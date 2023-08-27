Samnytt: в Швеции очередное повышение цен на еду объяснили «экстремальными погодными условиями»

Ассоциация производителей продуктов питания Швеции (Livsmedelsföretagen) опубликовала пресс-релиз, в котором подчёркивается, что прибыль шведских пищевых компаний снижается шесть кварталов подряд, а продажи падают четыре квартала подряд, сообщает издание Samnytt. По мнению главного экономиста организации Карла Экердаля, четыре из пяти предприятий, входящих в ассоциацию, вынуждены поднять цены, чтобы покрыть рост затрат, поскольку они не поспевают за инфляцией.

Среди причин продолжающейся продовольственной инфляции Национальная отраслевая организация ссылается на слабый курс шведской кроны, которая в этом году потеряла 5—6% по отношению к евро и доллару, а также на «экстремальные погодные условия», такие как пожары и засуха на юге Европы в начале лета и обилие осадков в конце лета в Швеции, отмечает Samnytt.

«Всё более экстремальные погодные условия и продолжающийся рост населения планеты — это две макроэкономические тенденции, которые будут поддерживать цены на продовольственное сырьё даже в долгосрочной перспективе. Со шведской стороны ситуацию усугубляет постоянно снижающаяся стоимость кроны», — утверждает Экердал в пресс-релизе. По мнению специалиста, в этих условиях маловероятно, что цены на продукты питания вернутся к уровням, которые существовали до событий на Украине, не говоря уже об уровнях до пандемии, подчёркивает издание.