DN: шведской экономике по-прежнему хуже всех в Евросоюзе

Экономика Швеции по-прежнему находится в самом худшем положении среди стран Евросоюза и сократится в 2023 году на 0,5%, сообщает Aftonbladet со ссылкой на весенний прогноз Еврокомиссии. Скандинавское королевство вместе с Эстонией стали двумя странами ЕС, где в этом году ожидается рецессия. Тем не менее Брюссель ожидает возобновления роста экономики Швеции в 2024 году.

По оценкам Еврокомиссии, с прошлой осени Швеция занимает последнее место среди стран Евросоюза по экономическому развитию. Согласно последнему прогнозу, ожидается, что в 2023 году рецессия в экономике скандинавской страны составит 0,5%, а не 0,8% — как предполагалось зимой, сообщает Dagens Nyheter.

В отчёте Еврокомиссии причинами рецессии называют тяжёлые экономические условия и высокую инфляцию, которые сильно бьют по бюджетам домохозяйств, снижают спрос на жильё и тормозят строительство и розничную торговлю. В то же время сообщается, что высокая инфляция в Швеции «затянется» ещё на какое-то время. Тем не менее нынешний прогноз не такой мрачный, как в феврале, когда в Брюсселе ожидали рецессию в размере 0,8%. В целом члены комиссии, отвечающие за финансы, сейчас полны надежд больше, чем в прошлом году, пишет автор статьи.

«Европейская экономика находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Благодаря решительным усилиям по укреплению нашей энергетической безопасности, чрезвычайно устойчивому рынку труда и сокращению трудностей с поставками мы смогли избежать зимней рецессии и находимся на пути к умеренному росту в этом и следующем году», — приводит слова комиссара ЕС по экономике Паоло Джентилони газета Dagens Nyheter.

В целом Европейская комиссия ожидает экономического роста во всём ЕС на 1% в этом году по сравнению с 0,8% в зимнем прогнозе. Также были пересмотрены оценки в отношении еврозоны: с 0,9% в феврале до нынешних 1,1%. Самый значительный экономический рост ожидается в Ирландии, где рост прогнозируется на уровне 5,5%. На предпоследнем месте находится Эстония — единственная страна, кроме Швеции, где ожидается сокращение экономики в этом году на 0,4%. К 2024 году Европейская комиссия рассчитывает на общий рост на 1,7% во всём ЕС и на 1,6% — в еврозоне, а экономика скандинавской страны должна снова оказаться в плюсе с 1,1%, резюмирует Dagens Nyheter.