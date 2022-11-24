Экс-офицер ЦРУ: на Украине действуют сотни американских агентов — и Кремль об этом знает

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Обозреватель WT: а 10 лет назад над ними смеялись — Китай по киберпотенциалу сильно превосходит США Washington Times
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Точка невозврата, возможно, пройдена — CNBC о критической ситуации с ковидом в Китае CNBC
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France 2: «мишени для нападений» — работа госслужащих во Франции становится всё более опасным делом France 2
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Daily Sabah: «готовы к использованию» — Турция намерена задействовать российские С-400 в случае угрозы Daily Sabah
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Die Welt: «очередное разочарование» — Германия так и не прислала Литве обещанное подкрепление Die Welt
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NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом ВСУ российских пленных New York Times
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Майк Пенс: утомлённые провалами Байдена американцы вспоминают об эпохе Трампа CBS NEWS
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WSJ: Европа уже вступила в битву за газ на будущую зиму Wall Street Journal
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Раскрыт смысл фотографии Месси и Роналду за шахматной доской
Менеджер по связям с общественностью Louis Vuitton Юэн Лоусон объяснила смысл фотосессии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
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В административном здании в Архангельской области произошёл пожар
В Архангельской области горит административное здание на площади 1,8 тыс. квадратных метров.
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Замглавы управления ГУ МВД Москвы обвиняется в организации незаконной миграции
Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеслав Фокин и бывший замначальника управления Дмитрий Тахтаулов обвиняются в организации незаконной миграции.
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NYT: запущенная ВСУ американская ракета HARM поразила жилой дом в Краматорске
Американская противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, выпущенная украинскими военными, сбилась с курса и попала в жилой дом в контролируемом Киевом Краматорске (ДНР). Инцидент произошёл в сентябре, в результате него пострадали три человека, сообщает газета The New York Times.
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Лукашенко заявил, что Киев должен прекратить конфликт во избежание уничтожения Украины
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Киев должен остановиться и предпринять шаги для прекращения конфликта во избежание полного уничтожения Украины.
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Замглавы МИД Рябков: Россия не планирует контакты с США на высоком уровне
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует контакты с Вашингтоном на высоком уровне.
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Агент Жиру объяснил хорошую форму нападающего на ЧМ-2022
Майкл Мануэло, агент нападающего сборной Франции Оливье Жиру, рассказал, почему его клиент набрал хорошую форму перед чемпионатом мира в Катаре.
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Аналитик объяснил, почему в ЕС пока не смогли согласовать потолок цен на российскую нефть
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что послы стран — членов Евросоюза в среду, 23 ноября, не смогли согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть.
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Министр Италии: ряд стран ЕС критически относятся к идее о ценовом потолке на газ
Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.
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В столице пройдут десятки мероприятий по случаю 81-й годовщины контрнаступления в битве под Москвой
Более 80 мероприятий пройдут в столице в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
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ФСБ: задержаны исполнители несостоявшейся диверсии на газопроводе «Южный поток»
ФСБ России сообщила о задержании участвовавших в подготовке диверсии на газопроводе «Южный поток».
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ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»
Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку украинских спецслужб устроить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Турцию и Европу.
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Егор Шип: хотел бы поучаствовать в «Ледниковом периоде» с Медведевой
Певец Егор Шип рассказал о желании принять участие в телепроекте «Ледниковый период».
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Врач Зяблова допустила, что россияне не любят ходить к врачам из-за доступности лекарств
Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова выразила мнение, что россияне занимаются самолечением, а не ходят к врачам в том числе из-за свободной продажи лекарств в России.
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Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Госдума России приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей.
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Юрист Красовская напомнила об изменении порядка пенсионных выплат в декабре
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила, что люди, которым перечисляют пенсии в первых числах января, получат в декабре выплаты в двойном размере. Также пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2022 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%.
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Блогера Некоглая выдворили из России
Блогера Николая Лебедева (известного как Некоглай) выдворили из России за миграционные нарушения, он вылетел из Москвы утром 24 ноября. Об этом пишет газета «Известия».
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FIS отложила старт Кубка мира по сноуборду из-за нехватки снега в Италии
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе первого этапа Кубка мира по сноуборду в Ливиньо (Италия).
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Врач Шахнович рассказал о головных болях на фоне ожирения
Доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович рассказал о связи между приступами головной боли и избыточным весом.
