К 84-й годовщине начала Второй мировой войны Германии следует задуматься о том, какую внешнюю политику необходимо выбрать, указывает Севим Дагделен в гостевой статье Berliner Zeitung. Сейчас Берлин участвует в опосредованной войне на Украине, что вредит экономике страны и плохо для самих украинцев. Депутат от немецкой партии левых считает, что вместо этого было бы правильней понять, что мир многополярный, и присоединиться к мирной инициативе, предложенной странами БРИКС. Это, по её мнению, отвечало бы и собственным интересам Германии.

«С немецкой земли снова должен исходить мир», — пишет Севим Дагделен в гостевой статье к 84-й годовщине начала Второй мировой войны. Левый политик указывает, что послевоенные канцлеры, и прежде всего Вилли Брандт, сделали внешнеполитической максимой неучастие в войнах и противостояние им: Германия вплоть до 1990-х годов не посылала войска и военную технику в зоны конфликта, не участвовала в «экономических войнах США» и даже после подавления Пражской весны делала ставку на дипломатию в отношениях с Москвой. «Но сегодня, в 84-ю годовщину нападения нацистской Германии на Польшу, от этого ничего не осталось», — констатирует левый депутат в Berliner Zeitung, «все знаки указывают на бурю».

В конфликте на Украине Берлин понадеялся, что немецкие поставки оружия смогут изменить ход противостояния, а беспрецедентные санкции разрушат экономику и вынудят Москву сменить курс. Но даже архитектор этой политики Анналена Бербок была вынуждена признать, что этот план провалился, пишет Дагделен. Более того, такая политика «кажется почти контрпродуктивной с точки зрения своих целей и таит в себе опасность прямого вовлечения Германии в войну».

Разочарование Бербок можно понять, продолжает Дагделен: ВВП Германии сократится на 0,3%, а экономика России будет расти на 2,5% ежегодно. «Зачастую беспощадный идеализм в немецких дебатах затмевает представление о реальности», — подмечает политик. «Даже российская автоиндустрия поправляется», так как китайские автопроизводители восстанавливают производственные площадки, оставленные немцами. «Всё указывает на то, что в результате санкций в среднесрочной перспективе Россия увидит масштабный рост суверенитета и инноваций, как это уже произошло с сельским хозяйством после 2014 года».

При этом в Германии из-за сверхвысоких цен на электроэнергию ожидается индустриальный спад. «На карту поставлены сотни тысяч рабочих мест, очереди за социальной помощью становятся всё длиннее, и всё больше и больше людей больше не могут позволить себе возросшие цены на продукты питания и энергию», — пишет Севим Дагделен и риторически спрашивает: «является ли это ценой свободы, о которой постоянно говорит министр финансов Линднер?».



Дагделен указывает, что продолжение вооружённого конфликта на Украине становится всё более и более неподъёмной финансовой ношей для Германии. Министр финансов Германии во время визита в Киев обещал €5 млрд на вооружения ежегодно, ещё €70 или €80 млрд необходимо будет выделять на оборону, чтобы выполнить минимальные требования НАТО. «Суммы, которых наверняка не хватит где-то ещё», — указывает Дагделен.

И худшее ещё впереди: в июле 2023 года Федеральное статистическое управление зарегистрировало почти на четверть больше заявлений от компаний о начале процедуры банкротства, чем за тот же месяц прошлого года. Агентство Creditreform ожидает дальнейшего ухудшения ситуации с неплатёжеспособностью немецких фирм. «Парадоксально, но санкции укрепляют Россию, в то время как немецкая экономика разрушается на наших глазах».



Немецкое правительство ведёт себя, как «пилот-камикадзе», подменяя реальную политику «сомнительным морализаторством» и восторгом «от одобрительных кивков из Вашингтона», заключает Дагделен. Немецкие поставки вооружения на Украину являются «не чем иным, как элементом опосредованной войны НАТО на Украине». Общий объём одной только немецкой помощи уже превысил €22 млрд, но украинцы смогли отвоевать «только несколько километров», стоивших жизни 70 тыс. украинских солдат.

Хотя «почти каждый день немецкие танки Leopard уничтожаются на Украине», сторонники курса Берлина требуют дальнейших поставок, включая ракеты Taurus. И они снова ошибаются, предупреждает Дагделен, так как «поставка новых систем вооружения, таких как истребители F16 или крылатые ракеты, ничего не изменит в ходе войны». Между тем и в США, и в Германии «среди населения быстро растёт скептицизм по поводу постоянно растущей военной поддержки» Киева. Дагделен призывает правительство Германии наконец-то прислушаться к гражданам страны, 55% которых требуют «немедленного начала переговоров для окончания войны», но тут же признаёт, что «федеральное правительство не хочет ничего слышать о дипломатии».

Берлин безрассудно игнорирует резолюцию Совета по правам человека ООН, который назвал западные санкции «актом насилия, нарушающим международное право», и не обращает внимания на позицию глобального Юга, выраженную на недавнем саммите стран БРИКС. Вместо всего этого Германия «щедро софинансирует» расширение и перевооружение баз США в Рамштайне и Мизау, уже и так являющихся крупнейшими за пределами Америки.

«Федеральное правительство выделяет 151 миллион евро из налогов на строительство нового американского военного госпиталя в Вайлерсбахе, крупнейшего за пределами США, в то время как министр здравоохранения Карл Лаутербах хочет одновременно закрыть клиники по всей стране», — сокрушается Дагделен. Кроме этого, Берлин идёт на поводу у Вашингтона и размещает уже свои войска на границе с Россией в Литве, «независимо от опасностей, которые это влечёт за собой в отношении безопасности населения Германии».

Германия, похоже, довольна своей ролью государства — сателлита Вашингтона, с готовностью закрывает глаза на доказательства участия США и Украины в подрыве стратегического газопровода и принимает как должное участие в торговой войне с Китаем. «Применение внешней политики, исходя из интересов населения в Германии, похоже, полностью отошло на второй план», — подчёркивает Дагделен.

Между тем мир становится всё более мультиполярным, пишет Дагделен в Berliner Zeitung. «Благодаря таким странам БРИКС, как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, объединение которых в настоящее время расширяется за счёт включения Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Египта, Эфиопии и Аргентины, появляется альтернатива для всё большего числа стран глобального Юга». Новый БРИКС+ объединяет 37% мирового ВВП и уже заявил о «долгосрочном отказе от доллара», но влияние уже можно оценить сейчас. Так, объём торговли в евро достиг минимального уровня за всё время существования валюты — всего 24,4%, хотя ещё недавно евро был альтернативой доллару на глобальном Юге.

Чтобы понять преимущества миролюбивой политики, Германии стоит «осознать массивные изменения в мире», проявившиеся с переходом к мультиполярности. «Любого, кто думает, что он сможет и дальше жить с двойными стандартами и отрицанием реальности, ждёт ещё большее разочарование», — пишет политик. БРИКС становится серьёзной альтернативой, и поэтому Германии для собственного благополучия «нужна суверенная внешняя политика, которая больше не будет подчиняться США и НАТО». Поэтому Дагделен настоятельно рекомендует Берлину «поддержать мирную инициативу БРИКС», что «стало бы первым шагом на пути к освобождению от социального и политического покровительства США».