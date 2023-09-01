С января 2024 года страны БРИКС будут представлять почти половину населения планеты, причём в будущем году вполне вероятно очередное расширение межгосударственного объединения, сообщает газета Proletären. В то же время Швеция своим стремлением вступить в НАТО связывает себя с Соединёнными Штатами более тесно, чем когда-либо в своей истории, растоптав свой нейтралитет. На этом фоне «изгой» Россия успешно ведёт дела с большинством стран мира, которые не поддерживают лицемерную санкционную политику Америки.

Прошедший в Южной Африке саммит БРИКС навёл много шума, когда было сделано важное объявление о расширении числа стран — участниц блока более чем вдвое. 1 января 2024 года к пяти гигантам, давшим название межгосударственному объединению Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африки, официально добавятся шесть новых стран. С начала будущего года к БРИКС присоединятся Аргентина, Египет, Эфиопия, ОАЭ, Иран и Саудовская Аравия. Сотрудничество, которое всё более явно бросает вызов финансовому мировому порядку, поддерживаемому подконтрольными США институтами, такими как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, посредством ростовщических кредитов бедным странам на условиях приватизации и продажи природных ресурсов, пишет Proletären.

Ещё до расширения страны БРИКС представляли более 40% мирового населения, а с учётом шести новых стран эта цифра возрастёт до колоссальных 46%, отметил президент Бразилии Лула да Силва на встрече в Йоханнесбурге.

В шведских СМИ перед саммитом много говорилось о том, что президент России Владимир Путин не сможет присутствовать из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС), решения которого соблюдает ЮАР. Вместо этого Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в то время как Путина называли «изгоем в международном сообществе» (то есть в США, ЕС, Австралии, Японии и некоторых других странах), поясняет Proletären.

Может показаться разумным, что с главами государств, которые отдают приказы о введении войск в другие страны, обращаются таким образом и привлекают к ответственности. Но тогда можно также задуматься о том, почему не был выдан ордер на арест Джорджа Буша — младшего и Тони Блэра, когда США и Великобритания вторглись в Ирак в 2003 году, или на Барака Обаму и Николя Саркози, когда натовские бомбардировки в 2011 году превратили Ливию, где был самый высокий уровень жизни в Африке, в хаос и беззаконие, от которого страна страдает пой сей день? — задаётся вопросом автор статьи.

Складывается впечатление, что существуют разные правила поведения для разных стран, в зависимости от их отношений с США — и так оно и есть, утверждает издание. Когда госсекретарь США Энтони Блинкен говорит о «мировом порядке, основанном на правилах», речь идёт о возглавляемой США альтернативе международному праву. Это система, в которой США определяют правила в каждом конкретном случае и обеспечивают их соблюдение через вышеупомянутый Всемирный банк, МВФ и, если необходимо, при помощи НАТО в качестве военной альтернативы.

Ещё одним средством гегемонии США является доминирующее положение доллара в мировой торговле, положение которого также всё чаще оспаривается странами БРИКС — даже несмотря на то, что планы по созданию общей виртуальной торговой валюты были отложены. Вместо этого официальная декларация саммита в Йоханнесбурге призывает членов блока торговать в своих собственных валютах.

Что касается новых стран, присоединяющихся к БРИКС, у Египта и ОАЭ не было больших шансов вступить в межгосударственное объединение. Оба государства уже сотрудничают с банком БРИКС – Новым банком развития со штаб-квартирой в Шанхае, возглавляемым бывшим президентом Бразилии Дилмой Руссефф. Кроме того, неудивительно, что к БРИКС присоединяются и крупнейшие нефтедобывающие страны Иран и Саудовская Аравия. Привлечение хотя бы одного из бывших заклятых врагов после того, как они заключили мир с помощью Китая в начале этого года, возможно, никогда ранее не рассматривалось, полагает Proletären. Включение Саудовской Аравии показывает, что расширенный БРИКС представляет собой не только объединение старых врагов США, но и, в значительной степени, бывших надёжных союзников, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ.

В состав расширенного БРИКС войдут шесть из десяти крупнейших производителей нефти в мире, что немаловажно. Кроме того, есть ещё более неожиданные Эфиопия со 105 млн жителей и Аргентина, которую президент Бразилии Лула хотел включить в состав блока, будучи латиноамериканским соседом. Если взглянуть со стороны, то Аргентина больше всего выиграет от кредитов БРИКС на более выгодных условиях, чем кредиты МВФ, которые практически довели страну до банкротства. В то же время Аргентина является одним из крупнейших в мире производителей востребованного лития, который используется в производстве аккумуляторов, пишет Proletären.

Скорее всего, за уже объявленным расширением БРИКС последуют ещё несколько. В следующем году саммит БРИКС пройдёт в Казани, где, вполне вероятно, будут объявлены новые члены БРИКС из списка более 20 стран, которые уже стоят в очереди на присоединение, полагает автор материала. Такое объединение станет ещё более очевидным вызовом для США и возглавляемого ими мирового порядка, сложившегося после окончания Второй мировой войны.

Подобно Саудовской Аравии и ОАЭ, Египет был близким союзником Соединённых Штатов, однако у Египта также очень хорошие отношения с Россией и Владимиром Путиным, который не так уж сильно подвергается остракизму в мире, как в этом пытаются убедить своё население западные СМИ. Не в последнюю очередь в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке есть много стран, которые считают Россию по крайней мере таким же надёжным деловым партнёром, как и Соединённые Штаты, которые на протяжении десятилетий вынуждали бедные развивающиеся страны брать кредиты на невыгодных условиях, пишет Proletären.

Те, кто больше всего отчаянно цепляется за старый порядок, находятся в европейских широтах. В то время как геополитическая карта мира медленно, но верно перерисовывается, Швеция решает более тесно, чем когда-либо, связать себя с империализмом США и присоединиться к старому созданию времён холодной войны НАТО, которое спустя 74 года должно было давным-давно «уйти на пенсию». После смены позиции по вопросу о вступлении в НАТО и исторического предательства политики нейтралитета страны социал-демократы теперь хотят, чтобы Швеция отправила Киеву самолёты Gripen и была втянута ещё глубже в вооружённый конфликт на Украине.

Швеция также является страной в Европе, жители которой больше всего были обмануты пропагандой, обрушившейся после февраля 2022 года. В североевропейском королевстве зафиксирован самый высокий процент одобрения населением отправки оружия на вооружённый конфликт. По данным последнего опроса Евробарометра, в Швеции эта цифра составляет несколько невероятные 93%, по сравнению с 64% во всём Евросоюзе.

Однако нетрудно представить себе относительно недалёкое будущее, в котором Дональд Трамп снова станет президентом Соединённых Штатов после выборов в следующем году и на практике станет верховным главнокомандующим НАТО и, следовательно, Швеции, в то время как «изгой» путинская Россия успешно ведёт дела с большинством стран мира, которые не поддерживают лицемерную санкционную политику Америки, отмечает Proletären.

Однако можно сказать наверняка, что мы ещё услышим заявления о том, как «международное сообщество» осуждает те или иные страны и их лидеров, которые идут в разрез с интересами США, и неважно, насколько незначительная и сокращающаяся часть мира имеется в виду, завершает издание.