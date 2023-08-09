WSJ: Байден сделал «подарок Путину», запретив разработку урановых месторождений в Аризоне
Из-за новых распоряжений американской администрации относительно территорий, расположенных вблизи Гранд-Каньона, Соединённые Штаты становятся ещё более зависимыми от России, пишет The Wall Street Journal. Одним росчерком пера президент США Джо Байден во вторник преподнёс «подарок Путину», подписав распоряжение о придании статуса «национального памятника» территориям площадью около миллиона акров в штате Аризона, говорится в статье.
Во вторник Байден объявил о создании на площади 1562 квадратных миль в Аризоне национального памятника под названием Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, что на языке местных жителей означает «место, где странствуют племена». Памятник призван сохранить ландшафт, который коренные народы и представители индейских племён считают священным, и способствовать реализации президентской программы по сохранению климата и исторических ценностей, говорится в официальном заявлении Белого дома.
Однако в заявлении не упоминается, что на этих землях также располагается и единственный в Америке источник высококачественной урановой руды, которая является конкурентоспособной на мировом рынке. Но теперь разработки богатых ураном месторождений в Аризоне наверняка будут прекращены. «Это ещё один памятник деструктивной энергетической политике нынешней администрации», — подчёркивает The Wall Street Journal.
Закон о древностях от 1906 года позволяет американским президентам выделять федеральные земли под национальные памятники, чтобы защитить ценные исторические объекты. В частности, президент Барак Обама в своё время воспользовался этим законом, чтобы изъять миллионы акров земли и запретить разработки месторождений нефти и газа на этих территориях.
Тем не менее даже Обама не откликнулся на призывы ограничить использование богатых ураном территорий, располагающихся вблизи Гранд-Каньона, отмечается в статье. Однако Байден решил пойти ещё дальше. При этом президентские полномочия по изъятию земли из застройки и общественного пользования в соответствии с законом о древностях фактически ничем не ограничены. Более того, природозащитные группы даже утверждают, что действующие президенты не уполномочены отменять решения своих предшественников в этой сфере.
«Похоже, что президент Байден не считает возможным одновременно вести разработку месторождений и защищать природные ресурсы Америки, хотя горняки смогли делать это на протяжении десятилетий», — пишет The Wall Street Journal.
Активисты стремятся полностью заблокировать добычу всех полезных ископаемых на территории США, в том числе даже таких важных элементов, как литий и никель, которые крайне необходимы для перехода к «зелёной энергетике». Но тогда добыча этих полезных ископаемых для ввоза в Америку будет осуществляться в других странах, которые в меньшей степени придерживаются стандартов по защите окружающей среды, подчёркивается в статье.
На данный момент США импортируют около 95% от общего количества урана, используемого для ядерных энергетических реакторов. В основном урановое топливо поставляется в Америку из Казахстана, Канады, России и Австралии, сообщает The Wall Street Journal. При этом Россия до сих пор является третьим по величине импортёром урана в США.
Хотя весной прошлого года Байден запретил президентским указом импорт российского ископаемого топлива, американские атомные электростанции до сих пор продолжают получать около 12% топлива за счёт российского сырья. А появление нового «национального памятника» лишь ещё больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану, отмечается в статье: «Владимир Путин передаёт свою благодарность», — заключает The Wall Street Journal.
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