Guardian: финский премьер признала, что без США Европа «недостаточно сильна»
Финский премьер настояла на том, что Украине нужно дать «всё, что нужно» для победы в нынешнем конфликте, добавив, что США сыграли ключевую роль в снабжении Киева вооружениями, финансами и гуманитарной помощью.
«Мы должны также обеспечить нам наращивание этого потенциала, когда речь идёт о европейской обороне, европейской оборонной промышленности, а также обеспечить нам способность справиться с различными ситуациями», — сказала она.
На вопрос, каков наиболее вероятный сценарий в плане угроз со стороны России, Марин заявила о готовности её страны к различным гибридным атакам.
Британское издание напоминает, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года, но ждут, пока Турция и Венгрия ратифицируют их запросы, которые уже одобрены другими 28 странами блока.
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