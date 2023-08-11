WP: Москва зарабатывает на зависимости США и Европы от российского ядерного топлива

Западные страны вынуждены продолжать приобретать у России ядерное топливо, невзирая на жёсткие санкции, которые были введены против Москвы, сообщает газета The Washignton Post. По данным издания, Кремль пользуется таким положением дел и с каждым годом зарабатывает всё больше на экспорте уникального сырья. Эксперты сходятся во мнении, что зависимость США и Европы от российского ядерного топлива сохранится в ближайшие годы, если не десятилетия.

Соединённые Штаты и их европейские союзники ввозят огромное количество российского ядерного топлива, тем самым обеспечивая Кремль сотнями миллионов долларов, столь необходимыми России для проведения специальной военной операции на Украине, сообщает издание The Washington Post.

Импорт ядерного топлива не противоречит международному законодательству, и на него не распространяются санкции. Это вызывает тревогу у западных экспертов и должностных лиц, которые считают, что поставки такого рода помогают финансировать развитие ядерного арсенала Москвы и усложняют усилия по ограничению военных возможностей России. Зависимость от российских ядерных продуктов, используемых в основном в работе гражданских реакторов, оставляет страны Запада уязвимыми в случае, если президент России Владимир Путин примет решение прекратить поставки. Кроме того, проблема может усугубиться на фоне стремления западных стран по увеличению производства электроэнергии без выбросов во имя борьбы с изменением климата, отмечает автор статьи.

По данным The Washington Post, Россия продала ядерного топлива примерно на $1,7 млрд предприятиям в США и Европе на фоне того, как Запад ввёл жёсткие санкции против Москвы, заблокировав импорт нефти, газа, водки и икры. Однако Запад неохотно нацеливался на российский ядерный экспорт, играющий ключевую роль в поддержании работы реакторов. По информации Управления энергетической информации США, в прошлом году Россия поставила атомной промышленности США около 12% урана, тогда как Европа получила в 2022 году около 17% своего урана из России.

Ожидается, что зависимость от ядерной энергетики будет расти по мере того, как страны будут использовать альтернативы ископаемому топливу. Атомные электростанции не производят выбросов, хотя эксперты предупреждают, что атомная энергетика сопряжена с риском расплавления реакторов и проблемой безопасного хранения радиоактивных отходов. В мире строится около 60 реакторов, ещё 300 находятся на стадии планирования.

Многие из 30 стран, производящих ядерную энергию примерно на 440 АЭС, получают радиоактивные материалы от российской государственной энергетической корпорации «Росатом» и её дочерних компаний. Согласно годовому отчёту за 2022 год, «Росатом» является мировым лидером по обогащению урана и занимает третье место по добыче урана и изготовлению ядерного топлива. В настоящее время «Росатом» строит 33 новых реактора в 10 странах, а в прошлом году его экспорт составил около $2,2 млрд, пишет The Washington Post.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что зарубежный бизнес компании должен составить $200 млрд в течение следующего десятилетия. Эксперты говорят, что этот прибыльный гражданский бизнес также играет важнейшую роль для поддержания российского атомного арсенала. Кроме того, украинские официальные лица умоляли мировых лидеров ввести санкции против «Росатома», чтобы перекрыть один из последних значительных финансовых потоков Москвы и «наказать Россию» за начало спецоперации.

Тем не менее сторонники ядерной энергетики считают, что в таком случае США и некоторые европейские страны столкнутся с трудностями, поскольку американская атомная энергетика, заточенная под привозное топливо, производит около 20% от всей электроэнергии в США.

По данным The Washington Post, стоимость российского ядерного топлива, отправленного в США, в прошлом году достигла $871 млн по сравнению с $689 млн в 2021-м и $610 млн в 2020 году, а импорт урана в США из России почти удвоился — с 6,3 тонны в 2020 году до 12,5 тонны в 2022-м.

Европа находится в затруднительном положении в основном потому, что у неё есть 19 реакторов российской разработки в пяти странах, которые полностью зависят от российского ядерного топлива. К примеру, французский импорт обогащённого урана из России увеличился со 110 тонн в 2021 году до 312 тонн в 2022 году. По данным Евростата, в прошлом году Европа потратила почти $828 млн на продукцию российской атомной промышленности, включая тепловыделяющие элементы, ядерные реакторы и оборудование.

Некоторые европейские страны предпринимают шаги, чтобы отказаться от российского урана. В начале украинского конфликта Швеция отказалась закупать российское ядерное топливо. Финляндия, которая использует российскую энергию на двух из пяти своих реакторов, отказалась от «проблемной сделки» с «Росатомом» по строительству новой АЭС. Однако эксперты сходятся во мнении, что работающие на российском ядерном топливе атомные станции будут полностью зависеть от российского сырья в ближайшие годы, если не десятилетия, завершает The Washington Post.