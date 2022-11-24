Экс-офицер ЦРУ: на Украине действуют сотни американских агентов — и Кремль об этом знает

На территории Украины находятся под прикрытием от 600 до 800 сотрудников разведки и вооружённых сил США. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди. При этом, по его словам, Москва прекрасно осведомлена об этой активности американских спецслужб.

Я также осмелюсь предположить, что ваши бывшие коллеги каким-то образом связаны с этим (отмыванием американских денег на Украине через криптовалютную биржу FTX. — ИноТВ). ЦРУ должно об этом знать, и оно закрывает на это глаза.

ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ: Да. Я повторюсь: у ЦРУ определённо есть люди на местах (на Украине. — ИноТВ). Они были там с самого начала. Я не знаю, до какой степени они связаны с происходящим. Но такая вероятность, несомненно, существует.

На ваш взгляд, сколько агентов ЦРУ и американских военных в штатском находятся на Украине?

ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ, экс-офицер ЦРУ: Я подозреваю, речь идёт о сотнях. Я бы предположил, что это организация размером с батальон, которая насчитывает от 600 до 800 человек.

Где они живут? Они снимают номера в гостинице или обитают в палатках? Как могут сотни солдат, одетых вот так, появиться в другой стране, не привлекая внимания прессы и местных жителей?

ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ: Очевидно, что это вопрос легенды. Её предоставляют организации, которые создаются с целью прикрытия. И они (сотрудники ЦРУ и военные. — ИноТВ) получают комплект для выживания. И да, часто они селятся в гостиницах или квартирах. Всем этим руководят из посольства, хотя, конечно, скрытно. Об этом не говорят открыто. И, разумеется, у посольства есть различные средства, жильё в Киеве, огромное количество ресурсов на местах, которые можно использовать.

Они — эти сотрудники разведки и военные в штатском — вооружены?

ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ: Всё зависит от легенды. Если они имеют правдоподобную легенду о профессии, которая позволяет им носить оружие для самозащиты, то оно у них есть. В противном случае, они, вероятно, нанимают местную охрану, чтобы обеспечить такую безопасность. В любом случае это позволяет им быть менее заметными.

И российская разведка и военные знают обо всём этом?

ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ: Разумеется. Несомненно, российская разведка отслеживает телефонные беседы и практически всё, что происходит внутри Украины.

Иными словами, если на Украине происходит коррупционный процесс с участием (основателя FTX. — ИноТВ) Сэма Бэнкмана-Фрида, Владимира Зеленского и, в конце концов, представителей Демократической партии США, то Владимир Путин, вероятно, об этом знает?

ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ: Да. Он об этом знает. Главный вопрос: куда всё двинется дальше? СМИ заминают историю о том, как Зеленский пытался начать третью мировую. И мне кажется, что мы видим нечто похожее в случае с FTX. СМИ не дадут ходу этой истории, они не станут проявлять особого интереса к связям Демократической партии с этими финансовыми потоками.

В Уилмингтоне, штат Делавэр, сейчас идёт процесс о банкротстве (FTX. — ИноТВ). Разумеется, Сэм Бэнкман-Фрид больше не возглавляет компанию. Теперь там новое руководство. И ранее сегодня в суде Делавэра юристы нового руководства указали на Бэнкмана-Фрида и заявили, что ему предстоит ответить на множество вопросов, потому что речь идёт о пропаже миллиардов долларов. Будет очень интересно узнать, если наш общий знакомый оказался прав и часть этих денег выводилась через Украину. Филип, такое нарочно не придумаешь.

ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ: Да, да. Это невероятно.

Всегда рады вас видеть, мой дорогой друг. Спасибо за участие в нашей программе. Счастливого Дня благодарения вам и вашей семье.

ФИЛИП ДЖИРАЛЬДИ: И вам того же. Счастливого Дня благодарения.

Дата публикации 22 ноября 2022 года.