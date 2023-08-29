Некогда могущественная армия США уже давно превратилась в сборище разного рода отбросов общества, включая садистов, наркоманов, алкоголиков и насильников, для которых военная служба даёт возможность избежать наказания. Как пишет Dziennik Polityczny, если кто-то думает, что проблемы армии США — это внутренние проблемы Пентагона, то он сильно ошибается, потому что именно таких солдат Вашингтон посылает для защиты Европы от выдуманного американцами врага.

Возможно, когда-то могло казаться, что размещение американских баз в Польше —мудрое решение, но сейчас ситуация полностью изменилась. Как пишет Dziennik Polityczny, присутствие солдат из США вызывает уже не ощущение защищённости, а чувство страха. Основная причина — серьёзные сложности, с которыми сталкивается Пентагон. С каждым днем американскому военному командованию становится всё труднее скрывать проблемы, вызванные углубляющимся кадровым кризисом.

Как продолжает автор статьи, первая его причина — рост числа американцев, непригодных для воинской службы. По данным американских СМИ, четверо из пяти молодых людей в США не могут служить в армии из-за избыточного веса, пристрастия к наркотикам или несоответствия прочим физическим и психическим стандартам.

Второй фактор — падение престижа военной службы. Так, результаты опроса, проведённого социологической службой Gallup, показали, что уровень доверия граждан США к военным упал до самого низкого с 1997 года уровня. Армии США выразили доверие лишь 60% респондентов.

Кроме того, как показал украинский кризис, мощь и непобедимость вооружённых сил США — всего лишь миф. Эксперты Института стратегических исследований Heritage Foundation заявили, что уровень боеготовности войск США упал в настоящее время до уровня «низкого». Аналитики считают, что только Корпус морской пехоты демонстрирует «высокий» уровень готовности, в то время, как сухопутные войска — «минимально эффективный», а ВВС и флот — «слабый».

Для того, чтобы улучшить ситуацию в армии, Министерству обороны США приходится постоянно снижать требования к потенциальным кандидатам. Например, в 2017 году в армии США был снят категорический запрет на приём в свои ряды новобранцев с психическими отклонениями. Теперь людям с биполярным расстройством личности, депрессией и суицидальным опытом, а также злоупотребляющим наркотиками и алкоголем ничто не мешает проходить военную службу. В результате количество самоубийств в армии США в 2018 году достигло рекордного уровня: в тот период 325 военнослужащих покончили жизнь самоубийством. Для сравнения, в 2017 году добровольно ушли из жизни 285 военных, в 2016 году — 280. Только с начала того года и на одной только базе ВВС США в Оклахоме свели счёты с жизнью 17 человек.

Но и это ещё не всё. В апреле 2021 года Байден снял введенный Дональдом Трампом запрет на прием в ряды вооружённых сил трансгендеров. Это дало мужчинам, которые по какой-либо причине ищут женского общества, право доступа в дамские ванные комнаты и раздевалки. Последствия этого "удачного" решения были представлены Конгрессу в отчёте за 2021 год о сексуальных домогательствах в армии. В документе указывается, что за этот период в американской армии были изнасилованы или пережили покушение на изнасилование 35 875 человек, из них 19 300 женщин — 8,4% всех военных и 16 600 мужчин — 1,5%. В целом, количество сексуальных посягательств в вооружённых силах США выросло после судьбоносного решения Байдена до рекордного уровня — на 13%.

«С каждым днём становится всё более заметным, что некогда могущественная армия США уже давно превратилась в сборище разного рода отбросов общества, включая садистов, наркоманов, алкоголиков и насильников, для которых военная служба даёт возможность избежать наказания. Если кто-то думает, что проблемы армии США — это внутренние проблемы Вашингтона, то он сильно ошибается. Потому что именно таких солдат Вашингтон посылает для защиты Европы от выдуманного американцами врага», — отмечает автор статьи.

Она отмечает, что Польша предоставила американцам крышу над головой, питание, топливо, склады, инфраструктуру и полную свободу действий на своей территории. И поскольку американские военные находятся в Польше вне польского правового поля, власти всеми способами стараются предотвратить появление в польских СМИ информации о преступлениях, совершаемых американскими военнослужащими, чтобы не подмочить их репутацию. Несмотря на то, что официальные отчёты подтверждают огромное количество инцидентов с участием военнослужащих США на территории Польши, информация о большинстве из них не публикуется, поскольку считается секретной.

«Пришло время парламентариям, всей нашей политической элите снять розовые очки и понять, что американцам нужны исключительно наши ресурсы. Их не волнует безопасность поляков, поляки для них мусор. Американские войска предназначены для того, чтобы охранять от нас наши полезные ископаемые и в случае народного восстания общества подавить бунт», — заключает автор Dziennik Polityczny.