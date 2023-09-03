Press TV: «Мы разоримся» — расширение БРИКС вызвало тревогу в США

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала правительство Байдена за то, что оно не уделяет достаточного внимания усилению БРИКС. По её словам, стремление стран блока, «уставших от Соединённых Штатов», отказаться от использования доллара нанесёт удар по американской экономике, которая уже испытывает серьёзные проблемы, передаёт Press TV.

Расширение БРИКС встревожило конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она предупредила, что растущее влияние блока окажет «разрушительное» воздействие на США и приведёт к разорению американцев, пишет Press TV.

По мере того как блок БРИКС становится сильнее, экономика Соединённых Штатов ослабевает. Члены организации, число которых увеличивается, могут обходить западные санкции и торговать в своих собственных валютах, отметила политик на недавней встрече с избирателями в Джорджии.

Грин заявила, что администрация Байдена «смотрела сквозь пальцы» на увеличение БРИКС, приглашение на вступление в который получили Иран, Аргентина, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия. Законодательница также раскритиковала главу Белого дома за, как она выразилась, «одержимость Владимиром Путиным».

Она обвинила американского президента в игнорировании внутренних проблем страны, включая тяжёлое положение экономики, рост инфляции и преступности, а также фентаниловый кризис. По её мнению, Байден «ставит Америку на последнее место» и «при этом разрушает каждую нить демократии». «Пока мы занимаемся этой чепухой, в мире есть другие страны, могущественные страны, которые объединяются, потому что они устали от Соединённых Штатов», — подчеркнула Грин.

По её словам, страны БРИКС «заключают друг с другом торговые соглашения, серьёзные торговые соглашения, в которых говорится: мы будем покупать у вас, вы будете покупать у нас, нас не волнуют санкции США, и мы будем торговать друг с другом в нашей собственной валюте, а не в долларах». «Это одна из самых разрушительных вещей, которые могут случиться со всеми нами», — отметила политик.

«И знаете, что произойдёт со всеми нами? Мы разоримся», — добавила Грин. Она пояснила, что крах доллара негативно повлияет на пенсионные планы и личные сбережения простых американцев.

Ранее похожую точку зрению высказал президент Путин. На Петербургском международном экономическом форуме российский лидер заявил, что растущая популярность использования национальных валют для трансграничной торговли сигнализирует о конце гегемонии доллара, напоминает Press TV.