DN: шведской экономике по-прежнему хуже всех в Евросоюзе

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FAZ: Эрдоган лидирует, но не побеждает — Турцию, вероятно, ждёт второй тур президентских выборов Frankfurter Allgemeine
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Das Erste: перемирие остаётся в силе — после пяти дней обстрелов Израиль открывает границу с сектором Газа Das Erste
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RTBF: после запрета экспорта в Россию товарооборот ЕС со странами СНГ «подозрительно» вырос RTBF
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FP: НАТО устроит в Эстонии «Весенний шторм», чтобы показать мощь и послать сигнал Москве Foreign Policy
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BFM TV: «застрелили, как собаку» — жители Марселя боятся попасть под пулю наркодилеров BFM TV
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Херш: группа европейских стран во главе с Польшей призывает Зеленского остановить конфликт
Группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского к прекращению конфликта, заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
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Число пострадавших при последних обстрелах Луганска ВСУ составило 16
В результате последних обстрелов Луганска со стороны ВСУ пострадали 16 человек, заявила в эфире телеканала «Россия 24» омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
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Булыкин: у «Ман Сити» больше шансов выйти в финал Лиги чемпионов, чем у «Реала»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Реалом».
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ТАСС: Эрдоган и Путин могут обсудить в ближайшее время продление зерновой сделки
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут в ближайшее время обсудить по телефону вопрос продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая.
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Премьер Эстонии заявила, что умоляет компании отказаться от теневой торговли с Россией
Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что ей приходится умолять местные компании отказаться от теневой торговли с Россией.
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РИА Новости: под Калугой нашли обломки упавшего беспилотника
В лесополосе возле села Тарутино Калужской области обнаружили обломки беспилотника, заявили в экстренных службах.
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Уткин высмеял игроков «Милана» после поражения от «Интера» в полуфинале ЛЧ
Журналист Василий Уткин отреагировал на поражение «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА от «Интера».
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ТАСС: украинская часть зерновой сделки будет продлена на 60 дней
Украинская часть стамбульских договорённостей о зерновой сделке, срок действия которых истекает 18 мая, как ожидается, будет продлена на очередные 60 дней.
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В Думу внесли поправки о проведении досрочных выборов глав новых муниципальных образований
В Госдуму внесли поправки о проведении досрочных выборов глав вновь созданных муниципальных образований и в органы местного самоуправления в единый день голосования, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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Кудерметова в полуфинале турнира в Риме сыграет с украинкой Калининой
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Риме встретится с украинкой Ангелиной Калининой.
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ТАСС: ВСУ ночью выпустили 28 снарядов по населённым пунктам Херсонской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 мая выпустили 28 снарядов по гражданским объектам в населённых пунктах Херсонской области.
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Марочко: ВСУ активно перебрасывают технику на Донецком направлении
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российская разведка зафиксировала на Донецком направлении активную переброску военных и техники ВСУ.
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Буданов признался, что Киев «ведёт работу» с рядом российских оппозиционеров
Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу «Исландия» признался, что Киев «ведёт работу» с рядом российских оппозиционеров.
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Анчелотти: «Реалу» придётся терпеть в ответной игре с «Ман Сити»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
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Центр БПЛА имени Жоги в ДНР подготовил за год 4 тысячи бойцов
Республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жоги в ДНР подготовил за год 4 тыс. специалистов, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
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Йокич вышел на третье место по трипл-даблам в плей-офф за всю историю НБА
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметился новым достижением в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в первом матче финальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Медиаменеджер из Нидерландов Дэрк Сауер стал директором телеканала «Дождь»
В распоряжении RT оказались отчётные документы нового юридического лица «Дождя»*, зарегистрированного в Нидерландах. Из них следует, что известный медиаменеджер, основатель издательского дома Independent Media Дэрк Сауер занял должность директора телеканала. Ранее имя Сауера уже фигурировало в числе крупнейших спонсоров и лоббистов продолжения работы медиаструктуры в странах ЕС, но о его непосредственном участии в управлении активом сведений не было.
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Маск заявил, что хотел бы видеть «нормального человека» на посту президента США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы видеть «нормального человека» на посту президента США.
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В Катаре сделали улучшенное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»
Катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани сделал очередное предложение о покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
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В ЛНР сообщили о применении ВСУ кочующих огневых средств
На Краснолиманском направлении ВСУ активно используют кочующие огневые средства, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
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Уокер ожидает «настоящую рубку» в противостоянии с Винисиусом в ответном матче ЛЧ
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
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Индзаги впервые в тренерской карьере вышел в финал еврокубка
Миланский «Интер» под руководством Симоне Индзаги вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.
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В Индии призвали Борреля пересмотреть регламент ЕС на фоне угроз из-за российской нефти
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рекомендовал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю пересмотреть регламент ЕС в ответ на угрозы из-за российской нефти.
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Ilta-Sanomat: заграждение на границе Финляндии с Россией напоминает детский забор
Возводимое на границе Финляндии и России заграждение больше напоминает забор на детской площадке. Об этом говорится в статье Ilta-Sanomat.
