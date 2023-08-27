Le Parisien: Польша винит Россию и Белоруссию во взломе радиосвязи — «хотят дестабилизировать страну»

20:55
Булыкин: меня смущает, что оба новичка «Динамо» — легионеры
Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о том, что московский клуб подписал мексиканца Луиса Чавеса и колумбийца Хорхе Карраскаля.
20:50
Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
Савёловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой.
20:46
Олимпийский чемпион по фехтованию Ибрагимов умер в возрасте 57 лет
Ушёл из жизни олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Анвар Ибрагимов.
20:40
Ван Дейк получил первую красную карточку за время выступлений за «Ливерпуль»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил красную карточку в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу с «Ньюкасл Юнайтед».
20:36
Мэр Кулемзин: трое детей пострадали в результате обстрела Донецка
Трое детей получили ранения в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
20:33
РИА Новости: артиллеристы ЗВО нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) нанесли удар по бронегруппе ВСУ при попытке контратаки в Харьковской области.
20:28
«Барселона» нанесла поражение «Вильярреалу» в матче Примеры с семью голами
«Барселона» в гостях переиграла «Вильярреал» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
20:27
Дубль Нуньеса помог «Ливерпулю» вырвать победу в матче 3-го тура АПЛ с «Ньюкаслом»
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в рамках третьего тура чемпионата Англии по футболу.
20:25
Дубль Кейна принёс «Баварии» победу над «Аугсбургом» в Бундеслиге
«Бавария» на своём поле нанесла поражение «Аугсбургу» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.
20:20
В Великобритании около 20 тысяч работников железной дороги объявили забастовку
Около 20 тыс. работников железной дороги в Великобритании устроили забастовку. Об этом информирует BBC.
20:09
Макгрегор анонсировал бой против Чендлера на UFC 296
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о проведении поединка против Майкла Чендлера на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).
20:09
Тысячи детей центра «Артек» поблагодарили героев спецоперации за защиту страны
Тысячи артековцев во время церемонии закрытия смены поблагодарили героев специальной военной операции (СВО) Олега Пивоварова и Илью Подорогу за мужество и защиту России.
20:03
Мостовой — об обучении на тренера: узнал очень много каких-то заумных слов из футбола
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что ему нравится проходить обучение на лицензию тренера в академии Российского футбольного союза (РФС).
19:53
Срок следствия по делу обвиняемой в убийстве Татарского продлили до 2 декабря
Следствие продлило период расследования дела в отношении Дарьи Треповой*, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), до 2 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда.
19:51
Баскетболист сборной Франции связал провал команды с баном игроков, выступающих в России
Нападающий сборной Франции по баскетболу Николя Батюм прокомментировал два поражения подряд команды на старте чемпионата мира 2023 года.
19:49
Полковник Макгрегор: Литва и Польша в обход НАТО хотят вторгнуться на Украину
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Литва и Польша планируют вторжение на территорию Украины в обход согласования с НАТО.
19:47
В «Динамо» сообщили, что продвижения по продлению контракта с Тюкавиным нет
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что нападающий Константин Тюкавин пока не подписал новый контракт со столичным клубом.
19:40
В больнице заявили, что граждан России среди пострадавших в ДТП в Турции нет
Граждан России, по предварительным данным, среди пострадавших в ДТП с участием автобуса на юге Турции нет.
19:31
ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года
Федерация хоккея России (ФХР) поддержала решение Международной федерации хоккея (IIHF) в деле голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова.
19:28
МО: ВС России сорвали атаку ВСУ в направлениях Старомайорского и Приютного
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные сорвали атаку украинской армии в направлениях Старомайорского и Приютного.
19:25
«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в матче 6-го тура РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своём поле нанесли поражение калининградской «Балтике» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
19:21
Карраскаль поблагодарил Федотова после ухода из ЦСКА
Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал свой переход в команду из ЦСКА.
19:17
Пожар на рынке «Лира» в Пятигорске потушили
Пожарные ликвидировали пожар на рынке «Лира» в Пятигорске Ставропольского края.
19:02
Ферстаппен повторил рекорд по числу побед подряд в «Формуле-1»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и установил новое достижение в «Формуле-1».