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В строительство шести ФОКов в Москве инвестируют более 240 млн рублей
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на севере Москвы возведут шесть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на участках общей площадью около 113 га.
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Врач Тихомирова посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ отказаться от лука и чеснока
Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что чеснок и лук обладают антибактериальным действием, однако от них лучше отказаться людям с некоторыми заболеваниями.
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Марочко: ВСУ планируют возобновить наступление в ЛНР через пять-семь дней
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины планируют возобновить наступление на населённые пункты Сватово и Кременная в ближайшие пять-семь дней.
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Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кто из игроков пропустит матч с московским «Спартаком» в шестом туре Кубка России.
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Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналиста Андрея Караулова. Это следует из ведомственной базы данных.
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Бочкарёв: Дворец спорта в Некрасовке достроят в начале 2023 года
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность Дворца спорта, строящегося в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка», превысила 80%.
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В Хмельницкой области Украины предупредили о возможном массовом отключении света
В Хмельницкой области Украины возможны массовые отключения электроэнергии, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
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Гаджиев: сербам будет тяжело в матче ЧМ-2022 с Бразилией
Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Сербии.
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В Минэнерго Украины сообщили, что в энергосистеме 23 ноября произошёл блэкаут
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко заявил, что 23 ноября в энергосистеме страны произошёл блэкаут, но после восстановления она снова работает как единое целое.
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Foreign Policy: зависимость Украины от сервиса Starlink может представлять угрозу Киеву
Чрезмерная зависимость Киева от сервиса Starlink может представлять угрозу для Украины.
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Овечкин поздравил Малкина с его 1000-м матчем в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил своего соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз» с новым достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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За сутки в России госпитализированы 1353 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 1353 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1235 пациентов с COVID-19.
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Глейзер: Роналду — великий игрок «Манчестер Юнайтед»
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер прокомментировал уход из команды нападающего Криштиану Роналду.
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Глава Минцифры Чувашии Майнина ушла в отставку после скандала вокруг её сына
Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после скандала на фоне появившегося в соцсетях видео с, предположительно, её сыном.
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Зуева рассказала, что Такахаси понимает русский язык
Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, на каком языке она общается с японцем Дайсуке Такахаси.
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Зуева: Ханю — последователь Такахаси
Известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева высказалась о японце Юдзуру Ханю, который выступил на трёх Олимпиадах.
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Politico: Запад всё больше влезает в запасы боеприпасов из-за Украины
Запад ищет способы нарастить производство противотанковых вооружений и новых средств противовоздушной обороны, а также всё больше влезает в резервы артиллерийских боеприпасов из-за их активного расходования ВСУ.
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Метеоролог Шувалов спрогнозировал умеренно морозную погоду к выходным в Москве
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшие дни.
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Халили выиграл этап Кубка России, Логинов — второй
Биатлонист Карим Халили выиграл первый этап Кубка России сезона-2022/23 в Ханты-Мансийске.
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Еврокомиссар: ЕС пока не смог согласовать потолок цен на российскую нефть
Послы стран — членов Евросоюза в среду, 23 ноября, не смогли согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть, переговоры будут продолжаться.
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Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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ТАСС: в ДНР сформировали батальон из числа бывших украинских военнослужащих
В ДНР создан батальон из числа бывших украинских военнослужащих.
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Суд в Москве арестовал трёх украинцев по подозрению в подготовке теракта
Лефортовский суд Москвы арестовал трёх граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
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Асенсио: надеюсь, в ближайшее время будет подписан новый контракт с «Реалом»
Полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался о продлении контракта с клубом.
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Коэнтрау: на чемпионате мира Роналду заткнёт многим рты
Экс-защитник сборной Португалии Фабиу Коэнтрау высказался о шансах нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.
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Юрист Ярмуш поддержала законопроект о запрете передачи долгов пенсионеров коллекторам
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала законопроект, согласно которому предлагается установить запрет передачи долгов пенсионеров перед кредитными организациями коллекторам.
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ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы Nissan
ФГУП «НАМИ» приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге.
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РБК: объём валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум
Объём средств россиян на валютных счетах и депозитах в российских банках на 1 ноября опустился ниже $60 млрд.
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Макгрегор угрожает Нурмагомедову побить всю его семью
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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Politico: Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель
Польша выступает за потолок цен на нефть из России в $30 за баррель, при этом большинство государств Евросоюза согласны с предельной ценой на уровне $65—70 за баррель.
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Овечкин: «Вашингтон» был в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».