Bloomberg: в США отрицают, что ужесточение правил въезда для венгров связано с позицией Будапешта в отношении украинского кризиса

Власти США ужесточили правила въезда на территорию своей страны гражданам Венгрии в рамках программы безвизовых путешествий, сообщает Bloomberg. Объявление о новых ограничительных мерах было обнародовано на следующий день после того, как стало известно о срыве парламентского голосования по ратификации заявки Швеции о присоединении к НАТО. Тем не менее, источники издания утверждают, что эти вещи не связаны, а Соединённые Штаты якобы обеспокоены угрозами безопасности со стороны лиц с двойным гражданством, одно из которых — венгерское.

Соединённые Штаты ужесточили миграционные правила для граждан Венгрии в рамках своей программы безвизового въезда в страну, сославшись на опасения в области безопасности. Как отмечает Bloomberg, власти США беспокоит план ускоренной натурализации, введённый премьер-министром Виктором Орбаном для лиц, проживающих за пределами Венгрии.

США ограничат въезд гражданам Венгрии до одного раза в год, и сократят срок действия электронных разрешений в рамках программы безвизовых путешествий ESTA до одного года вместо нынешних двух. Данное изменение уже вступило в силу, и будет действительным до тех пор, пока американские власти не посчитают, что лежащие в его основе угрозы безопасности, «устранены». Ограничения будут применяться только к новым разрешениям ESTA и не запрещают поездки в США. Венграм также не запрещается подавать заявления на обычную визу.

В течение 13 лет правления Орбана США открыто критиковали Будапешт за «вялую» поддержку Киева в ходе украинского конфликта, а также за «подрыв принципов верховенства закона». Однако высокопоставленный анонимный источник Bloomberg в американских правительственных кругах заверил, что новые миграционные правила в отношении венгров с этим никак не связаны. Тем не менее, объявление об ограничительных мерах было сделано на следующий день после того, как правящая партия Венгрии бойкотировала заседание парламента, тем самым подорвав усилия оппозиции по ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО.

Находящаяся под пристальным вниманием США венгерская программа натурализации проводилась с 2011 по 2020 год, в результате которой гражданство страны получил почти 1 млн человек. Как пишет автор статьи, Орбан следовал своему «националистическому видению» о предоставлении гражданства в основном этническим венграм, проживающим за пределами Венгрии.

Однако проверки персональных данных ряда лиц, получивших подданство Венгрии, показали, что многие из них оказались предполагаемыми преступниками или людьми, которые использовали поддельные удостоверения личности. По словам источника Bloomberg, это создаёт высокую уязвимость для безопасности США, поскольку некоторые из них не имели никакого отношения к Венгрии.

Правительство Венгрии заявило, что его отказ поделиться данными о своих подданных с двойным гражданством вызвал ограничения США. Некоторые из соседей Венгрии запрещают двойное гражданство, ставя тех, кто там живёт, а также владельцев венгерских паспортов, в потенциально опасное положение. «Венгрия ни с кем не делится этими данными, поскольку дело касается безопасности венгров за границей», — говорится в заявлении МВД.

В завершении статьи Bloomberg напоминает, что в настоящее время граждане 40 стран имеют доступ к программе ESTA, включая большинство стран-союзников Венгрии по ЕС, которая позволяет людям путешествовать в США в деловых или туристических целях на срок до 90 дней без визы.