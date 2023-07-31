Bloomberg: не раньше осени — венгерский парламент не смог ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Члены партии Виктора Орбана бойкотировали заседание парламента, в результате чего было сорвано голосование по вопросу ратификации заявки Швеции о её присоединении к НАТО, передаёт Bloomberg. Внеочередную сессию созвали оппозиционные партии, однако теперь им и Стокгольму придётся ждать возможного вступления в военный блок не раньше осени.
Депутаты от партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана бойкотировали внеочередное заседание парламента, которое было созвано оппозиционными партиями для ратификации заявки вступления Швеции в НАТО. Сессия законодательного органа была прервана в понедельник после того, как члены правящей партии, обладающие большинством в две трети в палате, не явились на заседание, пишет Bloomberg.
По словам министра кабинета министров Гергели Гуляса, парламент Венгрии может одобрить вступление Швеции в НАТО осенью. Как напоминает Bloomberg, Венгрия и Турция — единственные два члена Североатлантического альянса, которые до сих пор не ратифицировали присоединение Швеции к военному блоку. Срочность одобрения заявки скандинавского государства была вызвана соображениями безопасности после начала прошлогодних событий на Украине.
Ранее Турция сняла свои возражения после того, как власти Швеции пообещали разработать новый план по подавлению курдских сепаратистских группировок в североевропейской королевстве.
Тем временем правительство Орбана, которое обрушилось на Швецию за её критику Венгрии, заявило, что венгерский парламент ратифицирует заявку Стокгольма в НАТО, как только это сделает Турция. Официальные лица не пояснили, почему Будапешт привязал своё решение ко мнению Анкары, сетует Bloomberg.
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