Старый социал-демократ и бывший член Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген выступил за переговоры с Москвой. По его мнению, конфликт на Украине имеет предысторию, в частности, нельзя забывать о государственном перевороте 2014 года в Киеве, считает Ферхойген. Экс-политика возмущает позиция его партийных коллег по «военным кредитам для бундесвера» или отказу от Минских соглашений, а Frankfurter Allgemeine указывает, что он далеко не одинок с такими взглядами, как минимум среди своих бременских однопартийцев.

«Фундаменталистская внешняя политика зелёных» — большая ошибка Берлина, считает уважаемый социал-демократ и бывший комиссар ЕС по вопросам предпринимательства и промышленности (2004–2010) Гюнтер Ферхойген. Frankfurter Allgemeine сообщает, что бывший политик, напротив, по-прежнему остаётся сторонником возвращения Германии к «политике разрядки», проводимой Вилли Брандтом. По его мнению, без «готовности к диалогу» со стороны канцлера социал-демократа «холодная война продолжалась бы до сегодняшнего дня».

Исходя из своих политических убеждений, старый социал-демократ называет украинский «майдан» 2013—2014 годов «потрясающим пиар-номером», который прикрывает «подготовленный государственный переворот». Забывать об этом и обсуждать конфликт на Украине, по его мнению, — это всё равно что утверждать: «Вторая мировая война может быть сведена к имени одного сумасшедшего». Его также очень «лично задевает», что его «друг по партии» Франк-Вальтер Штайнмайер «видит теперь в заключённых в 2014–2015 годах Минских соглашениях ошибку».

Кроме внешней политики возмущает Ферхойгена и «основывающееся на кредитах перевооружение бундесвера». По его мнению, от таких «кредитов на войну» у каждого социал-демократа должны были «встать волосы дыбом». «Вместо этого он призывает к переговорам с Кремлём», — продолжает немецкая газета. Утверждения, что «с преступниками не разговаривают», Ферхойген отвергает и указывает, что даже Германии после 1945 года «снова протянули руку».

«С такими взглядами Ферхойген близок к некоторым частям бременской СДПГ, которая находится под глубоким влиянием политики разрядки и движения за мир», — отмечает Frankfurter Allgemeine и продолжает: «Влиятельные парламентарии Бремена от СДПГ постоянно выступают против улучшения оснащения бундесвера, против более жёсткого курса в отношении Китая и против жёсткой позиции в отношении Путина».

Позиция старого социал-демократа вызвала, однако, критику со стороны действующей верхушки СДПГ. Михаэль Рот, социал-демократ и председатель внешнеполитического комитета бундестага, возмущён «отсутствием эмпатии к людям с Украины» со стороны Ферхойгена. Frankfurter Allgemeine пишет, что Михаэль Рот в своём Х (бывший Twitter) обвинил Ферхойгена «в дьявольском переосмыслении политики разрядки в пользу Путина».