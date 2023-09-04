France 2: инфляция вынуждает французов экономить на сборах в школу

Объёмы продаж товаров для школы во Франции сократились в этом году на 12 процентов, сообщает France 2. По информации канала, причина — в быстро растущих ценах: средний бюджет на подготовку к учебному году вырос на 11 процентов. Как отмечается в сюжете France 2, французы находят самые разные способы смягчить удар Дня знаний по кошельку.

Эта семья повторяет ежегодный ритуал — сборы в школу. Отец — водитель автобуса, работающий на столичного оператора RATP, — планирует потратить на обоих своих детей, учащихся в средней школе, сто пятьдесят евро.



АБДЕЛЬ БЕЛЛАИД, водитель автобуса, компания RATP: В плане бюджета условия у нас слегка стеснённые, что тут скажешь. Так что придётся брать то, что подешевле, так сказать.



Но с такой головоломкой столкнулись теперь все французы: цены резко растут — инфляция в сегменте составила 11 процентов — и в результате сокращается объём продаж: он уменьшился на 12,8 процента. Теперь каждому приходится организовываться, дабы семейный бюджет внезапно не разросся.



ДЕВОЧКА: У меня есть две папки-регистратора, и я их берегу, а то цены в этом году действительно выросли.



Другая находка, которая выручает при росте цен, — закупаться в центрах утилизации ресурсов: там можно найти товары, бывшие в употреблении, по один-два евро за штуку.



МУЖЧИНА: Тетради в хорошем состоянии. Такие вещи легко протянут ещё год. И правда ведь лучше, когда хотя бы создаёшь себе впечатление, что не бросаешь деньги на ветер.

Другие граждане предпочитают делать групповые заказы на школьные товары: так можно сэкономить в среднем 15 процентов от цены.



ЖЕНЩИНА: Мы купили сразу всё на весь год — докупать не придётся, да и качество хорошее к тому же. Так что у нас голова теперь не болит.



Кроме того, администрации некоторых населённых пунктов раздают наборы школьных товаров безвозмездно.



СИЛЬВЕН БУРДЬЕ, мэр коммуны Коммантри: Цветные карандаши... Маркеры... Ручки...



Такую помощь оказывают семьям с самыми скромными доходами в дополнение к пособию на сборы детей в школу.



МУЖЧИНА: Большое спасибо!



СИЛЬВЕН БУРДЬЕ: Пособие на сборы в школу нужно, чтобы оплачивать разные текущие расходы: ремонт автомобиля, техосмотр, иногда ещё остаётся немного на еду.



Как и Коммантри, десятки населённых пунктов решили в этом году раздавать учащимся необходимые товары, чтобы учебный год начался с приятной ноты.



Дата выхода в эфир 02 сентября 2023 года.