Reuters: санкции Запада против России только сближают страны БРИКС

На нефтяной конференции Азиатско-Тихоокеанского региона ведущие предприниматели предупредили, что антироссийские санкции Запада подталкивают страны БРИКС ближе друг к другу, передаёт Reuters. Хотя в Вашингтоне заявляют об успехе санкций, руководители целого ряда компаний полагают, что благодаря этим ограничениям, БРИКС может стать «контрсилой» США.

Руководители целого ряда компаний на нефтяной конференции Азиатско-Тихоокеанского региона заявили, что санкции Запада против России, вероятно, и влияют на доходы Москвы от нефти, но при этом способствуют сближению стран БРИКС, сообщает Reuters.

«Обратной стороной санкций является то, что они способствуют укреплению связей между странами БРИКС... Так что я думаю, что это очень негативный аспект», — отметил, в частности, главный исполнительный директор компании Vitol Рассел Харди.

Как напоминает новостное агентство, страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — в августе на саммите в Йоханнесбурге пригласили в свой клуб Иран, Аргентину, Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Эфиопию и Египет. После введения санкций Индия и Китай резко увеличили импорт российской нефти и отказались при её оплате от доллара, бросив вызов его доминированию.

«Всех раздражает правительство США, казначейство США, вводящее санкции... Поэтому люди задаются вопросом, есть ли способ создать контрсилу, противовес G7 или G20? БРИКС — кандидат», — заявил на мероприятии председатель энергетической консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки. Впрочем, по его словам, БРИКС будет не под силу прервать господство доллара.

Впрочем, представитель Министерства финансов США Эрик Ван Ностранд на конференции заверил, что ограничение цен на российскую нефть всё же сокращает доходы России. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Москва продолжала поставки нефти, но по максимально низкой цене.