19:02
Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч РПЛ с «Сочи»
Московский «Локомотив» опубликовал стартовый состав на матч шестого тура чемпионата России по футболу.
19:01
TGRT Haber: 26 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Туристический автобус попал в ДТП в турецкой провинции Караман. Пострадали 26 человек.
18:57
Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленский приведёт Украину к гражданской войне
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский создаёт условия для гражданской войны на Украине.
18:50
Овечкин станцевал с Бузовой под песню «Мало половин»
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил вечеринку с участием Ольги Бузовой в Москве.
18:49
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
ВС Украины обстреляли Донецк и Горловку.
18:45
Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Алонсо — второй
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем гонки «Формулы-1» на Гран-при Нидерландов.
18:38
Губернатор Орловской области сообщил о падении беспилотника в поле
В поле в Сосковском районе Орловской области обнаружен упавший беспилотник, его обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков.
18:34
В «Динамо» подтвердили интерес к Сазонову со стороны зарубежного клуба
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин не исключил, что защитник Саба Сазонов может перейти в клуб ведущего европейского чемпионата.
18:34
Холанд подвергся атаке фаната во время матча с «Шеффилдом»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подвергся атаке со стороны болельщика во время матча чемпионата Англии по футболу с «Шеффилд Юнайтед».
18:32
У средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии обрушилась часть скалы
Возле средневекового монастыря Шиомгвиме в Грузии обвалилась часть скалы.
18:18
Карпов: ЦСКА согласовал трансфер Капишабы из «Ред Булл Брагантино»
Защитник бразильского «Ред Булл Брагантино» Жунинью Капишаба может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
18:17
«Кристалл» стал восьмикратным чемпионом России по пляжному футболу
Петербургский «Кристалл» завоевал золотые медали чемпионата России по пляжному футболу сезона-2023.
18:14
МО России: Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Чёрным морем
Российский самолёт Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил сопроводил разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper Военно-воздушных сил (ВВС) Соединённых Штатов над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
18:09
Тардиф сообщил, что IIHF не вправе снимать очки с ЦСКА за игру Федотова в КХЛ
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что IIHF не имеет юридического права снимать очки с московского ЦСКА.
18:06
Маргарита Симоньян заявила, что рядом с её домом опять упал беспилотник
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что рядом с её домом второй раз за неделю упал беспилотник.
18:06
«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
18:03
Симоньян сообщила, что Такер Карлсон попросил об интервью с Путиным
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что экс-ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным.
17:53
Кадыров заявил, что тактика ВСУ на Клещеевском направлении не приносит им успеха
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешных попытках ВС Украины продвинуться на Клещеевском направлении.
17:51
В Петербурге полиция задержала выбросившего сожительницу из окна мужчину
В Санкт-Петербурге полиция задержала 49-летнего мужчину, который подозревается в том, что выбросил из окна свою сожительницу. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.
17:50
Личка: когда в клубе есть латиноамериканский талант и российская дисциплина, можно мечтать
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал работу с латиноамериканскими игроками в российском клубе.
17:41
WP: в Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке
В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на беспилотники при разведке и больше использовать наземные разведывательные силы. Уточняется, что в Киеве положительно откликнулись на эту просьбу.
17:36
Карраскаль и Чавес могут принять участие в матче Кубка России со «Спартаком»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, когда новички команды Хорхе Карраскаль и Луис Чавес смогут дебютировать за команду.
17:29
В результате пожара в Братске Иркутской области обгорели 19 гаражей
В городе Братске Иркутской области произошёл пожар, из-за которого повреждения получили 19 гаражей.
17:25
Карраскаль: стараюсь изучать русский язык, но это сложно
Полузащитник Хорхе Карраскаль, перешедший из ЦСКА в «Динамо», рассказал об изучении русского языка.
17:16
Старовойт: власти области помогут восстановить пострадавший от БПЛА дом в Курске
Власти Курской области помогут восстановить многоквартирный дом в Курске, в который врезался БПЛА, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
17:16
Игнатьев: «Спартак» в первом тайме уступил «Ахмату» в скорости
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что нестабильность является причиной проблем московского «Спартака» в сезоне-2023/24.