставит Украине превосходство в воздухе и перевес на занятых (Россией. — ИноТВ) территориях. Однако министр обороны Украины также заявил, что этот процесс может занять как минимум шесть месяцев. И, разумеется, не ожидается, что до конца нынешнего года украинские пилоты смогут летать на этих истребителях.



В ближайшие осенние и зимние месяцы это может стать ударом по украинскому контрнаступлению. Однако, как мы слышали от официальных лиц Украины, инструкторам предстоит решать, когда украинские пилоты будут готовы летать на истребителях F-16.



Интересно. Больше спасибо. Нада Башир, благодарю вас.



Дата публикации 25 августа 2023 года.