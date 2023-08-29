Такер Карлсон: «НАТО распадётся» — после подрыва Северного потока США не смогут вернуть доверие Европы

«Мировой порядок рушится, и НАТО, очевидно, распадётся», заявил политический обозреватель Такер Карлсон, выступая перед венгерской публикой. По его мнению, подорвав «Северный поток», США совершили «нападение на Германию». Ведущий уверен, что скоро у Европы закончится терпение, и ни о каком будущем НАТО не будет идти и речи.

Кроме того, я понял, — и именно поэтому я сегодня здесь — что США очень географически изолированы. Об этом я упомянул минуту назад. Мы одна из самых изолированных стран в мире, и в этом секрет нашего успеха. Канада на нас не нападает, и, кстати, мы бы выиграли, если бы так произошло. Но американские потребители новостей не интересуются остальным миром. Я понимал это все годы работы в сфере новостей. Лично я очень интересуюсь внешним миром, потому что это любопытно, и потому что я вырос в семье, которая очень увлекалась этим из-за работы моего отца.

Мы снимали множество сюжетов о таких местах, как Венгрия, Сальвадор, Финляндия, Бразилия. Ездили по всему миру, снимали эти сюжеты, и оказалось, что людям они интересны. Было удивительно. Для вас это не стало бы неожиданностью, потому что вы находитесь посреди Центральной Европы, вокруг вас семь соседних стран, так что в Венгрии все постоянно думают о других странах. Но в США наши сюжеты стали сенсацией. Неужели американцам интересна Венгрия? Очень интересна! Для меня это стало таким приятным сюрпризом.

Я столько всего хочу повидать в мире, ведь сейчас он полностью перезагружается. Послевоенный мировой порядок рушится, НАТО, очевидно, распадётся. Нельзя движущей силе НАТО, то есть США, устраивать диверсию на главном источнике дешёвой энергии Германии — «Северном потоке». Но администрация Байдена взорвала «Северный поток». А немцы настолько не уважают сами себя, что ничего не говорят об этом. Они словно опускают голову, мол: «Нет, мы не хотим об этом разговаривать». Ладно. Но я хочу поговорить об этом, потому что это важно.

Во-первых, это был самый крупный акт промышленной диверсии в истории. Во-вторых, это самый большой в истории антропогенный выброс CO2. И если вы сторонник культа глобального потепления, для вас это подобно пришествию самого дьявола. И это сделала администрация Байдена. И, в-третьих, что самое главное, это было нападение на Германию, на самую могущественную страну в Европе. Западная Европа — последний значимый союзник Америки, и мы напали на нашего самого важного союзника. НАТО не будут долго терпеть. В какой-то момент немцы проснутся и скажут: «Погодите, два года назад у нас были химические заводы, а теперь их нет… Вы только что разрушили нашу экономику!» Вряд ли после этого можно будет говорить о продолжении (существования НАТО. — ИноТВ). По-моему, нельзя. Может, я и ошибаюсь, но не представляю, о каком будущем может идти речь.

Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.