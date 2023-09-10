Washington Post: раскол среди республиканцев угрожает будущей помощи Киеву

Из-за позиции правого фланга республиканцев, придерживающихся принципа «Америка прежде всего», остальным членам этой партии становится всё сложнее убеждать избирателей в необходимости дальнейшей поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Этот углубляющийся раскол представляет угрозу для будущей помощи Украине, говорится в статье.
Углубляющийся раскол среди республиканцев угрожает будущей помощи Киеву, пишет The Washington Post. Из-за позиции правого фланга Республиканской партии умеренным её членам становится всё сложнее убеждать своих избирателей в том, что поддержка Украины согласуется с консервативными ценностями.
При этом растущую напряжённость по украинскому вопросу ощущают не только республиканцы, но и некоторые демократы, поскольку конгресс вновь готовится решать, какое количество средств можно выделить президенту Байдену, чтобы у того была возможность поддерживать поток американской помощи. Кроме того, законодателям также предстоит определиться, как долго ещё этот кран можно будет держать открытым, отмечается в статье.
Между тем отношение американцев к Украине меняется. Например, недавний опрос CNN показал, что уже 55% респондентов не хотят, чтобы американский конгресс санкционировал какое-либо дополнительное финансирование Киева. И по мере приближения года выборов на Капитолийском холме ощущают это давление.
Законодатели и аналитики говорят, что с каждым последующим запросом на финансирование получать одобрение конгресса, вероятно, будет всё сложнее.
В августе этого года Белый дом направил законодателям запрос с просьбой выделить дополнительно $40 млрд, более половины из которых пойдёт на помощь Украине и на усилия по укреплению обороны членов НАТО.
Тем не менее принцип «Америка прежде всего» создаёт серьёзные вызовы для умеренных республиканцев, которые пытаются убедить всё более настороженную электоральную базу партии в том, что поддержка Украины соответствует консервативным финансовым ценностям, необходимым для национальной безопасности США, и не будет означать очередного «вечного конфликта», как в Афганистане. Последний аргумент как раз приводят крайне правые.
В свою очередь, у демократов крайне левое крыло также выражает обеспокоенность по поводу объёма помощи, предоставляемой Киеву. Они призывают вместо этого увеличить расходы на внутренние для США программы, пишет The Washington Post.
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