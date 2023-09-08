Сара Вагенкнехт: помощь Украине — бездонная яма для европейских налогоплательщиков

Растущие расходы на помощь Украине раскритиковала левый депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Украина «всё больше и больше становится бездонной ямой для налогоплательщиков Германии и Европы», цитирует политика RND. Вагенкнехт возмущена тем, что, в то время как правящая в Германии коалиция «вооружилась красной ручкой» и тотально сокращает социальные расходы, «помощи Украине, бо́льшая часть которой — оружие, кажется, нет предела».

«С солидарностью это имеет мало общего», — продолжает Вагенхнект и указывает на новые подсчёты кильского Института мировой экономики (IfW). Согласно этим данным, европейцы совокупно предоставили и пообещали Украине помощь в размере €156 млрд, что вдвое больше, чем США, чья предоставленная и обещанная помощь достигла лишь €70 млрд. Издание отмечает, правда, что речь идёт о многолетних, а не разовых пакетах помощи, и как европейская помощь учитывается также помощь стран — нечленов ЕС, например, Британии и Норвегии.

Конкретно Германия пообещала Украине на 2024–2027 годы €10,5 млрд одной только военной помощи. Сара Вагенкнехт, которая «уже давно критикует военные поставки Украине и европейские санкции против России», снова потребовала проявить дипломатическую инициативу. «Нужны переговоры о прекращении огня и европейской мирной инициативе, а не всё больше и больше денег от Европы на войну», — цитирует Сару Вагенкнехт RND.