В ЕС долгое время не верили в возможность начала на европейском континенте классических боевых действий с использованием традиционного вооружения, пишет на страницах N-TV немецкий историк из Берлинского университете имени Гумбольдта Хартмут Кельбле. И поэтому за последние десятилетия он утратил значительную часть своего военного потенциала, и теперь судорожно пытается его восстановить. Ситуацию усугубляет и раздробленность внутри самого союза, поделённого на 30 национальных армий.

Боевые действия на Украине обнажили зависимость Европы от США в сфере вооружения, пишет на страницах N-TV немецкий историк из Берлинского университете имени Гумбольдта Хартмут Кельбле. Без военной поддержки Вашингтона и с одной только европейской помощью Киев не смог бы сдержать «военную машину России». В связи с этим на Западе начались разговоры о закате Европы.

Аргументы тех, кто считает, что он действительно наступает, сводятся к тому, что после финансового кризиса 2008 года ЕС стал сильно отставать в своём экономическом развитии от США. И в период с 2009 года по 2012 год рост экономики в странах-членах союза действительно нередко оказывался меньше. К тому же оказалось, что европейские компании абсолютно не способны конкурировать с американскими в сфере IT. Соперничать с ними могут разве что только китайские предприятия. Но не стоит забывать и о сильных сторонах европейской экономики, в частности её автомобильной промышленности, самолётостроении и бесчисленном количестве различных менее заметных для потребителей технологий. Так что говорить о безнадёжном экономическом отставании не приходится, убеждён Кельбле.

Также сторонники теории заката Европы говорят о её демографических проблемах. В 1950 году в мире каждый шестой был европейцем, а в 2020 году — уже только каждый 16. Но, по прогнозам Организации Объединённых Наций, вплоть до 2050 года ситуация не должна сильно измениться. Со своим населением приблизительно в полмиллиарда Евросоюз останется на третьем месте, уступая только Индии и Китаю. Впрочем, автор признаёт, что к демографическим прогнозам стоит относится с осторожностью.

Неоспоримо то, что в сфере обороны Европа действительно сильно отстала от США. И связано это главным образом с тем, что в ЕС никто не верил в возможность начала классических боевых действий с использованием традиционного вооружения. К тому же ситуацию усугубляет раздробленность внутри самого союза, поделённого на 30 национальных армий, каждая из которых ревностно настаивает на своём праве на самостоятельную закупку и производство вооружения, а также оборонное планирование. При чём большие страны в этих вопросах более упёртые, чем маленькие.

Европа бесспорно не способна на равных конкурировать с США и Китаем, признаёт историк. Но разговоры о её закате «ведут в тупик». Вместо них лучше задуматься о том, какую глобальную политику мог бы выбрать для себя ЕС, не претендуя при этом на статус сверхдержавы.