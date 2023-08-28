«Воплощение геополитической мощи Кремля»: Bloomberg разъяснило, почему Западу не обойтись без Росатома

Запад по-прежнему сохраняет зависимость от российской атомной энергетики — и это касается не только Восточной Европы, где стоят реакторы советского производства, но и США, передаёт Bloomberg. Как разъясняет обозреватель издания, такая ситуация сложилась во многом из-за спровоцированного аварией на АЭС «Фукусима» сокращения западными странами мощностей по производству обогащённого урана.

После начала российской спецоперации на Украине США и их европейские союзники приняли быстрые и решительные меры, направленные на «удушение» экспорта российских нефти, газа и угля — а вот российскую атомную энергетику Запад трогать не стал: российская государственная корпорация «Росатом» по сей день остаётся главным источником ядерного топлива для мировых АЭС, обеспечивая примерно половину мирового спроса на обогащённый уран, констатирует Bloomberg.





Как подчёркивает обозреватель агентства, в отличие от западных компаний в секторе атомной энергетики Росатом контролирует все элементы цепочки поставок обогащённого урана начиная с добычи руды и заканчивая собственно обогащением и доставкой. «Эта компания — в равных долях и прибыльный бизнес, и воплощение геополитической мощи Кремля», — отмечает журналист.

Государственный статус корпорации в своё время сыграл Москве на руку: когда после аварии на АЭС «Фукусима» в 2012 году международные инвесторы стали уходить из атомного сектора, часть западных компаний, вовлечённых в цикл производства топлива, обанкротились — а Россия поспешила заполнить оставшуюся после них пустоту, не только увеличив свою долю рынка среди уже существующих реакторов, но и щедро финансируя проекты строительства новых, пишет автор. В итоге на сегодняшний день Росатом является главным поставщиком топлива для многих десятков реакторов в Восточной Европе и России, а также строит 33 новых энергоблока в 10 стран, попутно заключая контракты на их обеспечение топливом со сроками в несколько десятилетий.

Наибольшую зависимость от Росатома в настоящий момент испытывают страны Восточной Европы, где во времена холодной войны было возведено множество реакторов типа ВВЭР, говорится в материале Bloomberg. Как поясняет агентство, поскольку многие из этих реакторов работают уже дольше предусмотренных для них изначально сроков эксплуатации, новые игроки просто не видят резона проникать на эти рынки и пытаться конкурировать с Россией. Исключения из такого правила встречаются — например, оправившаяся после объявленного в 2018 году банкротства американская Westinghouse смогла заключить с Украиной соглашение о поставке топлива для части реакторов ВВЭР; однако даже Киев сможет полностью отказаться от российских услуг лишь к концу нынешнего десятилетия. В аналогичном положении пребывают большинство восточноевропейских стран от Болгарии до Финляндии — и благодаря этому Россия на данный момент обеспечивает в общей сложности 30% спроса Евросоюза на обогащённый уран, пишет Bloomberg.

Впрочем, важным поставщиком Росатом остаётся и для США — например, в 2022 году корпорация поставила около четверти всего обогащённого урана, приобретённого американскими АЭС, подчёркивает обозреватель агентства. По данным Bloomberg, сильнее всего американцы зависят от российского мирного атома в области высокообогащённого урана, применяющегося в новых реакторах типа SMR: в частности, поставки в США урана класса HALEU со степенью обогащения от 5 до 20% обеспечиваются Росатомом на 100% — в самой Америке такого топлива вообще не производится.

«Экономическая уязвимость», которую западные страны усматривают в таком положении российской атомной энергетики, уже побудила оба побережья Атлантики развернуть «беспрецедентное по масштабам сотрудничество» с целью восстановления цикла производства ядерного топлива, сообщает Bloomberg. По информации агентства, ещё в марте США и Канада анонсировали совместные шаги, направленные на развитие соответствующих мощностей, а позднее соглашение о развитии «общих производственных цепочек, исключающих Россию», подписали уже пять стран, включая те же США и Канаду, а также Великобританию, Францию и Японию. Кроме того, президент США Джо Байден выделил $700 млн на развитие внутриамериканского производства топлива для современных реакторов, а ряд американских компаний ведут работу над демонстрационным проектом производства урана класса HALEU. По прогнозам официальных лиц, для того, чтобы полностью избавиться от влияния Москвы американцам понадобится около пяти лет, говорится в материале Bloomberg.

Меж тем, Росатом не теряет времени даром: за год, минувший с начала СВО, корпорация нарастила экспорт более чем на 20% и заключила немало контрактов на развивающихся рынках, пишет агентство. В июне представители компании сообщали клиентам, что попытки Запада добиться независимости от импорта российского урана выглядят как «монстр Франкенштейна», поскольку, хотя каждая из западных стран имеет в своём распоряжении отдельные элементы цепочки поставок, ни одна из них не может в одиночку конкурировать с Россией в плане вертикальной интеграции производственных процессов. Вместе с тем, в компании признают, что «понимают риски» — и обещают защищать свои интересы, в том числе и предлагая клиентам «лучшие и уже опробованные решения», цитирует Bloomberg.