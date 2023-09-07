В преддверии саммита G20 «расколы среди стран-участниц стали очевидными»: всё больше государств создают свои союзы, сопротивляясь усилиям США по экономическому наказанию Москвы, сообщает U.S. News & World Report. Недовольство стран «Большой двадцатки» вполне объяснимо: пока западные санкции бьют только по ним самим.

Западные санкции в отношении России только усугубляют растущие разногласия среди стран «Большой двадцатки», пишет U.S. News & World Report. В преддверии саммита G20 «расколы стали очевидными», а союзы между некоторыми странами, которые долгое время сопротивлялись усилиям США по экономическому наказанию Москвы, становятся всё более многочисленными.

По словам экспертов, в то время как Соединённые Штаты и их союзники по G7 настаивают на том, что «санкции и ограничение цен на российскую нефть успешно ограничивают доходы российской экономики», факты говорят об обратном: во втором квартале 2023 года доходы России выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более того, как подчёркивает издание, Россия и Китай заявили о новом партнёрстве «без ограничений». Торговля между Москвой и Азией увеличилась во многом именно благодаря воздействию западных санкций на Россию, а также ограничению цен на российскую нефть, что позволяет Китаю и Индии закупать российские энергоносители по сниженным ценам.

Кроме того, западные санкции способствовали активному развитию стран БРИКС, которые теперь вовсю используют национальные валюты вместо доллара США в международной торговле. «Многие страны всё больше беспокоятся о способности США использовать мировое влияние доллара для введения санкций против своих конкурентов, включая Россию», — пишет американская газета.

Как отмечает U.S. News & World Report со ссылкой на доклад Международного валютного фонда, наложение ограничений на международную торговлю может привести к сокращению мирового экономического производства в долгосрочной перспективе на 7%, или примерно на $7,4 трлн. Поэтому недовольство многих стран «Большой двадцатки» очевидно: пока санкции ударяют только по ним самим.

Миссия по возвращению былой сплочённости во время саммита в Индии возляжет на президента США Джо Байдена и его министра финансов Джанет Йеллен, сообщает U.S. News & World Report. Однако, по словам западных СМИ, «это может оказаться непростой задачей, поскольку страны G20 всё чаще объединяются в отдельные блоки, а некоторые лидеры, в том числе глава КНР Си Цзиньпин, и вовсе решили пропустить саммит».