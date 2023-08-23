Польский генерал: отсутствие перспективы окончания конфликта означает медленную агонию для Украины

Польский генерал Вальдемар Скшипчак не верит в перспективу затяжного украинского конфликта, потому что серьёзный экономический кризис на Украине усиливается из месяца в месяц, а без финансовой помощи Запада Украина и вовсе не выживет. В статье для Wprost он призывает политиков искать мирное решение, приемлемое для обеих сторон.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что как Украина, так и Россия измотаны конфликтом, поэтому в любом случае наступит тот момент, когда усталость заставит обе стороны искать решение конфликта, отличное от военных действий.

В статье для Wprost бывший командующий cухопутными войсками объясняет, что

определяющим моментом станет то, в каком положении окажется линия фронта, когда стороны будут готовы или, скорее, вынуждены говорить о прекращении боевых действий.

Одновременно он указывает на то, что страны, поддерживающие обе стороны, могут принять решение о приостановлении оказываемой помощи, а без неё Киев никак не сможет выстоять в конфликте, а у Москвы, в свою очередь, будут ограниченные возможности продолжать его. Польский военный не верит в перспективу очень затяжного конфликта, потому что для Украины это будет означает отсутствие горизонта на будущее. «Пока продолжается война, Украина не приступит к восстановлению. Отсутствие перспективы окончания войны означает медленную агонию для Украины. Эта война уже вызвала серьёзный экономический кризис, который усиливается из месяца в месяц. Без финансовой и материальной помощи Запада Украина не выживет», — объясняет он.

В качестве серьёзной проблемы генерал назвал большую волну эмиграции, бегство от конфликта, потому что пока надежды на его окончание нет, как и на создание условий для возвращения миллионов украинцев в страну. Одновременно он рассчитывает на то, что конфликт подойдёт к своему завершению раньше, чем на фронте погибнут все, кто умеет носить оружие.

В статье Скшипчак также подвергает критике позицию США, которые не передали Киеву оружия дальнего радиуса действия, и называет её удивительной философией Белого дома. Одновременно он напоминает, что, по мнению Вашингтона, лучшей гарантией безопасности для Украины стал бы израильский вариант, в основу которого легло бы вооружение украинских сил и оказание постоянной помощи Киеву со стороны стран НАТО.

«Корейский вариант с зоной разделения войск, наверное, был бы лучше, но реален ли он при длине границы в 1200 километров?» — задаётся вопросом польский генерал. По его оценкам, политикам необходимо начать поиск другого решения, которое было бы приемлемым для обеих сторон.