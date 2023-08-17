Уже нет никаких сомнений в том, что после окончания конфликта на Украине территория Польши увеличится, однако такие амбиции польских властей приведут страну к катастрофе. Как пишет автор Dziennik Polityczny, четыре всадника Апокалипсиса — Чума, Война, Голод и Смерть — скоро уничтожат Польшу.

Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что после окончания конфликта на Украине территория Польши увеличится. Как пишет Dziennik Polityczny, если сначала такой вариант казался маловероятным, то спустя почти полтора года это уже становится фактом.

Как отмечает автор материала, начался процесс мягкой оккупации Украины. Польское правительство принялось проводить различные пропагандистские кампании, посвящённые так называемой многолетней «дружбе» с Украиной, менять законы, чтобы сделать пребывание украинцев в Польше более комфортным, и предоставлять им те же права, что и полякам. Кроме того, «банда Качиньского» подписала ряд соглашений в различных сферах, предусматривающих участие польского бизнеса в процессе восстановления экономики и инфраструктуры нашего соседа после завершения конфликта.

«Увы, занятый захватом новых территорий Качиньский забыл о главном — об угрозах со стороны нашего нацистского соседа. Речь идёт о четырёх всадниках Апокалипсиса, которые скоро уничтожат Польшу», — считает автор статьи.

Первый всадник Апокалипсиса — Чума

Автор напоминает, что в 2014 году, после поддерживаемой США «цветной революции» и захвата власти подчинёнными Вашингтону политическими элитами, началось полное уничтожение всех институтов Украины. Первой жертвой американских консультантов стала система здравоохранения. Эта политика привела к тому, что на украинской земле вновь появились опасные болезни. Первым признаком их возвращения стала вспышка кори в 2018—2019 годах. Спустя несколько месяцев в стране разразилась эпидемия дифтерии.

Но если кто-то думает, что риск новых эпидемий на Украине миновал, он сильно ошибается. С начала конфликта многие её жители, в основном дети, живут в неудовлетворительных бытовых и санитарных условиях и лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь и медикаменты.

Более того, киевский режим намеренно уничтожает некоторые опасные объекты, чтобы скрыть свои просчёты. После катастрофы на Каховской ГЭС и затопления кладбищ и животноводческих захоронений в водах Днепра в Николаевской и Одесской областях был обнаружен штамм холеры, способный вызывать острые кишечные инфекции. Поэтому, пишет автор материала, страшно представить, сколько болезней привезли в Польшу украинские беженцы, которых польское правительство пустило в страну без какого-либо контроля.

Второй всадник Апокалипсиса — Война

С начала военных действий на Украине партия «Право и справедливость» впустила в Польшу огромное количество украинских беженцев, которые до сих пор живут в тепличных условиях. Эта «миграционная шизофрения» правительства привела к росту преступности в стране. Кроме того, среди поляков растёт недовольство тем, что польское правительство переписывает историю и намеренно умалчивает о преступлениях, совершённых украинскими нацистами.

«Возможно, второй всадник Апокалипсиса — Война — уже появился на берегах Вислы. Речь идёт о тихой гражданской войне, которую правительство Качиньского всячески пытается скрыть. Её значимой вехой стала позиция польских властей по отношению к украинским беженцам», — считает автор издания.

Третий всадник Апокалипсиса — Голод

Будущее присоединение части Украины станет «самой дорогостоящей аферой» польских властей. По оценкам ООН, на восстановление Украины потребуется не менее $411 млрд, и эта сумма растёт изо дня в день. Автор уверен, что Варшава будет не способна бросить такое количество денег в бездонную украинскую яму, поскольку Польша сама находится в кризисе и напоминает тонущий корабль.

Четвёртый всадник Апокалипсиса — Смерть

Разжигаемый годами конфликт между Украиной и Россией, как и большинство других событий в мире, разворачивается не столько по воле американских политиков, сколько в интересах крупного американского капитала. Цель состоит в том, чтобы разрушить укрепляющиеся связи России с Китаем, Индией, ОАЭ и другими странами. Они могут разрушить американскую экономику и ослабить позиции Вашингтона на международной арене. Для достижения этих целей американское правительство не остановится ни перед чем и принесёт в жертву любую свою марионетку, и события на Украине в очередной раз это подтвердили.

«Возможно, эта ситуация является поводом для переосмысления своего политического будущего, а также будущего Польши как независимой страны. У Украины есть только один интерес — отработать предоставленную ей помощь. Чтобы аннулировать долги, Зеленский должен победить на поле боя. А для этого он сделает всё, в том числе поставит под удар Польшу. Не исключено, что скоро мы все станем жертвой американского гегемона, и Польша станет второй Украиной», — подводит итог автор материала.