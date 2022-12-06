AC: как бы ни закончился конфликт на Украине, победят крупные финансы

Как показывает история, помимо военной промышленности, на войне также наживаются большие финансы, которые, в том числе, финансируют восстановление страны. И, как предупреждает автор статьи в The American Conservative, они уже присматриваются к украинским ресурсам.

В украинском конфликте страдают все, и сложно представить, что кто-то может получать выгоду от сложившегося положения, пишет журналист The American Conservative. Однако таковые есть, предупреждает автор статьи.



В основном все обвиняли в попытке наживы на конфликте американскую военную промышленность, и неспроста, пишет автор, ведь оружие на миллиарды долларов направляется на Украину. Тем не менее, он отмечает, что есть и другие тайные бенефициары.



Журналист предлагает сделать небольшой экскурс в историю, чтобы изучить, кому выгодна разруха военного времени. Во время Первой мировой войны президент Вудро Вильсон был избран на второй срок, благодаря своим призывам к миру. Однако позже он изменил свою позицию.



Синдикат американских банкиров во главе с Дж.-П. Морганом — младшим профинансировал военные действия союзников на сумму $1,5 млрд, и угроза их проигрыша разрушила бы всю американскую экономику, ведь весь ВВП США составлял тогда около $60 млрд. Автор статьи намекает, что этот факт сыграл немаловажную роль в решении Вильсона вступить в войну. И, конечно же, Морган не смог упустить прекрасную возможность и после войны предоставил кредит в размере $10 млрд на восстановление Европы.



Но Вильсону при этом нужно было ещё убедить американцев в том, как важно поддержать союзников. Поэтому его администрация сформировала Комитет общественной информации, который и создал представление о том, что вступление США в Первую мировую войну было необходимо, чтобы «сделать мир безопасным для демократии» и защитить мирных жителей стран союзников от «кровожадных гуннов». Как отмечает автор статьи, истории о зверствах стали тогда неотъемлемой частью репортажей СМИ во время войны.



История повторилась во Второй мировой войне. Тогда с самого начала звучали предсказания, что, благодаря географическому положению, США останутся единственной сохранившей свой потенциал промышленной и военной державой. Бывшие мировые державы, опустошенные годами боёв, будут отчаянно нуждаться в помощи и поэтому примут американские условия. Поэтому ещё на начальных этапах войны Фонд Рокфеллера направил средства для запуска проекта, который тайно предоставлял Госдепу рекомендации по внешней политике. И из этого проекта родилась послевоенная концепция мира Pax Americana.



Когда же европейские страны стали восстанавливаться в 1945 году, им Штаты выдали кредиты, чтобы превратить как союзников, так и врагов в «надёжных торговых партнёров». Например, Англии выдали более $4 млрд взаймы, превратив когда-то могущественную Британскую империю в простого младшего партнёра, отмечает автор статьи.



Но истинным стержнем американского господства стало Бреттон-Вудское соглашение 1944 года. Оно делало доллар США в мировой резервной валютой, а это означало, что доллар будет конвертироваться в золото, а другие национальные валюты будут иметь фиксированную стоимость по отношению к доллару. Оно создало спрос на доллары, который и по сей день позволяет Штатам брать кредиты по более низким процентным ставкам, а также иметь невероятно большой федеральный долг, при этом финансировать затяжные военные кампании.



Итак, если говорить про сегодняшний день, то ещё в 2016 году президент Обама подчеркнул, что Украина является «основным интересом России, но не Америки». Автор статьи задаётся вопросом, отчего же произошёл такой разворот в политике, что Украине дали карт-бланш. Есть разные точки зрения. Так, министр обороны США говорил про «ослабление России», президент Байден — про защиту свободы и демократии, а многие американские аналитики предупреждали, что Путин хочет оспорить итоги холодной войны.



Однако автор статьи отмечает, что какими бы ни были намерения лидеров, ясно одно: чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше разрушений она повлечет за собой. А восстановление Украины будет стоить дорого, не меньше, чем оккупация Ирака, где Штаты потратили больше, чем в Германии и Японии после Второй мировой войны.



Послевоенное экономическое возрождение страны стоит очень-очень дорого. И выдавать Украине деньги явно будут те же самые финансисты, которые сейчас присматриваются к украинским рынкам и природным ресурсам. «Как бы ни закончился конфликт, победят крупные финансы», — пишет The American Conservative.