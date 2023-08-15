Polskie Radio: «из бумажного союзника — в опору НАТО» — полякам пообещали самую сильную армию в Европе

Благодаря украинскому конфликту Польша превратилась в стабилизирующий фактор, она активно вооружается и становится главной силой на восточном фланге НАТО, заявил польский депутат Михал Ях. Причём, по словам политика, милитаризация страны происходит исключительно в интересах мира.

«Европа медленно меняется после агрессии России в отношении Украины. От геополитической задумчивости первой очнулась Польша. Мы поддерживаем сражающегося соседа в военном, политическом и во всех возможных планах. Мы предпринимаем ряд дипломатических инициатив, чтобы остановить Россию, но прежде всего мы стремимся гарантировать безопасность в Польше. Уже несколько лет мы ведём наступление, которое подразумевает под собой модернизацию Войска Польского», — сказал Polskie Radio польский депутат и председатель парламентской комиссии национальной обороны Михал Ях.

«Благодаря действиям польского правительства Польша уже превращается в военную державу и выступает главной силой на восточном фланге НАТО», — добавил он в интервью.

Политик уверен, что на сегодняшний день в украинский конфликт вовлечены крупнейшие страны не только Европы, но и всего мира. В беседе он также напомнил, что на польско-белорусской границе имеет место гибридная война. По его словам, Белоруссия проверяет возможности Польши и её готовность защищаться, совершая всё более смелые провокации. «Польша — это часть восточного фланга НАТО, самый далеко выдвинутый сторож мира в Европе. Перед нами Украина, воюющая с Россией, за нами свободная Европа. Ситуация настолько серьёзна, что мирные переговоры не имеют большого значения в нынешней ситуации. Следуя принципу «хочешь мира — готовься к войне», необходимо постоянно увеличивать ударную мощь Войска Польского. Также следует быть готовым ко всем возможным вариантам и ситуациям, которые угрожают нашей безопасности», — предупредил он.

В беседе он упрекнул предыдущее правительство в том, что оно разоружило Войско Польское, ликвидировало воинские части и закрыло военную промышленность. «Когда мы присоединились к ЕС, польская армия насчитывала 460 тысяч солдат. В 2015 году их было всего 95 тысяч. В течение восьми лет вооружение не закупалось. Было продано много необходимой инфраструктуры, в том числе полигоны, что существенно ограничило и препятствовало обучению и развитию армии», — напомнил он.

По его мнению, ситуация в польской армии резко изменилась после 2015 года, когда на пепелище, оставленном правительством партии «Гражданская платформа», новая власть стала возрождать Войско Польское. «НАТО вернулось в Польшу, и из бумажного союзника мы превратились в реальную силу и опору альянса. Однако прежде всего мы восстановили доверие, которое было подорвано политикой перезагрузки в отношении России…» — напомнил депутат.

Он обратил внимание на то, что в настоящий момент польская армия вместе с войсками территориальной обороны насчитывает 175 тыс. военнослужащих. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак хочет добиться отметки в 300 тыс. «Это будут самые сильные сухопутные войска в Европе. Это станет гарантией того, что границы Польши станут ещё безопаснее, чем сейчас», — подчеркнул он. Якуб Ях также напомнил, что именно из Польши осуществляется командование сухопутными войсками США на восточном фланге НАТО. В Европе таких пунктов всего восемь.

По его словам, польская оборонная промышленность работает на максимальной скорости, поэтому Варшава вынуждена закупать много вооружений у западных партнёров. Якуб Ях объяснил, что на настоящий момент Польша догоняет и успешно восполняет пробелы в оснащении Войска Польского, поэтому поляки могут чувствовать себя в безопасности.





«Это связано с несколькими факторами. Во-первых, мы в НАТО, в одном из самых надёжных альянсов в мировой истории. Во-вторых, у нас есть правительство, которое заботится о вооружённых силах и обеспечивает их динамичное развитие», — поясняет он. Сегодня, в день Войска Польского, он пожелал стране сохранить эти два основных пункта, особенно сейчас, когда Польше выпал шанс стать одним из главных стабилизирующих факторов мира в стране, в регионе, а значит, и в Европе и во всём мире. «Наш потенциал достоен наших амбиций, и я убеждён, что если всё хорошо сложится, Польша будет развиваться, обладая суверенитетом и чувствуя безопасность в отношении внешних угроз», — резюмировал он.