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Сара Вагенкнехт: помощь Украине — бездонная яма для европейских налогоплательщиков

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европа обогнала США по расходам на помощь Украине, заявил кильский Институт мировой экономики (IfW). По новым данным, обещанная и уже предоставленная помощь со стороны Европы составит €156 млрд, что вдвое больше, чем от США, предоставивших €70 млрд. RND сообщает, что новая статистика возмущает Сару Вагенкнехт, которая считает траты на Украину бессмысленными, но особенно её возмущает параллельно происходящее сокращение Германией социальных расходов. Политик вновь призвала перейти к дипломатии в конфликте на Украине.
Сара Вагенкнехт: помощь Украине — бездонная яма для европейских налогоплательщиков
AP
Растущие расходы на помощь Украине раскритиковала левый депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Украина «всё больше и больше становится бездонной ямой для налогоплательщиков Германии и Европы», цитирует политика RND. Вагенкнехт возмущена тем, что, в то время как правящая в Германии коалиция «вооружилась красной ручкой» и тотально сокращает социальные расходы, «помощи Украине, бо́льшая часть которой — оружие, кажется, нет предела».
 
«С солидарностью это имеет мало общего», — продолжает Вагенхнект и указывает на новые подсчёты кильского Института мировой экономики (IfW). Согласно этим данным, европейцы совокупно предоставили и пообещали Украине помощь в размере €156 млрд, что вдвое больше, чем США, чья предоставленная и обещанная помощь достигла лишь €70 млрд. Издание отмечает, правда, что речь идёт о многолетних, а не разовых пакетах помощи, и как европейская помощь учитывается также помощь стран — нечленов ЕС, например, Британии и Норвегии.
 
Конкретно Германия пообещала Украине на 2024–2027 годы €10,5 млрд одной только военной помощи. Сара Вагенкнехт, которая «уже давно критикует военные поставки Украине и европейские санкции против России», снова потребовала проявить дипломатическую инициативу. «Нужны переговоры о прекращении огня и европейской мирной инициативе, а не всё больше и больше денег от Европы на войну», — цитирует Сару Вагенкнехт RND.
 
 
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