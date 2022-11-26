Fox: Киев интересует не благополучие украинцев, а сохранение денежного потока из Вашингтона

Украинские власти не стремятся к прекращению продолжающегося конфликта. Такое мнение в интервью Fox News высказал аналитик Л. Тодд Вуд. По его словам, единственное, что волнует правительство Владимира Зеленского и его западных покровителей, — личное обогащение.

Зелёная повестка является одной из причин, по которой наша экономика идёт на дно. Другая причина — Украина. Фактически в настоящий момент мы провоцируем и де-факто уже участвуем в горячей войне с Россией, тем самым поднимая цены на энергоносители во всём мире. И ситуация становится ещё хуже.

Только в этом году американский конгресс умудрился выделить Украине более 90 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем мы ежегодно тратили в Афганистане. Это гораздо больше, чем весь годовой военный бюджет России.

Но президенту Украины Зеленскому всё равно мало. Он не просит денег у конгресса США. Он их требует. Вот его выступления за последние три месяца. Давайте посмотрим.

(Отрывок из эфира CBS.)

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Но поверьте, этого даже близко не будет хватать, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, вузы, жилые дома украинцев.

(Отрывок из эфира C-SPAN.)

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: У нашей страны есть две ключевые финансовые потребности. Нам необходимы 38 миллиардов долларов для восполнения дефицита бюджета на следующий год и еще 17 миллиардов долларов, которые были одобрены Всемирным банком, для восстановления критической инфраструктуры.

(Отрывок из эфира CNN.)

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Мы бы очень хотели, чтобы поддержка, особенно её объем, оставалась неизменной и чтобы это была единая поддержка со стороны американского общества и, прежде всего, налогоплательщиков. Ведь, в конце концов, это не деньги правительства, а деньги народа.

Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор. И он требует от нас деньги. Хватает же у него наглости! Когда уже он заткнётся?

К нам присоединяется основатель CDMedia и бывший лётчик, участвовавший в спецоперациях, Л. Тодд Вуд. Большое спасибо, что пришли. Так вот вопросы о Зеленском: откуда у него такое высокомерие? Он не просит, а требует, чтобы конгресс США финансировал его правительство, не только войска, но и бюрократов. Откуда у него такая самоуверенность?

Л. ТОДД ВУД, основатель CDMedia: Смотрите, Зеленского привёл к власти олигарх Игорь Коломойский, в отношении которого он недавно начал уголовное преследование на Украине. Это говорит нам о том, что у Зеленского теперь есть более крупный, важный, могущественный и богатый покровитель, а именно администрация Байдена, Всемирный экономический форум и клика, которая продвигает всю эту повестку в Соединённых Штатах.

Так что Зеленский не работает во благо украинцев. Они массово страдают. У нас со времён «майдана» 2014 года там находится команда. И теперь они уже несколько месяцев говорят: «Где вся эта помощь, которая должна прийти сюда? Мы ничего не видим. Нам приходится отправляться в Польшу на собственные средства, чтобы купить людям продукты и медикаменты».

Большой процент населения Украины сейчас не имеет ни воды, ни электричества, ни отопления в преддверии зимы. Задумайтесь об этом. Очень многие живут в многоэтажках, построенных в советские времена. Так что это действительно катастрофа. Зеленский работает на большую повестку, а не на украинский народ. В этом нет никаких сомнений.

Итак, 90 миллиардов долларов. Не проводилось никаких проверок того, куда ушли эти деньги. Демократы в конгрессе выступают против подобной проверки. Почему они не хотят об этом знать?

Л. ТОДД ВУД: Ну, потому что примерно… вы должны понимать, что существует целая сборная по отмыванию денег на Украине. По нашим оценкам, только 30 процентов поставок военной помощи доставляются туда, где она требуется и куда должна поступать. Появлялись доказательства, о которых мы недавно говорили в вашей передаче. В том числе крушение в Греции самолёта, который перевозил оружие (переданное ВСУ. — ИноТВ) за границу. И таким образом эти деньги не попадают туда, куда следует. Большая часть уходит в оффшоры.

Речь идёт о недвижимости. Поступают заслуживающие доверия сообщения о том, что многие украинские чиновники купили дома за границей. Они не хотят мира. Они хотят, чтобы денежный поток для американских оборонных подрядчиков не прекращался. И мне очень любопытно узнать, что произойдёт, когда палату представителей возглавят республиканцы. Я надеюсь, этот денежный поток остановится. Так что поживём — увидим.

Я тоже надеюсь. А ещё изумляет то, что это (помощь Украине. — ИноТВ) поддерживают такие порядочные, разумные, консервативно настроенные люди, как Джони Эрнст. Я хочу сказать, что многие республиканцы должны пробудиться и понять, что их по-крупному надули.

Л. Тодд Вуд, благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Большое спасибо.

Л. ТОДД ВУД: Спасибо вам.

Дата публикации 26 ноября 2022 года.