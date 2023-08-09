Wall Street Journal Оригинал

WSJ: Байден сделал «подарок Путину», запретив разработку урановых месторождений в Аризоне

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Джо Байден преподнёс «подарок Путину», подписав распоряжение о придании статуса «национального памятника» территориям, где располагается единственный в Америке источник высококачественной урановой руды, пишет The Wall Street Journal. Теперь любые разработки там будут запрещены. Поэтому Вашингтону по-прежнему придётся закупать уран у Казахстана, Австралии и России, которая занимает третье место среди импортёров в США, подчёркивается в статье.
WSJ: Байден сделал «подарок Путину», запретив разработку урановых месторождений в Аризоне
AP

Из-за новых распоряжений американской администрации относительно территорий, расположенных вблизи Гранд-Каньона, Соединённые Штаты становятся ещё более зависимыми от России, пишет The Wall Street Journal. Одним росчерком пера президент США Джо Байден во вторник преподнёс «подарок Путину», подписав распоряжение о придании статуса «национального памятника» территориям площадью около миллиона акров в штате Аризона, говорится в статье.

Во вторник Байден объявил о создании на площади 1562 квадратных миль в Аризоне национального памятника под названием Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, что на языке местных жителей означает «место, где странствуют племена». Памятник призван сохранить ландшафт, который коренные народы и представители индейских племён считают священным, и способствовать реализации президентской программы по сохранению климата и исторических ценностей, говорится в официальном заявлении Белого дома.

Однако в заявлении не упоминается, что на этих землях также располагается и единственный в Америке источник высококачественной урановой руды, которая является конкурентоспособной на мировом рынке. Но теперь разработки богатых ураном месторождений в Аризоне наверняка будут прекращены. «Это ещё один памятник деструктивной энергетической политике нынешней администрации», — подчёркивает The Wall Street Journal.

Закон о древностях от 1906 года позволяет американским президентам выделять федеральные земли под национальные памятники, чтобы защитить ценные исторические объекты. В частности, президент Барак Обама в своё время воспользовался этим законом, чтобы изъять миллионы акров земли и запретить разработки месторождений нефти и газа на этих территориях.

Тем не менее даже Обама не откликнулся на призывы ограничить использование богатых ураном территорий, располагающихся вблизи Гранд-Каньона, отмечается в статье. Однако Байден решил пойти ещё дальше. При этом президентские полномочия по изъятию земли из застройки и общественного пользования в соответствии с законом о древностях фактически ничем не ограничены. Более того, природозащитные группы даже утверждают, что действующие президенты не уполномочены отменять решения своих предшественников в этой сфере.

Негласная цель провозглашения «национального памятника» в Аризоне, очевидно, состоит в том, чтобы заблокировать там добычу урана, поясняется в статье. Член палаты представителей от Аризоны Рауль Грихальва ранее уже предлагал принять закон, который бы навсегда исключил территорию Гранд-Каньона из новых разработок месторождений полезных ископаемых, однако демократы не смогли добиться одобрения этой инициативы в конгрессе. Поэтому Байден решил закрепить это своим указом. 
 
Представители местных индейских племён опасаются, что добыча урана на этих землях может привести к радиационному загрязнению водных источников и дикой природы. Однако как показало исследование, проведённое в 2021 году Геологической службой США, вода в местных родниках и колодцах соответствует всем федеральным стандартам для питьевой воды, несмотря на продолжавшуюся десятилетия добычу урана, сообщается в статье.

«Похоже, что президент Байден не считает возможным одновременно вести разработку месторождений и защищать природные ресурсы Америки, хотя горняки смогли делать это на протяжении десятилетий», — пишет The Wall Street Journal.

Активисты стремятся полностью заблокировать добычу всех полезных ископаемых на территории США, в том числе даже таких важных элементов, как литий и никель, которые крайне необходимы для перехода к «зелёной энергетике». Но тогда добыча этих полезных ископаемых для ввоза в Америку будет осуществляться в других странах, которые в меньшей степени придерживаются стандартов по защите окружающей среды, подчёркивается в статье.

На данный момент США импортируют около 95% от общего количества урана, используемого для ядерных энергетических реакторов. В основном урановое топливо поставляется в Америку из Казахстана, Канады, России и Австралии, сообщает The Wall Street Journal. При этом Россия до сих пор является третьим по величине импортёром урана в США.

Хотя весной прошлого года Байден запретил президентским указом импорт российского ископаемого топлива, американские атомные электростанции до сих пор продолжают получать около 12% топлива за счёт российского сырья. А появление нового «национального памятника» лишь ещё больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану, отмечается в статье: «Владимир Путин передаёт свою благодарность», — заключает The Wall Street Journal. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Wall Street Journal США Северная Америка
теги
Владимир Путин Джо Байден Казахстан культура национальное наследие памятник природа Россия Северная Америка США уран энергобезопасность ядерное топливо
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров