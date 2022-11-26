Обозреватель SCMP посоветовал Зеленскому «ради прочного мира» отказаться от претензий на утраченные территории

21:29 Левандовски догнал Пеле по забитым мячам за сборные Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски догнал легендарного бразильского футболиста Пеле по забитым мячам за сборные.

21:28 Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира Сборная Франции одержала победу в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Дании.

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21:17 Франция стала второй сборной в XXI веке, вышедшей в плей-офф ЧМ в статусе действующего чемпиона Сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

21:12 Мбаппе догнал Валенсию по голам на ЧМ-2022 в Катаре Сборная Франция по футболу переиграла команду Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

21:07 Рахмон и Макрон провели телефонные переговоры Президенты Таджикистана и Франции Эмомали Рахмон и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.

20:58 Сборная Франции гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала ЧМ-2022 Сборная Франции одержала победу над командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

20:56 Дубль Мбаппе помог Франции обыграть Данию в матче ЧМ-2022 Сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

20:51 Месси вошёл в стартовый состав на матч чемпионата мира с Мексикой В матче второго тура группы С на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре сыграют команды Аргентины и Мексики.

20:50 Власти США разрешили компании Chevron импортировать нефть из Венесуэлы Американские власти дали компании Chevron разрешение добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, сообщает американский Минфин.

20:46 Мбаппе оформил дубль в матче с Данией Сборная Франции проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.

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20:10 Сбои в работе интернета в Астане произошли из-за аварии на оборудовании электроснабжения Государственная техническая служба Казахстана заявили, что сбои в работе интернета в Астане произошли из-за аварии на оборудовании электроснабжения.

20:01 Чешское радио: 600 человек приняли участие в антиправительственном митинге в Праге Примерно 600 человек собрались на антиправительственный митинг в центре Праги, сообщает чешское радио.

19:55 Вайцеховская о победе Муравьёвой в короткой программе: исторический момент Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская оценила победу Софьи Муравьёвой в короткой программе на Гран-при России в Перми.

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19:43 ТАСС: в допинг-пробе волейболиста Бутько найден тот же препарат, что и у Валиевой В допинг-пробе олимпийского чемпиона 2012 года в составе сборной России по волейболу Александра Бутько обнаружен запрещённый препарат триметазидин.

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19:09 Власти Турции заявили, что не намерены просить разрешения на проведение военных операций Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти не намерены просить разрешения на проведение антитеррористических операций.

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19:00 В ЛНР заявили о ранении мужчины в Нижней Дуванке при обстреле со стороны ВСУ Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило о ранении мужчины в Нижней Дуванке при обстреле со стороны ВСУ.

18:56 Пирс: если бы не Магуайр, Англия бы проиграла сборной США Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой США.

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18:49 Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров переходил на немецкий Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора в сентябре переходил на немецкий.

18:48 Флик — о матче с Испанией: это первый финал для Германии на этом чемпионате мира Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

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18:34 Агуэро: чемпионат мира по футболу способен объединить страны Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро считает, что чемпионат мира объединяет страны и знакомит людей с новыми культурами.

18:31 Мантуров: продажи первых новых моделей автомашин «Соллерс» начнутся в декабре Продажи первых новых моделей лёгких коммерческих автомобилей «Соллерс» — «Арго» и «Атлант» — начнутся в декабре 2022 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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18:21 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы белорусского МИД Владимира Макея.

18:18 Посольство России в Белоруссии назвало смерть Макея невосполнимой утратой В посольстве России в Минске назвали смерть главы МИД Белоруссии Владимира Макея невосполнимой утратой.

18:09 Экс-сенатор от штата Вирджиния высказался о расстреле пленных боевиками ВСУ Бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк высказался о расстреле российских военнопленных боевиками ВСУ и напомнил, что подобные проявления жестокости с украинской стороны встречаются не первый раз.