Министр обороны Польши: при помощи техники США мы создадим непреодолимый барьер для «российского агрессора»
Вчера поздно вечером министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США одобрил продажу Польше 96 ударных вертолётов AH-64E Apache. Скорее всего, их доставка в Восточную Польшу состоится в следующем году на основании контракта стоимостью примерно $12 млрд, сообщает Polskie Radio.
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