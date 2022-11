Ron Paul Institute: недовольство США поведением Зеленского продолжает расти

Судя по безрассудной риторике, украинского лидера совершенно не беспокоит перспектива глобального конфликта. Поэтому он, не стесняясь, обвинил Россию в якобы нанесении удара по польской территории, пишет обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. В Вашингтоне, вероятно, сразу же узнали об украинском происхождении снарядов и потому открыто оспорили утверждения Киева, подчёркивает автор материала.

На прошлой неделе мир стоял на грани ядерной войны, когда президент Украины Владимир Зеленский, которого финансируют США, призвал НАТО к военным действиям из-за падения ракеты на польскую территорию, пишет автор статьи, опубликованной The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Он обвинил Россию в ударе по «коллективной безопасности», назвав событие «значительной эскалацией». Проблема была в том, что ракета была выпущена с территории Украины — что, скорее всего, было случайностью. А Зеленского, судя по его безрассудной риторике, не беспокоила перспектива третьей мировой войны, отмечает обозреватель. Последние месяцы для американских СМИ, администрации Байдена и обеих партий в конгрессе Зеленский был святым, но на этот раз произошло нечто беспрецедентное: несколько звонков украинского лидера в Белый дом остались без ответа. Когда советник по национальной безопасности США Джейк Салливан наконец перезвонил ему, то, как сообщается, посоветовал «действовать осторожно», спекулируя причастностью России к падению ракет в Польше. Позже администрация Байдена публично оспорила упорную позицию Киева. Спустя пару дней Зеленский уступил, напоминает автор материала. Учитывая широкие разведывательные возможности США в регионе, в Вашингтоне наверняка знали о принадлежности ракет, а поведение украинского президента лишь обострило недовольство его «неблагодарностью и попрошайничеством», о которых давно рассуждали в СМИ. В Вашингтоне в связи с этим опасным эпизодом возник небольшой, но, хочется надеяться, растущий протест, пишет автор, отмечая, что член палаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор-Грин с десятком соавторов представили резолюцию, требующую проверки отчётности по многомиллиардной финансовой помощи Украине; конгрессмен Мэтт Гетц публично заявил, что не проголосует ни за один доллар для Украины. Его коллеги, такие как Пол Госар от штата Аризона, пошли ещё дальше: недавно Госар назвал поддержку Киева со стороны Штатов «коррупционной операцией по отмыванию денег». Когда семь месяцев назад он предлагал внести поправку, обязывающую введение финансовой отчётности по пакетам «украинской» помощи, его раскритиковали, а сегодня такая мера уже кажется логичной. Когда истерия вокруг конфликта на Украине наконец уляжется — как перед этим утихла шумиха вокруг коронавируса, — гораздо большему количеству американцев станет очевидно, что ситуация обернулась абсолютным фиаско, резюмирует The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity.