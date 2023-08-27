Samnytt: в Швеции очередное повышение цен на еду объяснили «экстремальными погодными условиями»

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Немецкий генерал: у ВСУ нет шансов против блестящей обороны России Welt (TV)
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Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы WBA SUPER, WBO, IBF и IBO
Украинец Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа и во второй раз защитил титулы по версиям WBA SUPER, WBO, IBF и IBO.
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Галетти: Салах просит руководство «Ливерпуля» отпустить его в «Аль-Иттихад»
Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах просит руководство клуба дать согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад».
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Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью London Real, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой.
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Боррель заявил о беспрецедентном сокращении импорта и экспорта ЕС в Россию
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отчитался о «беспрецедентном» сокращении в связи с европейскими антироссийскими санкциями общего импорта и экспорта ЕС в Россию.
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Мнангагва переизбран на второй срок на президентских выборах в Зимбабве
Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок на президентских выборах.
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«Севилья» проиграла «Жироне» и стартовала в Ла Лиге с трёх поражений
«Севилья» потерпела поражение от «Жироны» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
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Джикия заявил, что «Спартак» ищет способы исправить ситуацию в РПЛ
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что команда ищет способы улучшить игру и выправить положение в таблице чемпионата России по футболу.
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В Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом
Пожар вспыхнул на складе пластмасс рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии.
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За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 241 снаряд
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 241 боеприпас.
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Салихова: жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, после ничьей красно-белых с «Ахматом» в шестом туре чемпионата России с иронией прокомментировала призывы отправить в отставку главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.
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Подоляк подтвердил участие Залужного в секретном совещании с генералами НАТО
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный принял участие в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе.
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«Зеркало недели»: в Краматорске слышны взрывы
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах на подконтрольной Киеву территории ДНР в Краматорске.
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Digi 24: ещё два взрыва прогремели на АЗС в Румынии
Ещё два взрыва произошли на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии.
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Исмаилов согласился на бой с чемпионом Hardcore Boxing в полутяжёлом весе Никулиным
Магомед Исмаилов согласился на бой с чемпионом Hardcore Boxing в полутяжёлом весе Тимуром Никулиным после его победы над Лендрушем Акопяном.
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Несколько человек погибли при стрельбе в торговом центре во Флориде
Несколько человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в торговом центре американского города Джэксонвилла (штат Флорида).
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Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Ланс» в матче третьего тура Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лансом» в матче третьего тура Лиги 1.
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Янчук считает, что Медведев и Рублёв встретятся в четвертьфинале US Open 2023
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Даниил Медведев и Андрей Рублёв могут встретиться в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису 2023 года.
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В МИД Таиланда высоко оценили роль БРИКС в защите интересов развивающихся стран
Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай высоко оценил роль, которую БРИКС играет в защите интересов развивающихся стран.
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Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино» в матче 2-го тура Серии А
«Милан» на своём поле нанёс разгромное поражение «Торино» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
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Кухарчук: я восстановился от травмы и готов бороться за место в основной обойме «Пари НН»
Нападающий «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук высказался о целях команды на сезон-2023/24 чемпионата России.
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Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка
Мирный житель пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ.
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В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве
В МЧС России по Москве предупредили о сильном тумане в некоторых районах города с вечера субботы, 26 августа, и до утра воскресенья, 27 августа.
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Пименов: «Зенит» предсказуемо обыграл «Урал», он на две головы сильнее
Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов признался, что крупная победа петербургского «Зенита» над «Уралом» в матче шестого тура чемпионата России не стала для него сюрпризом.
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Сулейманов планирует повторить высокую результативность в новом сезоне РПЛ
Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов заявил, что намерен забить в чемпионате России сезона-2023/24 минимум десять мячей.
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Военная хроника сообщила о взрывах в Днепре и Днепропетровской области
В Днепре и Днепропетровской области Украины произошли взрывы.
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Игрок «Спартака» Умяров заявил, что в команде переживают из-за серии поражений
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров заявил, что команда переживает из-за серии поражений, но этот этап надо преодолеть.
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Klymenko Time: в Днепропетровской области Украины произошли взрывы
В Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщило издание Klymenko Time.
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Малышев: последние результаты «Спартака» не сказываются на доверии к Абаскалю
Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что руководство столичного клуба полностью доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю.
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Один человек погиб в результате взрывов на АЗС в Румынии
Два взрыва произошли вечером в субботу, 26 августа, на заправке сжиженного нефтяного газа в Румынии, один человек погиб.
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ЦПВС: беспилотник MQ-9 коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС России в Сирии
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции в пятницу, 25 августа, опасно сблизился с самолётом Су-35 ВКС России в Сирии.
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МО: около 21:45 мск пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА
26 августа около 21:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.
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Штырков о поражении от Ерохина: извините, что не смог показать всё, на что способен
Российский боец ММА Иван Штырков высказался о поражении от Константина Ерохина на турнире Hardcore Boxing.
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Малышев заявил, что «Спартак» выполнил основные задачи по трансферам
Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев дал понять, что в московский клуб до закрытия трансферного окна вряд ли придут новые футболисты.
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Пожар в лесном массиве Стамбула потушили
Пожар в лесном массиве Стамбула потушен.
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В Винницкой области Украины выявили очаг африканской чумы свиней
Очаг вируса африканской чумы свиней выявили на территории Винницкой области Украины.
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Богомаз: силы ПВО России пресекли попытку атаки БПЛА ВСУ самолётного типа
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны России пресекли попытку киевского режима совершить атаку БПЛА самолётного типа.
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Александрова проиграла Соррибес-Тормо в финале теннисного турнира в Кливленде
Россиянка Екатерина Александрова не смогла стать победительницей теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде.
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Ерохин нокаутировал Штыркова в первом раунде на турнире Hardcore Boxing
Российский боец Константин Ерохин одержал победу над соотечественником Иваном Штырковым на турнире Hardcore Boxing.
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Абаскаль: после обилия пропущенных мячей сегодняшний ноль в игре с «Ахматом» — шаг вперёд
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что красно-белые заслужили победу в матче шестого тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».
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В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
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Мирошник: власти Киева намерены до весны мобилизовать более 300 тысяч украинцев
Более 300 тыс. украинцев хотят мобилизовать до весны из-за провала контрнаступления.
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Минобороны Ирана: некоторые страны Европы хотят приобрести иранские беспилотники
Официальный представитель Минобороны Ирана Реза Тэлаиник заявил, что ряд европейских стран намерены приобрести иранские беспилотные летательные аппараты.
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Латвийца Расторгуева лишили серебра ЧМ по летнему биатлону за несоблюдение безопасности
Латвиец Андрей Расторгуев был дисквалифицирован по итогам спринтерской гонки на чемпионате мира по летнему биатлону в Брезно-Осрблье (Словакия).
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Маск посоветовал Минюсту США подать в суд против самого себя
Американский предприниматель Илон Маск посоветовал Министерству юстиции Соединённых Штатов подать в суд против самого себя.
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ХК «Амур» запустил процесс получения российского гражданства канадским защитником Ли
Генеральный менеджер клуба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Вадим Покотило сообщил, что канадский нападающий Кэмерон Ли в скором времени получит паспорт гражданина Российской Федерации.
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В Габоне ввели комендантский час и заблокировали доступ в интернет
В Габоне введён комендантский час и заблокирован доступ в интернет.
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Бывшая россиянка Варфоломеева завоевала пять личных золотых медалей на ЧМ-2023
Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева, представляющая Германию, стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике на турнире в Валенсии.
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«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в подконтрольном киевским властям Запорожье
Взрывы произошли в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщило издание «СТРАНА.ua».
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Режиссёр Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет
Режиссёр, сценарист, народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет.
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«Челси» подписал контракт с вратарём сборной Сербии Петровичем
Английский «Челси» объявил о подписании контракта с вратарём сборной Сербии Джордже Петровичем.