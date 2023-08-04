Das Erste: китайским детям и подросткам запретят сидеть в интернете по ночам

Государственная канцелярия интернет-информации КНР предложила ограничить доступ в интернет для детей и подростков, сообщает Das Erste. Если предложение регулятора будет принято, несовершеннолетние китайцы не смогут пользоваться интернетом на своих смартфонах с десяти часов вечера до шести утра. Кроме того, подросткам в возрасте 16 лет и старше будет разрешено пользоваться интернетом не более двух часов в день, а детям младше восьми лет — не больше 40 минут.

В Китае могут ограничить доступ в интернет для детей и подростков. Государственная канцелярия интернет-информации КНР предложила ввести особый «режим для несовершеннолетних». Если предложение будет принято властями, пользователи в возрасте младше 18 лет не смогут пользоваться интернетом на своих смартфонах с десяти часов вечера до шести утра, передаёт Das Erste.

Кроме того, китайский орган регулирования интернета предложил ввести ежедневные ограничения по времени с разбивкой по возрастам: подросткам в возрасте 16 лет и старше будет разрешено пользоваться интернетом не более двух часов в день. Для пользователей в возрасте от 8 до 16 лет доступ в интернет будет открыт всего на час, а для детей младше 8 лет — только на 40 минут в день. При этом родители несовершеннолетних получат ​​возможность снимать ограничения.

Как это будет реализовано технически, неизвестно. Теперь своё мнение по предложению регулятора предстоит высказать властям. Поводом для этой инициативы послужила обеспокоенность тем, что дети и подростки проводят слишком много времени в смартфонах и интернете.

Два года назад власти КНР ввели аналогичные ограничения на онлайн-игры. Кроме того, подросткам был ограничен доступ к приложению Douyin, китайской версии TikTok.