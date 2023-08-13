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Rzeczpospolita: в польских СМИ Украина побеждает, хотя это далеко не так

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Выдают желаемое за действительное — польский журналист Мариуш Чещлик раскритиковал освещение контрнаступления Украины в польских СМИ. В статье для Rzeczpospolita он отмечает, что, судя по их публикациям, «братья-украинцы» вот-вот уже захватят Москву. Однако отрезвление приходит с публикациями в отчётах западных аналитических центров. Оказывается, «великое» наступление ВСУ увязло на российских минных полях. И в западных СМИ это тоже признают, но не в Польше.
Rzeczpospolita: в польских СМИ Украина побеждает, хотя это далеко не так
AP

«Всё указывает на то, что польские журналисты выдают свои потаённые желания за действительность. Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что мы бы все этого очень хотели», — пишет в Rzeczpospolita польский журналист Мариуш Чещлик. 

В статье он обращает внимание на то, что если верить сообщениям большинства польских СМИ, то можно подумать, что «братья-украинцы» через мгновение уже захватят Москву: «они бомбят дома в России, нападают на корабли, завоёвывают плацдармы, ставят условия, что начнут переговоры с Путиным, когда он уйдёт с оккупированных территорий».
 
«Я вынужден признать, что на протяжении долгого времени я тоже в это верил», — рассказывает он.
 
«Жёлтый свет» зажёгся, когда Мариуш Чещлик заметил, что тема украинских неудач начала появляться в польских обсуждениях отчётов западных аналитических центров. «Красный свет» загорелся совсем недавно, когда я узнал из статьи The New York Times, что великое наступление Вооружённых сил Украины увязло на минных полях. Если бы я верил польскому освещению событий, то я бы жил, зная, что люди Владимира Зеленского буквально в одном шаге от окончательной победы над армией Путина», — подчёркивает он. 
 
Журналист объясняет, что, как правило, основная задача СМИ  это информирование, но, по его словам, к сожалению, не в Польше. «Для нас, однако, наиболее важной выступает убеждающая задача. На это было много причин», — разъясняет он. Главная из них уходит своими корнями ещё во времена политического поворота в стране: тогда журналисты коллективно встали на сторону оппозиции («Солидарность»), что, по его оценкам, вполне понятно, особенно учитывая тот факт, что значительная часть его лидеров ранее работала в подпольной прессе и издательствах. В свою очередь, молодые адепты, которые начинали свой профессиональный путь, хотели быть похожими на них и стоять на правильной стороне. «Отсюда и следует невыносимое морализаторство значительной части польских СМИ, непрестанно напоминающих, что достойно, а что нет», — негодует Мариуш Чещлик.  
 
Он говорит, что сегодня похожим образом дела обстоят с темой украинского конфликта. «Большинство журналистов настолько хотят, чтобы Россия проигрывала, что они подбирают информацию под этим углом и верят в то, что их собственные пожелания становятся реальностью», — резюмирует он в Rzeczpospolita. 
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источник
Rzeczpospolita Польша Европа
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