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Мостовой назвал фаворита в паре «Манчестер Сити» — «Реал»
Бывший российский футболист Александр Мостовой назвал фаворита в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Реалом».
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Newsweek: отели Нью-Йорка выселили ветеранов, чтобы разместить мигрантов
Отели Нью-Йорка начали выселять ветеранов, чтобы разместить на освободившихся местах мигрантов, заявила обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.
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Бой Стерлинга и О'Мэлли возглавит турнир UFC 292 в Бостоне
Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг будет защищать титул в поединке с вторым номером Шоном О'Мэлли.
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Politico: Евросоюзу придётся выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения
ЕС не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию из-за сложностей в экономической сфере.
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Пострадавшие при возгорании на газопроводе в ХМАО остаются в тяжёлом состоянии
Состояние пострадавших при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода в Белоярском районе Югры остаётся тяжёлым.
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Ротенберг бросил вызов сыграть Суперсерию сборной Канады
Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил о готовности своей команды провести Суперсерию со сборной Канады.
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Николич: перезаряжен и ищу новый вызов, снова жажду успеха
Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о своём будущем.
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Байден: и республиканцы, и демократы в США считают дефолт недопустимым
Президент США Джо Байден выразил уверенность в единодушии республиканцев и демократов в Конгрессе о недопустимости дефолта в стране.
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«Денвер» переиграл «Лейкерс» в первом матче финала Западной конференции НБА
В первом матче финальной серии Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Мальдини объяснил, почему «Милан» не смог выйти в финал Лиги чемпионов
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА от «Интера».
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Прокуратура: новорождённую девочку в Москве пыталась продать её мать
Новорождённую девочку в Москве пыталась продать её мать вместе с двумя женщинами. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
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«Известия»: штрафы за нарушение условий труда на опасных производствах увеличат вдвое
В Министерстве труда предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере охраны труда работников. Так, за невыполнение обязательств по коллективному договору будет грозить штраф в размере 10 тыс. рублей. Данную инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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РИА Новости: носитель «Кинжалов» уничтожил Patriot США в Киеве из воздушной засады
ЗРК США Patriot уничтожен в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К из воздушной засады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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США намерены «способствовать сплочению и миру» на Южном Кавказе с помощью туризма
Агентство США по международному развитию (USAID) направит $7,3 млн на реализацию региональной туристической программы на Южном Кавказе. По задумке авторов, общие экономические интересы в туризме будут способствовать прочному сотрудничеству между Арменией, Азербайджаном и Грузией. С документом ознакомился RT.
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Премьер Австралии сообщил об отмене запланированного на 24 мая саммита QUAD в Сиднее
Саммит четырёхстороннего диалога по безопасности QUAD с участием лидеров Австралии, Индии, Соединённых Штатов и Японии не состоится из-за неразрешённой ситуации с госдолгом США.
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Немецкий политолог Варвик заявил, что стратегия Запада на Украине не может быть успешной
Немецкий политолог Йоханнес Варвик в материале для Frankfurter Allgemeine выразил мнение, что политика Запада на Украине не является успешной.
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В Госдуме предложили дать возможность супругам участников СВО бесплатно обучаться в вузах
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать бесплатным обучение по программам бакалавриата и специалитета для лиц в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке с участниками СВО. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.
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WSJ: Вашингтон предупредил ОАЭ, что сотрудничество с Россией и КНР угрожает связям с США
Чиновники в США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с Россией и КНР поставит под угрозу отношения с Соединёнными Штатами.
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Минобороны: артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Военнослужащие расчётов РСЗО «Град» ЦВО забросили листовки на позиции украинских военных с призывом сдаться.
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Минобороны: ПВО на Южно-Донецком направлении уничтожила в воздухе пять ракет
Начальник пресс-центра группировки «Восток» полковник Александр Гордеев сообщил, что на Южно-Донецком направлении комплексами ПВО ВС России уничтожено в воздухе пять ракет американского производства.
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ВС России ударами артиллерии поразили скопления живой силы ВСУ в районе Артёмовска
Российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопления живой силы ВС Украины в районе Артёмовска (Бахмута), заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
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ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о стратегической важности военного спутника для сдерживания США
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стратегической важности первого военного разведывательного спутника для сдерживания Соединённых Штатов.
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«Курганмашзавод»: поставки новых противотанковых пушек в войска могут начаться в 2024 году
Поставки модернизированных самоходных противотанковых пушек 2C25М в ВС России могут начаться в 2024 году.
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Politico: ЕС вряд ли включит санкции против трубопроводного газа из России в 11-й пакет
Государства Европейского союза вряд ли договорятся о включении в 11-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт трубопроводного газа из России.
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Илон Маск заявил, что спит по шесть часов и работает без выходных
Бизнесмен Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, так как единственной реальной валютой является время.
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Американский ведущий Моррис назвал обучение танкистов ВСУ британцами уроками убийства
Армия Великобритании проводит ВС Украины уроки смерти, обучая украинских военнослужащих использовать танковые снаряды с обеднённым ураном.