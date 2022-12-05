Junge Welt: Киев не хочет мира, потому что живёт за счёт войны

Украинские политики отказываются от переговоров с Россией потому, что боевые действия для них выгодны, пишет junge Welt. Они по сути «сражаются за чужой счёт» и как «зарвавшиеся должники» пытаются убедить Запад в том, что они ему нужны, и их нужно «спасать». При этом на своих собственных граждан Киеву наплевать. У элит в подвалах стоят генераторы, а их счета — на Карибах, так что нужно быть совсем дураком, чтобы «не обналичивать предложенные бланковые чеки», объясняет автор статьи Райнхард Лаутербах.

Как только какой-нибудь западный политик хотя бы намекнёт на возможность мирного урегулирования украинского конфликта в результате переговоров, в Киеве тут же заявляют, что это «исключено», пишет junge Welt. К примеру, недавно президент Франции Эммануэль Макрон «пробормотал» о том, что России можно было бы дать гарантии безопасности. Украинские политики тут же открыли «заградительный огонь», рассказывает автор статьи Райнхард Лаутербах.

Председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что это возможно только в случае, если Кремль полностью выведет свои войска с территории Украины, согласится на выплату репараций и проведение трибунала над своими военными и политическими лидерами. «Это условия, предпосылкой для которых может быть только военное поражение России», отмечает немецкое издание. Но Арахамия выдвинул ещё и четвёртое требование о добровольной сдаче Москвой своего ядерного оружия, пишет автор: «Очевидно, что в такой ситуации в переговорах не будет и необходимости. Вот только возникает вопрос: Кто хочет и может принудить к этому Россию? Похоже, даже США не готовы пойти на такой риск ради Украины».

«Почему же украинские лидеры так себя ведут?», — задаётся вопросом Лаутербах. Один из вариантов: все они «абсолютно рехнулись». И в отношении некоторых личностей такое объяснение вполне уместно, вот только маловероятно, что безумие охватило сразу весь политический класс. Второй вариант: киевские политики заявляют подобное, потому что им это разрешили. Это вполне вероятно, если учесть ту ситуацию, когда весной экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сорвал российско-украинские переговоры в Турции.

Но эту «смесь самонадеянности и отчаяния» в Киеве можно объяснить и по-другому, продолжает junge Welt. Не исключено, что украинское руководство придерживается стратегии «зарвавшегося должника» на фоне финансового кризиса. Они как бы пытаются объявить себя «системообразующими», чтобы их «спасли», объясняет автор: «Когда ты не можешь вернуть миллион, проблема у тебя, а если это миллиард, то проблема у банка. Вот только на кону стоят не миллиарды, которые и так никто не видел, а притязания коллективного Запада на определение мирового порядка. Сохраняя эти притязания, он попадает в зависимое положение. Алармизм Киева при упоминании слова «переговоры» выдаёт две вещи: во-первых, руководство Украины знает, что от него практически ничего не зависит: оно сражается за чужой счёт. И поэтому, во-вторых, оно не хочет мира. Ведь оно живёт за счёт войны. Она обеспечивает ему оружие и деньги в практически неограниченных объёмах, в том числе и для самообеспечения своих элит. Политикам наплевать, что украинцы, которых публично все активно жалеют, вынуждены убегать, умирать, мёрзнуть, а вскоре, возможно, ещё и голодать. У них (политиков. — ИноТВ) в подвале есть генераторы, а их счета — на Карибах. Было бы совсем глупо с их стороны не обналичивать предложенные чеки».