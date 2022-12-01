AT: просьба Зеленского к США «проявить лидерство» означает просто «гоните бабки»

Владимир Зеленский осмелел настолько, что потребовал от США ещё $55 млрд вдогонку к тем $90 млрд, что конгресс уже выделил Киеву. Как пишет автор American Thinker, складывается ощущение, что льстивая просьба Зеленского по отношению к Америке «проявить лидерство» на самом деле означает просто «гоните бабки», которые с радостью присвоят украинские чиновники.

Складывается ощущение, что Владимиру Зеленскому ничего не стоит вытрясти из дяди Сэма ещё больше денег, а Джо Байден и рад пойти ему навстречу. Как пишет автор American Thinker Моника Шоуолтер, теперь украинский президент осмелел и потребовал от американского папика ещё $55 млрд вдогонку к тем $90 млрд, что конгресс уже выделил Киеву.

«Чем больше помощи Украина получит сейчас, тем быстрее мы положим конец боевым действиям с Россией и тем быстрее и надёжнее сможем гарантировать, что жестокий конфликт не перекинется на другие страны», — заявил Зеленский.

Как отмечает автор статьи, Украина, конечно, вызывает сочувствие, но при этом она явно оказалась не готова защищаться — хотя денег у неё было предостаточно. Кроме того, по данным Transparency International и других экспертов, это одно из самых коррумпированных мест на Земле. В 2021 году они пришли к выводу, что хуже дела обстоят лишь в Замбии, Алжире и на Филиппинах. Из-за повсеместной коррупции Украина беднее большинства западных соседей, а в США даже не интересуются, на что именно уходят выделяемые Киеву средства.

«Зеленский получил всё сполна, хотя его страна даже не союзница НАТО. Что ж, с тех пор он всё спустил, и теперь хочет, чтобы мы залатали дыру в бюджете в размере 55 миллиардов долларов. Это доказывает, что строительство дорог и мостов — не чета зарплатам и пенсиям чиновников. Он требует этих денег так, словно жизнь идёт своим чередом и стране никак не под силу урезать чиновничий аппарат и освободить граждан от правил и распоряжений, а экономику — от бюрократического гнёта. Можно даже заметить, что Украина столько потратила на зарплаты и пенсии бюрократам, что на национальную оборону у неё почти ничего не осталось», — пишет Шоуолтер.

Она отмечает, что, согласно данным «Википедии», почти половина украинских пенсионеров получают минимальную пенсию, — пенсии же чиновников, судей, прокуроров и работников образования в несколько раз выше средних.

«Бюрократы, чьё содержание Зеленский хочет переложить на дядю Сэма, получают в разы больше средней пенсии простых украинцев. Разумеется, просить их поужаться в столь суровое время бессмысленно — да всё равно они не согласятся, когда Джо Байден вот-вот подмахнёт очередной транш халявы», — пишет автор статьи.

Как заключает Моника Шоуолтер, в связи со всем вышеописанным у неё возникают вопросы: почему у гигантских сумм нет ни аудитора, ни «рыночного полицейского», который потребует неких гарантий? Почему МВФ и Европа дают так мало, а от США требуют так много? Но главный вопрос состоит в том, что за компромат на Байдена есть у Зеленского, если вспомнить ноутбук Хантера, который разоблачил связи с украинскими олигархами?

«Как бы то ни было, Зеленский может себе позволить выдвигать самые невероятные требования, которые превратят Украину в сказочную страну вечной войны и денежного дождя. «Проявите лидерство», — льстиво умолял он Америку. Но на самом деле он имел в виду «гоните бабки», — резюмирует автор American Thinker.