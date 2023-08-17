Tysol: чтобы сдержать Россию, Польше нужна сильная армия и союз с США

«День Войска Польского уже не просто день, когда мы благодарим наши вооружённые силы за обеспечение нашей безопасности, нашего суверенного государства… Это уже не просто праздник, в котором доминирует память об одном из величайших военных триумфов в истории Речи Посполитой», — пишет на портале Tysol польский журналист Гжегож Кучинский. По его мнению, после того, как Россия начала самый большой конфликт в Европе с 1945 года и ввиду того, что она также всё больше и больше угрожает Польше, 15 августа 2023 года стал днём, когда вопрос безопасности и армии становится насущным как никогда.

В статье он объясняет, что последние годы доказали значимость так называемых жёстких средств государственной безопасности. «Не членство в ЕС, не ставка на Германию или Францию, не всё более глубокая «европейская» интеграция, символом которой выступает отказ от последующих атрибутов суверенитета: от смены злотого на евро до отказа от фактического управления лесами. Вес имеют только всё более сильные вооружённые силы, всё более жёсткие законы в отношении предателей и шпионов, вес имеют барьеры безопасности на границах с вражеской Белоруссией и Россией», — перечисляет он.

Одновременно журналист считает, что хотя членство в НАТО, безусловно, по-прежнему один из столпов безопасности Польши, она не в состоянии рассчитывать на союзников в такой же степени. Это объясняется не только политическими причинами, но и тем печальным фактом, что большинство членов НАТО за последние несколько десятилетий просто-напросто разоружились. Гжегож Кучинский обращает внимание на то, что даже прибалтийские государства после начала украинского конфликта и последующей реакции разных стран Запада осознали, что всё более глубокая европейская интеграция в рамках ЕС им не поможет, когда на границе появятся российские танки. «Недостаточно экономической интеграции, недостаточно единой валюты с Германией и Францией. Значение имеет жёсткая сила. Количество войск, танков, артиллерии, заранее определённая военная поддержка со стороны союзников», — разъясняет он.

Автор указывает, что настоящий конфликт в Восточной Европе, как и предшествующая ему глобальная пандемия, обнажил две принципиальные вещи. По его словам, во-первых, утверждение о том, что максимально возможная экономическая интеграция и глобализация с Западом и ЕС повышает безопасность и снижает риск насильственной агрессии со стороны противника, — нонсенс. Во-вторых, он указывает на то, что НАТО и двусторонние союзы с сильными партнёрами, а также развитие собственного оборонного потенциала важнее, чем ЕС.

В статье он напоминает, что уже несколько лет Польша последовательно воплощает в реальность стратегию безопасности, основанную на двух столпах. Первый — НАТО, но, возможно, даже более тесный союз с США. Второй — расширение собственных оборонных возможностей, потому что на опыте собственной истории поляки хорошо знают, что опора, основанная исключительно на западных союзниках, иногда выходит боком. По словам журналиста, именно из этих двух силовых функций следует нынешний политический курс поддержки Украины в конфликте, в ходе которого Россия истекает кровью и становится слабее. Более того, по мнению Кучинского, он отодвигает во времени перспективу российской агрессии, целью которой должна была стать Польша.





«Мы поддерживаем Украину в военном плане, потому что это отвечает национальным интересам, потому что это укрепляет нашу безопасность. Звучат обвинения в том, что мы фактически отдаём Киеву танки и другое оружие и это якобы нас ослабляет. Чушь!» — негодует польский журналист. «На самом деле мы используем российско-украинскую войну в целях ускорения модернизации наших вооружённых сил. Это обходится дорого. Но я думаю, что лучше потратить деньги на армию, чем потом быть страной, которую опустошила война», — добавляет автор.

Одновременно он обвиняет польскую оппозицию в том, что в такие времена она призывает снижать налоги и сокращать финансирование функций государства, в том числе оборонных.