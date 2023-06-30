Fox Business: соцсети перепрограммируют мозги наших детей

Последние исследования показали, что социальные сети крайне отрицательно влияют на детей. Более того, они «перепрограммируют мозг» ребёнка уже с 12-летнего возраста. Технологические гиганты всё знают, но не хотят пока предпринимать особых усилий, а лишь создают продукт для привлечения всё более молодых пользователей, заявила эксперт в эфире Fox Business.

Ко мне присоединяется Кара Фредерик, директор центра Tech Policy Center при исследовательском институте Heritage Foundation. Нам много всего надо обсудить, Кара. Давайте, начнём вот с чего. Помогут ли эти новые функции хоть как-то обеспечить безопасность детей? На словах звучит неплохо, но я не уверен, насколько они будут эффективны в реальности. Ваше мнение?

КАРА ФРЕДЕРИК, директор Tech Policy Center: Ашли, вы абсолютно правы. Это самый минимум. Я оценивала его и поняла, что это то же самое, как если бы на проникающее ранение грудной клетки наложили пластырь и ждали, когда же мы начнем аплодировать. Мы знаем, учитывая то, что сказала Келли, что сказала Бернита, и учитывая различные исследования, вроде проводимых институтом семейных исследований, — 70, простите, 77 процентов родителей хотят, чтобы эти платформы предоставляли им возможность родительского контроля.





Я думаю, что это просто подачка родителям, подачка тому, чего, как знают эти компании, требуют все. А также это подачка Конгрессу. На рассмотрение 118-го конгресса были внесены или повторно представлены не менее четырёх законопроектов, законодательных актов, направленных как раз на это, на привлечение компаний к ответственности за то, что они делают с детьми. Я думаю, они начинают переживать, но это самый минимум, который они могут предпринять.

Знаете, что меня особенно умиляет? «Вы получаете напоминание сделать перерыв». Какой подросток будет обращать внимание на это напоминание, если они даже родителей не слушают, когда те просят отложить телефон? Конечно, они даже не посмотрят на это напоминание. Возникает вопрос, и как Келли уже сказала в репортаже, нужен баланс между безопасностью и автономией, и я не уверен, как его можно достичь.

КАРА ФРЕДЕРИК, директор Tech Policy Center: Да, у технологических компаний есть всё, чтобы сделать это. Например, у них есть технологии сохранения конфиденциальности, которые также могут помочь в достижении некоторых решений. У них есть возможности. Я думаю, здесь проблема в том, что вердикт вынесен.





Это особенно поражает то, что это исходит от Meta*, компании, у которой проведены свои внутренние исследования. Согласно им что-то около шести процентов американских подростков, которые подумывали о самоубийстве, связывают эту идею непосредственно с платформой.





Недавно вышло исследование университета Северной Каролины, которое показало, что социальные сети просто перепрограммируют мозг детей уже с 12 лет. Так что компании знают, как противостоять этому. Это не простая работа, но они на это способны, правда, не делают. На самом деле, они на всех парах продвигаются вперед, создавая команды дизайнеров и продукты, которые привлекают всё более молодых пользователей.





Это настоящая проблема. Они терпят неудачу перед лицом всех этих законодательных усилий, но, я думаю, они понимают, что их время подходит к концу.

Ладно, давайте, быстро сменим тему, Кара. В докладе подкомитета Палаты представителей по вопросам вооружения было установлено, что администрация вступила в сговор с крупнейшими технологическими компаниями с целью цензурирования американцев непосредственно перед выборами 2020 года и во время промежуточных выборов 2022 года. Удивлены ли мы? Скорее нет. Но даст ли это какой-то результат, как вы думаете?

КАРА ФРЕДЕРИК, директор Tech Policy Center: Вы знаете, им это сходило с рук так много раз. Мы знали, что эти факты были обнародованы, когда генеральные прокуроры штатов Миссури и Луизиана первоначально возбудили это дело. У них были факты. Например, известные пользователи Twitter, вроде Алекса Беренсона говорили, что их подвергали прямой цензуре.





Это происходило на федеральном уровне, когда обнародовали документы Twitter. Мы знаем, что это происходит. Почти сотня агентов ФБР, предназначенных специально для контроля за речью американцев. Мы знаем, что это происходит. Они до сих пор не столкнулись ни с какими последствиями. В то же время, я считаю, что некоторые законодательные акты, находящиеся прямо сейчас в Конгрессе, как закон о сговоре сенатора Шмидта, который был генпрокурором Миссури, — такие вещи очень важны.





Так что технологические компании, конечно, должны быть предупреждены, но, к сожалению, с ними ничего не произошло. Как ничего не случилось с Джо Байденом и его кампанией после этого сговора. Я думаю, пришло время перемен. Давайте, направим энергию в сторону холма (Капитолийского холма — ИноТВ).

На этой положительной ноте и закончим. Кара, большое спасибо, что присоединились к нам сегодня, мы это очень ценим. Спасибо!

Дата выхода в эфир 28 июня 2023 года.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.