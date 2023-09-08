Сара Вагенкнехт: помощь Украине — бездонная яма для европейских налогоплательщиков

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Bloomberg: Россия предостерегла США от возвращения ядерного оружия в Великобританию Bloomberg
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Обозреватель Guardian призвал не возлагать слишком много надежд на продвижение ВСУ Guardian
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AP: правозащитники назвали решение США о поставке кассетных бомб Украине «бессовестным» Associated Press
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«Индия» — это про колониальное рабство»: власти намерены вернуть стране древнее название — Бхарат Economic Times
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Bild: из-за чёрной повязки на глазу Шольцу приходится терпеть насмешки соратников Bild
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Экс-агент ЦРУ: эра гегемонии доллара подходит к концу — БРИКС предлагает миру альтернативу Stephen Gardner
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Intercept: правительство США потратит $22 млн на штаны-шпионы Intercept
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В Ставропольском крае разыскивают водителя за смертельное ДТП
В Ставропольском крае объявили в розыск водителя, насмерть сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП.
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Офтальмолог Миргородская посоветовала делать перерывы при работе за компьютером
Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала, как избежать «компьютерного зрительного синдрома».
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Врач Ларина заявила, что риск преддиабета повышается при ожирении
Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Ольга Ларина рассказала, кто подвержен риску развития диабета.
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В Салехарде скончался краевед и писатель Геннадий Сысолятин
В Салехарде скончался краевед и писатель, автор книг о регионе Геннадий Сысолятин.
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На ВЭФ-2023 представят цифровую инсталляцию китайского художника Линь Цзюньтина
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 10 сентября Минвостокразвития представит цифровую инсталляцию «Парящее золото» современного китайского художника Линь Цзюньтина.
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Балицкий: ВС России подбили в Запорожской области ещё один Challenger 2
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские военные подбили ещё один Challenger 2.
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Сербия обыграла Канаду и стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу
Сборная Сербии обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу.
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ГАТИ Петербурга: в трёх районах города ограничат движение с 9 сентября
В ГАТИ Санкт-Петербурга сообщили, что в Выборгском, Красногвардейском и Курортном районах города ограничат движение с 9 сентября.
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Экс-разведчик Шаффер: Блинкен пытается создать видимость сопротивления ВСУ
Госсекретарь США Энтони Блинкен создаёт видимость сопротивления ВСУ российским силам.
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Врио главы ФТС Давыдов: на Дальнем Востоке доля морских перевозок составляет 78%
Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что морские перевозки занимают 78% от общего объёма всех перевозок на Дальнем Востоке.
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Психиатр Баринова рекомендовала не нагружать ребёнка с СДВГ кружками и секциями
Детский психиатр Лада Баринова рассказала о симптомах синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
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CNN: время для успешного контрнаступления украинской армии истекает
У Вооружённых сил Украины осталось немного времени, чтобы добиться минимальных успехов в ходе своего контрнаступления, сообщает телеканал CNN.
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РИА Новости: Бразилия и Индия вновь закупают российский уран
Бразилия и Индия возобновили закупку российского урана. Также Вашингтон увеличил импорт урана из России больше чем в два раза, за полгода он заплатил Москве почти $700 млн, пишет РИА Новости.
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На севере Китая нашли останки двух динозавров возрастом около 130 млн лет
В провинции Хэбэй на севере Китая обнаружили окаменелые останки двух динозавров возрастом около 130 млн лет.
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Cоветник главы офиса Зеленского Подоляк назвал ООН фиктивной организацией
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала» назвал ООН фиктивной организацией и заявил, что в Киеве от неё не ждут изменения позиции по ситуации на Украине.
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Стоматолог Мелехова: перед удалением зуба надо предупредить врача о заболеваниях
Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала, что, хотя удаление зуба считается довольно рядовой процедурой, всё же пациенту необходима предварительная консультация с врачом, где нужно учесть ряд нюансов.
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Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил, что российские войска окружат Харьков
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Вооружённые силы России окружат Харьков в ходе своего наступления.
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Мишустин заявил о восстановлении нефтегазовых доходов России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нефтегазовые доходы страны восстановились, несмотря на внешнее давление.
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Психолог Завадская: у школьников в начале учебного года может быть апатия
Педагог-психолог «Самолетум школы» Марина Завадская рассказала, что в начале учебного года психологическое напряжение у школьников разных возрастов может проявляться по-разному.
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В Карелии увеличили перечень объектов культурного наследия
В Республике Карелия увеличили перечень объектов культурного наследия.
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Глава МЧС России: в текущем году в стране зафиксировано более 11 тысяч пожаров
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране в текущем году зафиксировано более 11 тыс. пожаров.
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Главный тренер «Пари НН» Юран перенёс экстренную операцию
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что главный тренер Сергей Юран был экстренно прооперирован.
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Куренков: ВСУ пытаются поразить в России химические производства и АЭС
ВСУ всё чаще пытаются поразить химические производства, атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения на территории России.
