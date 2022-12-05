Politico: сокращение финансирования Минобороны США отразится на поставках оружия Киеву

Возможное утверждение Конгрессом США резолюции о временном финансировании сроком на один год вызывает серьёзные опасения у чиновников американского Министерства обороны. Как пишет Politico, принятие документа может повлечь за собой и приостановку военной помощи Украине, а также сорвёт планы по созданию новых систем вооружений.

Чиновники Министерства обороны США составили список серьёзных последствий, которые ожидают вооружённые силы страны в том случае, если им впервые в истории придётся действовать в соответствии с законом о временном финансировании сроком на один год, — от помощи Украине до проблем с закупкой новых бомбардировщиков B-21. Как пишет Politico, эти предостережения наряду с недавним письмом министра обороны США Ллойда Остина, адресованным Конгрессу, являются отражением растущей тревоги в руководстве Пентагона по поводу того, что лидеры Конгресса не сумеют согласовать бюджет на следующий год.

Как продолжает издание, если будет утверждена Резолюция о продолжении финансирования (CR) сроком на год, бюджет Министерства обороны США сократится на $29 млрд, то есть на 3,7%, по сравнению с запросом президента Джо Байдена на 2023 финансовый год. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники Пентагона, и их слова подтверждаются внутренними документами ведомства, с которыми репортерам Politico удалось ознакомиться.

В необходимости действовать в соответствии с временными законами о военном бюджете для Пентагона нет ничего нового, поскольку за последние 14 лет резолюции CR утверждались 13 раз. Каждый год руководство Министерства обороны предупреждает, что эта временная мера — она ограничивает финансирование до уровня предыдущего года и запрещает министерству запускать большинство новых программ, — подрывает боеготовность вооружённых сил и подвергает риску ключевые программы. Это вполне привычная тактика, которая позволяет оказывать давление на законодателей, чтобы заставить их согласовать бюджет до того, как будет нанесён значительный ущерб, и обычно она оказывается успешной. Но в этом году, как говорят чиновники, всё иначе: если будет утверждена резолюция сроком на год, это обернётся серьёзным кризисом для Министерства обороны.

«Мне всё ещё трудно поверить, что мы сумеем работать на основании CR сроком на год. Это огромная угроза, — сказал заместитель министра обороны США Майкл Маккорд на полях Рейгановского форума национальной обороны. — В результате мы столкнёмся с мрачной реальностью».

Согласно внутренним документам Министерства обороны, в случае утверждения CR сроком на год, финансирование модернизации ядерной триады будет сокращено на $5 млрд — в тот самый момент, когда Китай быстрыми темпами наращивает свой собственный арсенал. Это также вызовет приостановку в процессе закупки нового бомбардировщика B-21 Raider — теперь, когда Пентагон планирует перейти от стадии исследований и разработок к производству.

Кроме того, сокращение финансирования предварительных закупок новой подводной лодки с баллистическими ракетами класса «Колумбия» приведет к задержке строительства трёх атомных субмарин-ракетоносцев.

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны США также обеспокоены тем, что годовая CR может повлечь за собой и приостановку военной помощи Украине, которая поступает из базового бюджета министерства, включая пополнение боеприпасов.

Годовая CR также помешает вооружённым силам начать реализацию 97 крупных строительных проектов и проектов по обеспечению жильем, включая Центр развития для детей военнослужащих в Форт-Полк, штат Луизиана. В целом, в случае утверждения CR сроком на год это станет причиной приостановки 192 новых программ и помешает увеличить финансирование 49 программ закупок.