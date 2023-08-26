France 24: невыполнение закона о цифровых услугах в ЕС будет грозить интернет-компаниям штрафом

В отношении крупных технологических компаний в ЕС начинает действовать новый Закон о цифровых услугах, сообщает телеканал France 24. Новые правила коснутся сайтов торговли в интернете, поисковиков и социальных сетей, а за их нарушение компания должна будет выплатить штраф в размере до 6% от своего общего дохода или даже столкнётся с запретом на работу в ЕС.

Это один из наиболее масштабных сводов правил в мире, разработанный с целью навести порядок в том, что люди видят в онлайне. Первая фаза Закона ЕС о цифровых услугах вступила в силу для некоторых крупнейших компаний в интернете.

ДЖУЛИАН ЯУРШ, директор по проектам аналитического центра фонда «Новая ответственность»: Основное, чего могут ожидать потребители, — это что теперь не только онлайн-платформы устанавливают правила относительно того, как контент удаляется, восстанавливается, модерируется. Теперь есть правила, как это должно осуществляться и как сообщить о нарушениях.

Это касается 19 технических гигантов с более чем 45 миллионами активных пользователей в ЕС, включая поисковые машины Bing и Google, а также таких сайтов виртуальной торговли, как Amazon, Zalando и Alibaba, и социальных сетей, как Facebook*, Tik Tok, Pinterest и Twitter, теперь известный как Х.

Новые правила требуют, чтобы они дали больше контроля пользователям, например, над выбором рекомендуемых публикаций, основанном на составлении профайла, а также облегчили возможность помечать вредоносный контент. Целевая реклама для подростков теперь запрещена. Сайты электронной коммерции должны принимать меры для удаления незаконных товаров. Фирмы обязаны предоставлять некоторые внутренние данные регуляторам и сопутствующим исследованиям.

ТЬЕРРИ БРЕТОН, комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка: Я и мои ведомства теперь будем крайне, крайне строго следить за тем, чтобы системные платформы действовали в соответствии с Законом о цифровых услугах. Мы будем проводить расследования и наказывать их в случае, если они не будут этого делать.

Любая фирма, в отношении которой будут выявлены нарушения регулирования, должна будет выплатить штраф в размере до 6 процентов от своего общего дохода, или даже столкнётся с запретом на работу в ЕС. Новые правила должны начать действовать в отношении всех онлайн-сервисов, ведущих дела в Европе, с февраля следующего года.

Дата публикации 25 августа 2023 года.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022



