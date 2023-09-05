Экс-агент ЦРУ: эра гегемонии доллара подходит к концу — БРИКС предлагает миру альтернативу

БРИКС создаёт альтернативу нынешнему финансовому миропорядку, основанному на долларе, и владычеству последнего, судя по всему, приходит конец, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру. По мысли Джонсона, США и их союзники сами ускорили этот процесс, применяя санкции против России и других членов блока.

Ранее в нашем интервью вы упоминали, что у вас есть кое-какие опасения в связи с тем, что страны БРИКС могут сплотиться, но не обязательно с целью свергнуть правительство США, а скорее сделать Америку менее притягательной в глазах остального мира, а торговлю в иных валютах кроме доллара превратить в более обыденное явление. Вы много изучали этот вопрос? И какие вас вобще мысли по поводу этого большого рывка, который предпринимают сейчас страны БРИКС?



ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший сотрудник ЦРУ: Вы когда-нибудь пытались себе вообразить, каково было бы лично присутствовать в городе Бреттон-Вудс, что в штате Нью-Гэмпшир, в 1947-1948 годах — то есть когда там создавался новый финансовый миропорядок, включая МВФ, Всемирный банк, а в сущности — к тому же и становление доллара, в те времена ещё обеспеченного золотом, в качестве мировой валюты? Ведь он фактически стал такой валютой вследствие всех тех решений, которые принимались в 1948 году, и тот порядок, который был тогда создан, доминирует в мире уже 75 лет. Но теперь наступили перемены.



Когда США и Европа наложили санкции на Росию, они сами того не ведая запустили процесс разрушения всего финансового миропорядка, созданного после Второй мировой войны и давшего Соединённым Штатам самое выгодное положение. И вдохновением тут выступило... БРИКС ведь уже существует не один год, но ему всё не доставало фактора, который накрепко сплотил бы эти пять стан вместе и заставил бы предпринимать согласованные шаги — до недавних пор. И вот когда США начали пытаться накладывать санкции не только на Россию, но и на Китай, а к тому же — грозить санкциями Индии на случай, если та не будет делать то, что от неё хочет Запад, да и с ЮАР также поступили — только Бразилии тогда не угрожали, потому что Болсонару считался «своим»...



Ну что же — теперь БРИКС явили себя в качестве доминирующей — ну или потенциально мощной — силы, которая превзойдёт и ОПЕК: ведь если взять вместе Россию, Иран и Саудовскую Аравию, получается очень серьёзный контроль над мировыми запасами нефти. А ведь нужно ещё учитывать население стран-членов и их экономическую деятельность. Теперь БРИКС стал прямым вызозом и альтернативой финансовому миру, который контролировали США. И, как мне кажется, мы сейчас наблюдаем финал американской гегемонии в финансовом мире на фоне восхождения БРИКС.

Будет ли дальше всё гладко? Разумеется нет. Но смысл здесь в том, что будет альтернатива и что владычеству доллара приходит конец.



Дата публикации 04 сентября 2023 года.