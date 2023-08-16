Замглавы МВД Польши: для нас никакой не секрет, что Лукашенко попытается вмешаться в наши выборы

Александр Лукашенко не сторонник правящей в Польше партии «Право и справедливость», потому она проводит в отношении него жёсткий политический курс: закрывает границу и вводит санкции, уверен замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик. В беседе с Polskie Radio он рассказал, что белорусский лидер предпочёл бы, чтобы в Варшаве были какие-то «мягкие» силы, с которыми он бы точно наладил диалог, именно поэтому он попытается вмешаться в предстоящие в Польше выборы.

В эфире Polskie Radio замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе. «Мы всё время ждём провокаций. Я хочу обратить внимание на то, что тревогу бьёт Латвия, где наблюдается большая активность на границе. В её пограничной службе всех вызвали из отпуска», — рассказал замглавы МВД.

«Мы на постоянной основе мониторим ситуацию на польско-белорусской границе и осознаём, что Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы, дестабилизируя ситуацию и устраивая разного рода провокации, с которыми мы имели дело несколько недель назад», — прокомментировал Вонсик инцидент с белорусскими вертолётами, которые нарушили воздушное пространство Польши. «Мы трактуем это как явную провокацию Лукашенко с целью того, чтобы польская оппозиция могла покричать на власть», — отметил он.

У замминистра нет сомнений в том, что белорусcкий лидер Александр Лукашенко предпочёл, чтобы «по ту сторону границы были не жёсткие, а «мягкие» круги, которые отстаивают польские интересы». «Лукашенко не сторонник партии «Право и справедливость», потому что мы проводим в отношении него жёсткий политический курс. Мы закрываем границу и вводим санкции. Он бы очень хотел, чтобы были какие-то «мягкие» силы, с которыми он бы наладил диалог», — подчеркнул он.

В интервью он рассказал, что в случае повторного инцидента с белорусскими вертолётами в действие должна быть приведена процедура, предусмотренная международным правом, не более. «Надо поднять своих, направить сигналы, чтобы они развернулись, и дать им понять, что они находятся по ту сторону границы. Если они на это не отреагируют, то только тогда можно будет принимать силовые меры», — объяснил Вонсик. На вопрос радиостанции о том, можно ли сбивать белорусские вертолёты, нарушившие воздушное пространство Польши, он подчеркнул, что Александр Лукашенко только этого и ждал. «Он бы использовал это в качестве большого преимущества в своей внутренней политике, то, что поляки хотят напасть на Белоруссию», — добавил он.

В свою очередь, если ЧВК «Вагнер» начала бы стрелять по польским структурам, то, по словам замминистра, Польша ответила бы адекватно. Он указал на значимость декларации США и НАТО о том, что любое нападение ЧВК «Вагнер», то есть армии без флага, будет расцениваться как агрессия против стран НАТО со стороны Владимира Путина. «Это важный сигнал, который НАТО направило России», — отметил он.

«Я полагаю, что Лукашенко и Путину не нужно противостояние с НАТО, потому что они проиграют в этом противостоянии. НАТО намного сильнее России, которая ослаблена в результате войны с Украиной, или слабой Белоруссии. Белорусская армия просто-напросто слабая», — разъяснил политик.

В беседе он также выразил мнение, что присутствие группы ЧВК «Вагнер» в Белоруссии вне всяких сомнений использовано для увеличения миграционного пути. «Через контакты в Северной Африке и на Ближнем Востоке они просто превратятся в очередную контрабандную группировку, потому что белорусские пограничники — это уже контрабандная группировка», — добавил замглавы МВД.