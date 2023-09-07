France 24: «я больше не вожу машину» — как французы приспосабливаются к рекордным ценам на топливо

Постоянно растущие цены на бензин заставляют жителей Европы пересмотреть своё отношение к поездкам на автомобилях, сообщает France 24. У студентов на бензин уходит большая часть бюджета, таксистам приходится работать сутки напролёт, жители удалённых городов ездят за покупками намного реже, а кому-то и вовсе пришлось отказаться от машины.

Этот водитель такси проезжает в день от 500 до 600 километров по региону Окситания. Поэтому рост цен на топливо ему приходится наблюдать ежедневно.

ТАКСИСТ: Когда за короткий промежуток времени литр бензина поднимается с 1,30 евро до 2,20 евро, а затем снова опускается до 1,80 евро… Нетрудно догадаться, что эту разницу нужно как-то восполнять. Поэтому мы выходим на работу рано утром и возвращаемся поздно ночью.

Луи заправляется дизельным топливом раз в два дня. Это горючее резко подорожало этим летом: в конце июня оно стоило 1,67 евро, сейчас — 1,85 евро. То же самое касается и неэтилированного 98-го, который за два месяца подорожал на 5 процентов. А на этой АЗС он стоит даже больше двух евро.

ТАКСИСТ: Это очень трудно. Дорого, очень дорого, но у нас нет выбора, потому что это наша работа.

ПОДРОСТОК: Я студент, и когда мне приходится заправляться, то, скажем так, на это уходит большая часть моего бюджета.

Поэтому некоторые люди вынуждены искать решения. Например, этот мужчина живёт в нескольких километрах отсюда и сегодня утром приехал сюда за покупками.

МУЖЧИНА: Я группирую свои поездки таким образом, чтобы одновременно выполнять сразу несколько задач в одном и том же месте. Я уделяю пристальное внимание тому, чтобы как можно меньше передвигаться.

Другим и вовсе приходится отказываться от машины.

ДЕВУШКА: Я тоже студентка. Я трачу 30 евро из 30 возможных, выкручиваюсь, как могу, а потом, когда мне нужно заправиться... В общем, я больше не вожу машину.

Несмотря на повышение цен, правительство пока исключает возможность дальнейшего ухудшения событий.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.