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Два жителя Харьковской области подорвались на мине «Лепесток»
Два жителя подконтрольной России территории Харьковской области подорвались на мине «Лепесток», заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
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ФСБ выявила в Калининградской области украинца, собиравшего данные для Польши
Сотрудники ФСБ по Калининградской области совместно с пограничниками выявили гражданина Украины, который прибыл в регион с целью сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Польши.
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Мишустин: за семь месяцев рост ВВП превысил 2%
За семь месяцев рост ВВП превысил 2%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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РПЛ объявила пять претендентов на награду лучшему тренеру месяца
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила номинантов на звание лучшему тренеру по итогам июля — августа.
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Глава ФТАР Агапитов выиграл дело в CAS против IWF и вице-президента Адамфи
Глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что ему удалось выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску к Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
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Более 2,6 млрд рублей вложат в строительство жилого квартала в Западном Дегунине
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице запланирована реорганизация участка на Пяловской улице в районе Западное Дегунино площадью 2,31 га.
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В Херсонской области сбили два БПЛА при попытке атаковать избирательный участок
В Херсонской области российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника при попытке атаковать избирательный участок.
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МО: замминистра обороны России и посол Пакистана обсудили военное сотрудничество
Заместитель главы российского Минобороны Александр Фомин и посол Пакистана в России Шафкат Али Хан обсудили военное сотрудничество двух государств.
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Страны ШОС в 2024 году проведут совместные антитеррористические учения
Представители спецслужб стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году проведут антитеррористические учения на территории Китая.
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В Воронежской области выявлено пять новых случаев заболевания сибирской язвой
В Воронежской области врачи выявили пять новых случаев заболевания сибирской язвой, сообщила ТАСС представитель регионального Департамента здравоохранения.
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Руководитель Русского дома в Лаосе Радьков рассказал об открытии русских классов
Руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков рассказал в беседе с RT об открытии русских классов в двух престижных школах Лаоса.
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Для участников и организаторов ВЭФ-2023 запустили погодный сайт
Для участников и организаторов Восточного экономического форума (ВЭФ) запустили погодный сайт.
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По случаю Дня города в столице «Московские сезоны» организуют мастер-классы
В столице на площадках фестиваля «Московские сезоны» по случаю празднования Дня города с 8 по 10 сентября проведут сотни тематических мастер-классов.
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В 2024 году в Бибиреве появится физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами
Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров заявил, что в 2024 году в Бибиреве появится физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами.
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Собянин: завершён первый этап реконструкции московских поликлиник
Собянин сообщил о завершении первого этапа реконструкции столичных поликлиник.
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Канадский хоккеист заявил, что из-за языка чувствует себя «детсадовцем» в России
Канадский хоккеист челябинского «Трактора» Роберт Хэмилтон рассказал о самом тяжёлом аспекте жизни в России.
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Суд ДНР приговорил военного ВСУ к 18 годам колонии строгого режима
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор командиру зенитно-артиллерийского взвода Вооружённых сил Украины (ВСУ) Денису Харченко по делу о жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство.
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Россия и Белоруссия провели учения по биологической безопасности в Минске
Россия и Белоруссия провели совместные учения по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования в Минске.
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В Московском зоопарке поселилась пара бинтуронгов
В Московском зоопарке появилась пара бинтуронгов — самец Зефир и самка Фиона.
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ЦБ России: банки в августе продолжили наращивать потребкредитование
В Центробанке России заявили, что российские банки в августе продолжили наращивать розничное кредитование на фоне высокого спроса на ипотеку.
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Анонсирована премьера шпионского детектива «Пилигрим»
Премьера восьмисерийного шпионского детектива «Пилигрим» назначена на 10 сентября. Главную роль в картине исполнил Денис Васильев.
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Вратарь сборной России Сафонов признался, что никогда не следил за футболом
Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов объяснил, почему никогда не следил за футболом.
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Мосгоризбирком: голосование продолжается в штатном режиме
Ольга Кириллова, председатель Московской городской избирательной комиссии, рассказала, что голосование в Москве проходит в штатном режиме.
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Попавших в ДТП велосипедисток примет клиника Педиатрического университета
Велосипедисток, которые попали в ДТП в Ленобласти, переведут в клинику Педиатрического университета. Соответствующее решение принял Минздрав России.
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Вильфанд спрогнозировал одну из самых холодных ночей после лета
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ночь с 8 на 9 сентября может стать одной из самых прохладных после летнего сезона в Москве.
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Шерпа Индии: декларация G20 почти готова, её представят лидерам на саммите
Итоговая декларация саммита G20 почти готова, её представят для одобрения лидерам стран-участниц.
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Экс-футболист «Боруссии» Бут: меня звали в «Спартак», когда у Титова обнаружили допинг
Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут вспомнил о приглашении в «Спартак».