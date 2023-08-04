Das Erste: китайским детям и подросткам запретят сидеть в интернете по ночам

Государственная канцелярия интернет-информации КНР предложила ограничить доступ в интернет для детей и подростков, сообщает Das Erste. Если предложение регулятора будет принято, несовершеннолетние китайцы не смогут пользоваться интернетом на своих смартфонах с десяти часов вечера до шести утра. Кроме того, подросткам в возрасте 16 лет и старше будет разрешено пользоваться интернетом не более двух часов в день, а детям младше восьми лет — не больше 40 минут.
В Китае могут ограничить доступ в интернет для детей и подростков. Государственная канцелярия интернет-информации КНР предложила ввести особый «режим для несовершеннолетних». Если предложение будет принято властями, пользователи в возрасте младше 18 лет не смогут пользоваться интернетом на своих смартфонах с десяти часов вечера до шести утра, передаёт Das Erste.
Кроме того, китайский орган регулирования интернета предложил ввести ежедневные ограничения по времени с разбивкой по возрастам: подросткам в возрасте 16 лет и старше будет разрешено пользоваться интернетом не более двух часов в день. Для пользователей в возрасте от 8 до 16 лет доступ в интернет будет открыт всего на час, а для детей младше 8 лет — только на 40 минут в день. При этом родители несовершеннолетних получат возможность снимать ограничения.
Как это будет реализовано технически, неизвестно. Теперь своё мнение по предложению регулятора предстоит высказать властям. Поводом для этой инициативы послужила обеспокоенность тем, что дети и подростки проводят слишком много времени в смартфонах и интернете.
Два года назад власти КНР ввели аналогичные ограничения на онлайн-игры. Кроме того, подросткам был ограничен доступ к приложению Douyin, китайской версии TikTok.
Любой пользователь младше 14 лет, зарегистрированный в Douyin под своим именем и датой рождения, может просматривать только тот контент, который считается подходящим для молодёжи, и использовать приложение всего 40 минут в день — и лишь с шести утра до десяти вечера, пишет Das Erste.
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