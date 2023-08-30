Frankfurter Allgemeine: бывший еврокомиссар отчитал Берлин за ошибки в отношении России
«Фундаменталистская внешняя политика зелёных» — большая ошибка Берлина, считает уважаемый социал-демократ и бывший комиссар ЕС по вопросам предпринимательства и промышленности (2004–2010) Гюнтер Ферхойген. Frankfurter Allgemeine сообщает, что бывший политик, напротив, по-прежнему остаётся сторонником возвращения Германии к «политике разрядки», проводимой Вилли Брандтом. По его мнению, без «готовности к диалогу» со стороны канцлера социал-демократа «холодная война продолжалась бы до сегодняшнего дня».
Исходя из своих политических убеждений, старый социал-демократ называет украинский «майдан» 2013—2014 годов «потрясающим пиар-номером», который прикрывает «подготовленный государственный переворот». Забывать об этом и обсуждать конфликт на Украине, по его мнению, — это всё равно что утверждать: «Вторая мировая война может быть сведена к имени одного сумасшедшего». Его также очень «лично задевает», что его «друг по партии» Франк-Вальтер Штайнмайер «видит теперь в заключённых в 2014–2015 годах Минских соглашениях ошибку».
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