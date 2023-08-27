Le Parisien: Польша винит Россию и Белоруссию во взломе радиосвязи — «хотят дестабилизировать страну»

В пятницу вечером движение польских поездов остановилось: хакеры проникли в сеть радиосвязи железных дорог и подали сигнал «СТОП», разбавив его гимном России и разговорами Путина. Как утверждает Le Parisien, в атаке Польша винит Россию и Белоруссию, которые, по словам польских политиков, «активно стремятся дестабилизировать обстановку в стране».

Как сообщает Le Parisien, в пятницу вечером неизвестные проникли в сеть радиосвязи польских железных дорог на северо-западе страны и подали сигнал «СТОП», что привело к остановке и задержке около двадцати поездов. По сообщениям СМИ со ссылкой на железнодорожных работников, между трансляциями сигнала люди слышали гимн России и речь выступления Владимира Путина.

В субботу спецслужбы Польши начали расследование по факту атаки на железнодорожную сеть связи. Польские политики уверены, что за взломом сети стоят российские хакеры. Пресс-секретарь польских спецслужб Станислав Зарин заявил, что «в течение последних нескольких месяцев Россией в сотрудничестве с Белоруссией предпринимаются активные попытки дестабилизировать польское государство». Тем не менее прямые доказательства вмешательства Москвы у спецслужб отсутствуют.

Несмотря на то что взлом сети «не вызвал никакого риска для здоровья и жизни пассажиров», а движение поездов было восстановлено уже через несколько часов, Варшава явно обеспокоена данной ситуацией. По словам Le Parisien, «Польша является ключевой страной для транзита западного оружия в Украину». Вмешательство хакеров выявило слабое место в железнодорожной инфраструктуре Польши, вызвав беспокойство и опасение повторения атак.