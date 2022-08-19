SVT: премьер-министра Финляндии обязали пройти тест на наркотики после скандального видео
Голоса оппозиционных финских политиков раздались сразу после того, как в социальных сетях появились видеоролики с вечеринок Санны Марин. В них пьяная премьер-министр Финляндии танцует и поёт в компании местных поп-звёзд и однопартийцев. Несколько представителей оппозиции, в том числе депутат парламента от Партии Центра Микко Кярна и председатель Партии «Истинных финнов» Риикка Пурра потребовали, чтобы премьер-министр прошла тест на наркотики, сообщает SVT со ссылкой на Yle.
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