Американский экономист: проконтролировать соблюдение санкционного режима против России крайне трудно

Антироссийские санкции так и не принесли Западу желаемого результата, заявил в интервью Die Welt главный экономист Института международных финансов Робин Брукс. А связано это с тем, что продукция из США и Европы продолжает попадать в Россию через третьи страны. При этом отследить передвижение товаров крайне трудно, а у предприятий зачастую не хватает ресурсов, чтобы этим вообще заниматься, пояснил эксперт.

Санкции, принятые против России, не принесли желаемого результата, заявил в интервью Die Welt главный экономист Института международных финансов Робин Брукс. Благодаря так называемому параллельному импорту россияне продолжают покупать себе автомобили и другую технику из США и Европы, что защищает «статус-кво» в стране, пояснил эксперт: «Наша же задача нарушить статус-кво, чтобы возникло недовольство и люди поняли, что у боевых действий есть последствия».

Есть две сферы, в которых происходит обход западных штрафных мер, продолжил экономист. Первая — это поставка через третьи государства в Россию военной продукции, например, ключевых технологий. И для того, чтобы взять тут ситуацию под контроль, необходимо просто внимательно присмотреться ко всем предприятиям, которые занимаются производством такого рода, советует Брукс: «Это легко обозримая сфера».

Другая же, гораздо большая проблема заключается в поставках товаров гражданского назначения, в частности, автомобилей и телефонов. Запад экспортирует их в Грузию и Казахстан, а оттуда они попадают в Россию. И, к примеру, немецким компаниям крайне трудно отследить пути перемещения их продукции, объясняет экономист: «Сфера торговли безумно дифференцированная». Нередко предприятиям приходится проверять, имеют ли они дело с законной фирмой и в порядке ли вся документация. И тут речь идёт всего об одной транзакции. Да и сотрудники таможни не могут уследить за всем.

Так что контролем должны заниматься не компании, а государства, поясняет Брукс: «Для этого необходим взгляд сверху». А потом власти должны объяснить предприятию, что оно, возможно, нарушает санкционный режим. В таком случае экспорт должен сократиться, считает экономист: «В качестве крайней меры можно внести определённые товары, предназначенные для третьих стран, в санкционные списки. Но есть и более простой способ оказать давление на Россию».

Вместо этого эксперт предлагает опустить ценовой потолок на нефть: «В прошлом году Россия заработал до одури огромные деньги, потому что стоимость нефти и газа была такой высокой». Но некоторые страны — члены ЕС, а именно Греция, Кипр и Мальта настаивают на том, чтобы потолок оставался высоким. И связано это с тем, что, к примеру, Афины зарабатывают на этом большие деньги.

«Сразу после начала боевых действий на Украине Греция отправила свой танкерный флот в российские порты, чтобы транспортировать российскую нефть, к примеру, в Азию. Другие западные судоходные кампании ушли, потому что произошла стигматизация такого бизнеса. Так что маржа выросла, и этот бизнес стал очень доходным», объяснил эксперт. При этом Афины действуют в рамках закона. И они как страна — член ЕС могут заблокировать любое решение в союзе. Брукс же считает, что несмотря на греческие интересы Брюссель должен повысить ценовой потолок на нефть и внести в санкционные списки танкеры, занимающиеся транспортировкой российских ресурсов: «Это перекроет Путину денежный кран».

Экономист также объяснил, что в прошлом году, в самом начале боевых действий на Украине у Запада был реальный шанс обрушить российскую экономику. Для это нужно было ввести «полное энергетическое эмбарго», но Германия сильно зависела от российских ресурсов, так что время было упущено. «Теперь же нам стоит задаться вопросом: Как долго ещё должны продолжаться боевые действия? Какой смысл посылать Украине оружие и при этом постоянно давать России деньги?»