Глава МИД Венгрии: политику антироссийских санкций ЕС высмеял весь мир
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе фестиваля Transit заявил, что по его мнению, Европа пошла по пути «глобализации войны», а не её «локализации». Более того, он обратил внимание на то, что «некоторые европейские политики впадают в военный психоз», сообщает TVP Info.
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