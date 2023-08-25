«Равных нет»: Польша по-прежнему лидирует в поставках вооружения на Украину

В плане количества танков и боевых машин, переданных Киеву с начала украинского конфликта, Польше нет равных, пишет портал WPN. Согласно данным, обработанным Центром восточных исследований, Польша доминирует по многим категориям техники, переданной в дар украинской армии. Среди поставленных машин доминирует советская модель Т-72. По официальной информации, Польша предоставила Украине не менее 250 экземпляров этой модели в нескольких комплектациях.

За поляками следуют чехи, которые передали 89 машин Т-72 М1. Также в списке такие страны, как Болгария, Северная Македония и Нидерланды. Ещё Украина получила в рамках военной помощи немецкие танки Leopard 2 в нескольких комплектациях. Машины немецкой разработки поставили среди прочего Польша, Германия, Испания, Норвегия и Швеция, перечисляет WPN.

Портал обращает внимание и на то, что кроме танков, которые Польша передала Украине бесплатно, Варшава также стала лидером по количеству переданных боевых машин пехоты. По оценкам Центра восточных исследований, это не менее 250 машин BWP-1. Занятно то, что Чехия опять оказалась на втором месте, поставив 140 таких машин. Примерно 140 машин M2A2 ODS Bradley украинцам уступили США.

WPN также рассказывает: пока что только три страны передали свои самолёты ВВС Украины. Польша передала Украине 14 своих МиГ-29А/УБ, Словакия — 13 МиГ-29АС/УБС. Третья страна, которая предоставила подкрепление ВВС Украины, — это Северная Македония. Она передала четыре самолёта Су-25. Более того, на прошлой неделе правительство Дании подтвердило, что передаст Украине многофункциональные истребители F-16.