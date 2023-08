Президент США Джо Байден преподнёс «подарок Путину», подписав распоряжение о придании статуса «национального памятника» территориям, где располагается единственный в Америке источник высококачественной урановой руды, пишет The Wall Street Journal. Теперь любые разработки там будут запрещены. Поэтому Вашингтону по-прежнему придётся закупать уран у Казахстана, Австралии и России, которая занимает третье место среди импортёров в США, подчёркивается в статье.

Из-за новых распоряжений американской администрации относительно территорий, расположенных вблизи Гранд-Каньона, Соединённые Штаты становятся ещё более зависимыми от России, пишет The Wall Street Journal. Одним росчерком пера президент США Джо Байден во вторник преподнёс «подарок Путину», подписав распоряжение о придании статуса «национального памятника» территориям площадью около миллиона акров в штате Аризона, говорится в статье.



Во вторник Байден объявил о создании на площади 1562 квадратных миль в Аризоне национального памятника под названием Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni, что на языке местных жителей означает «место, где странствуют племена». Памятник призван сохранить ландшафт, который коренные народы и представители индейских племён считают священным, и способствовать реализации президентской программы по сохранению климата и исторических ценностей, говорится в официальном заявлении Белого дома.



Однако в заявлении не упоминается, что на этих землях также располагается и единственный в Америке источник высококачественной урановой руды, которая является конкурентоспособной на мировом рынке. Но теперь разработки богатых ураном месторождений в Аризоне наверняка будут прекращены. «Это ещё один памятник деструктивной энергетической политике нынешней администрации», — подчёркивает The Wall Street Journal.



Закон о древностях от 1906 года позволяет американским президентам выделять федеральные земли под национальные памятники, чтобы защитить ценные исторические объекты. В частности, президент Барак Обама в своё время воспользовался этим законом, чтобы изъять миллионы акров земли и запретить разработки месторождений нефти и газа на этих территориях.



Тем не менее даже Обама не откликнулся на призывы ограничить использование богатых ураном территорий, располагающихся вблизи Гранд-Каньона, отмечается в статье. Однако Байден решил пойти ещё дальше. При этом президентские полномочия по изъятию земли из застройки и общественного пользования в соответствии с законом о древностях фактически ничем не ограничены. Более того, природозащитные группы даже утверждают, что действующие президенты не уполномочены отменять решения своих предшественников в этой сфере.

Негласная цель провозглашения «национального памятника» в Аризоне, очевидно, состоит в том, чтобы заблокировать там добычу урана, поясняется в статье. Член палаты представителей от Аризоны Рауль Грихальва ранее уже предлагал принять закон, который бы навсегда исключил территорию Гранд-Каньона из новых разработок месторождений полезных ископаемых, однако демократы не смогли добиться одобрения этой инициативы в конгрессе. Поэтому Байден решил закрепить это своим указом.



Представители местных индейских племён опасаются, что добыча урана на этих землях может привести к радиационному загрязнению водных источников и дикой природы. Однако как показало исследование, проведённое в 2021 году Геологической службой США, вода в местных родниках и колодцах соответствует всем федеральным стандартам для питьевой воды, несмотря на продолжавшуюся десятилетия добычу урана, сообщается в статье.



«Похоже, что президент Байден не считает возможным одновременно вести разработку месторождений и защищать природные ресурсы Америки, хотя горняки смогли делать это на протяжении десятилетий», — пишет The Wall Street Journal.



Активисты стремятся полностью заблокировать добычу всех полезных ископаемых на территории США, в том числе даже таких важных элементов, как литий и никель, которые крайне необходимы для перехода к «зелёной энергетике». Но тогда добыча этих полезных ископаемых для ввоза в Америку будет осуществляться в других странах, которые в меньшей степени придерживаются стандартов по защите окружающей среды, подчёркивается в статье.



На данный момент США импортируют около 95% от общего количества урана, используемого для ядерных энергетических реакторов. В основном урановое топливо поставляется в Америку из Казахстана, Канады, России и Австралии, сообщает The Wall Street Journal. При этом Россия до сих пор является третьим по величине импортёром урана в США.



Хотя весной прошлого года Байден запретил президентским указом импорт российского ископаемого топлива, американские атомные электростанции до сих пор продолжают получать около 12% топлива за счёт российского сырья. А появление нового «национального памятника» лишь ещё больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану, отмечается в статье: «Владимир Путин передаёт свою благодарность», — заключает The Wall Street Journal.