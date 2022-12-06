RS: Запад не старался побудить Киев исполнить Минские соглашения

И Путин, и Зеленский сходятся во мнении, что Минские соглашения мертвы, и оба они не готовы к новым переговорам. Однако, как пишет автор статьи в Responsible Statecraft, оказывается, что Запад и не пытался оказать давление на Киев в своё время, чтобы он их соблюдал. Даже Порошенко признал, что Украина воспользовалась этим договором и затишьем, чтобы нарастить военную силу.

Впервые за многие месяцы Владимир Зеленский и Владимир Путин сошлись во мнении хоть по какому-то вопросу, пишет автор статьи в Responsible Statecraft Тед Снайдер. Вот только этот момент, по словам журналиста, делает перспективу переговоров ещё более отдалённой, потому что оба политика согласны в том, что Минские соглашения мертвы.

Так, президент Украины заявил, что предварительным условием любых переговоров с Россией должно быть «восстановление территориальной целостности Украины», включая Донбасс, Херсон, Запорожье и даже Крым. Россия же заявила, что переговоры могут проводиться только на основе существующих геополитических реалий, и утверждает, что любое урегулирование путём переговоров должно уважать присоединение к России тех же регионов.

15 ноября, выступая по видеосвязи на саммите G20 на Бали, Зеленский отверг любой возврат к Минским соглашениям. «Мы не позволим России ждать, наращивать силы, а затем начинать новую серию террора и глобальной дестабилизации», — заявил он.

Однако бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок недавно заявил, что «Войну можно было бы предотвратить — вероятно, удалось бы предотвратить, — если бы Украина была готова соблюдать Минские соглашения, признать Донбасс автономным образованием в составе Украины, избегать военных советников НАТО и пообещать не вступать в НАТО».

Профессор Кентского университета Ричард Саква, заявил в общении с журналистом издания, что «ни США, ни ЕС не оказывали серьёзного давления на Киев, чтобы тот выполнил свою часть соглашения».

И, как отмечает автор статьи, слова Зеленского на Бали не вполне точно отражали ход истории. «Не Россия использовала предоставленное соглашением время для наращивания своих сил перед нарушением соглашения. Это была Украина». Журналист напоминает: в 2019 году Зеленский победил на выборах во многом потому, что ратовал за заключение мира с Россией, что принесло ему голоса избирателей на юге и востоке страны. Но для выполнения своего обещания Зеленскому нужна была поддержка США, которой он не получил. «Брошенный и находящийся под давлением, Зеленский отказался выполнять соглашение. Затем США не удалось заставить его вернуться на путь дипломатии», — пишет журналист.

При этом и предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, признался в интервью, что Украина «вообще не имела вооружённых сил» и что «большим дипломатическим достижением» Минских соглашений является то, что «мы удерживали Россию подальше от наших границ, подальше от полномасштабной войны». Другими словами, соглашение дало Украине время для создания армии. А также Порошенко заявил: «Мы добились всего, чего хотели. Нашей целью было, во-первых, остановить угрозу или хотя бы отсрочить войну — обеспечить восемь лет для восстановления экономического роста и создания мощных вооруженных сил».

Примечательно, пишет автор статьи, что России также пришлось бы вывести всех своих военных с Донбасса, если бы Украина приняла закон, гарантирующий региону автономию. Но что бы было потом, нельзя угадать, поскольку такой закон Украина так и не приняла.

«Кто бы ни убил Минские соглашения, Путин согласен с Зеленским, что они мертвы», — пишет журналист. Через десять дней после заявления Зеленского Путин сказал, что согласие на Минские соглашения было ошибкой, которую он не повторит. И политологи отмечают, что ещё в 2014 году Россия могла присоединить не только Крым, но и Донбасс, но согласилась на его автономию в рамках Украины, которую не реализовали. И Путина за это якобы критикуют внутри России.

Теперь же Зеленский не верит, что Путин не воспользуется затишьем в случае нового мирного соглашения, чтобы нарастить свои силы; Путин не верит, что Зеленский пойдёт на переговоры по урегулированию статуса восточных территорий. «Так что, в конце концов, единственное, в чём сходятся два лидера, так это в том, что совершенно не ясно, как будет выглядеть путь к переговорам», — делает вывод журналист Responsible Statecraft.